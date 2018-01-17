8 странных явлений, которые ученые никак не могут объяснить

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Кажется, что современная наука продвинулась так далеко и столько всего уже было найдено и открыто, что необъяснимое существует только в космосе. Однако все же остались странные и загадочные явления, которые до сих пор неподвластны логическому объяснению. AdMe.ru удалось отыскать 8 феноменов, которые ставят в тупик даже самых величайших исследователей и ученых.

8. Космический сигнал WOW

В 1977 году в Университете штата Огайо доктором Джерри Эманом был зафиксирован странный радиосигнал. Длительность его составляла 72 секунды. Данный сигнал был внеземного происхождения и назван так в честь подписи, которую оставил исследователь, обнаружив его.

7. Танцующая чума

Это странное явление происходило в Европе между XIV–XVII веками. Тогда, непонятно почему, группы людей просто начинали рандомно танцевать, преимущественно плясали женщины. Считалось, что это может быть одним из проявлений истерии или психоза. Также существовала версия, что это пищевое отравление каким-то вирусом.

6. Дорога Бимини

В 1968 году возле Багамских островов были найдены аккуратно сложенные каменные блоки протяженностью около 700 м. Некоторые говорят, что они возникли вследствие воздействия морского прибоя. Но также бытует мнение, что это остатки затерянной цивилизации, так как исследование образцов показало, что возраст камней — около 3 650 лет.

5. 25 деревянных табличек ронго-ронго

Ронго-ронго — это деревянные таблички с текстами древних аборигенов, которые были найдены на острове Пасхи. В общем было найдено около 25 табличек, которые на данный момент хранятся в музеях по всему миру. Считается, что текст передает некие магические формулы, направленные на увеличение урожая. Тем не менее расшифровать, что же на самом деле написано на этих дощечках, еще никому не удалось.

4. Каменные шары Коста-Рики

В 1930 году на территории Коста-Рики были найдены каменные шары разных размеров — от 10 см до 3 м в диаметре. Уникальность шаров в том, что они идеально гладкие и ровные. Кроме того, им около 12 тыс. лет. Причина возникновения шаров остается загадкой до сих пор.

3. Таосский гул

В США, а именно в городе Таос, люди непонятно откуда слышат странный гул. По звуку он напоминает шум от движения большого потока машин на автомагистрали, хотя больших дорог поблизости нет. Странным является также и то, что шум отчетливо слышат те, кто живет неподалеку, приезжие же — очень редко.

2. Дежавю

В мире существует масса теорий, почему у человека возникает ощущение дежавю, то есть «уже увиденного». Кто-то считает, что вы могли видеть эту ситуацию во сне, другие говорят, что вы уже переживали этот момент в иной жизни. Тем не менее научного подтверждения так и не найдено, ведь вызвать ощущение дежавю специально для исследований невозможно.

1. Видения во время клинической смерти

Для науки остается загадкой, откуда у человека возникают видения при клинической смерти, ведь в этот момент его сердце перестает биться, а значит, и ощущать что-либо или видеть человек не может. Но факт остается фактом: люди, пережившие клиническую смерть, очень часто рассказывают, что происходило в это время, как будто они слышали и видели процесс. Многие также говорят про странный туннель и луч света. Откуда и почему возникают подобные воспоминания — непонятно.