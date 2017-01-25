8 секретных функций Android, о которых не знают 90 % пользователей

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Пожалуй, сейчас невозможно найти человека, в кармане у которого не лежал бы любимый и незаменимый смартфон. И при этом вы едва ли встретите того, кому известны все невероятные вещи, на которое способны эти самые полезные изобретения человечества. AdMe.ru решил раз и навсегда положить конец этой неосведомленности и рассказать вам о 8 самых интересных функциях Android.

Самый легкий способ экономии энергии

Если в качестве обоев для вашего Android-устройства вы выберите черный или другой темный фон, автоматическая подсветка пикселей отключится, и вы заметите, что телефон или планшет начал работать без подзарядки намного дольше. Пока что эта функция работает не на всех Android-устройствах, но она есть, например, у большинства смартфонов Samsung. Проверьте!

Воспроизведение текста голосом

Эту статью можно не только читать, но еще и слушать — конечно, если у вас Android. Так что если вы из тех, кто предпочитает воспринимать информацию на слух, просто найдите в настройках пункт «Специальный возможности» и активируйте функцию голосового воспроизведения текста.

Удаленное управление смартфоном

Просто зайдите в меню «Настройки -> Безопасность -> Администраторы устройства» и в разделе «Удаленное управление Android» поставьте флажок напротив графы «Удаленный поиск устройств». Теперь если вы потеряете свой смартфон, то сможете восстановить все данные и заблокировать его через этот сайт.

Включить «гостевой режим»

Если вы хотите на время передать свой телефон другому человеку и при этом сохранить конфиденциальность всей личной информации, загруженной в смартфон или планшет, просто воспользуйтесь функцией «Гостевой режим». Проведите двумя пальцами по дисплею вниз и в открывшемся окне быстрых настроек нажмите на иконку пользователя, которая находится в правом верхнем углу. Тут же появится функция «Добавить гостя», и вы сами сможете выбрать, какие действия может совершать с устройством этот человек.

Экранная лупа

Люди со слабым зрением даже не догадываются, насколько сильно эта функция может упростить их жизнь. Просто перейдите в раздел «Настройки -> Специальные возможности -> Жесты для увеличения». После этого вы сможете увеличить любой участок дисплея, просто нажав на него.

Режим модема

Для выхода в интернет с разных устройств вовсе не обязательно покупать отдельный 3G-модем или другое устройство — с этой задачей прекрасно справится ваш смартфон. Просто в графе настроек «Беспроводные сети» выберите «Хот-спот» и поставьте флажок напротив пункта «Точка доступа WLAN». Это работает!

Управлять смартфоном движением головы

Иногда бывают ситуации, когда нам просто необходимо воспользоваться любимым гаджетом, но руки заняты или на улице так холодно, что совсем не хочется снимать с себя теплые варежки. Что ж, и у этой проблемы есть решение! Установив бесплатное приложение EVA Facial Mouse, вы сможете управлять своим Android-устройством с помощью движений головы! Подробная инструкция по установке здесь.

Скрытая игра

Начиная с Android 2.3 Gingerbread компания Google размещает на всех Android-устройствах маленький подарок для пользователей, найти который не так-то просто. А вот инструкция, которая все-таки поможет вам сделать это. Откройте «Настройки» и перейдите в пункт «О телефоне» или «О планшете». Несколько раз быстро нажмите на пункт «Версия Android», и когда на экране появится маленький зефир маршмеллоу, быстро нажмите на него еще несколько раз. После этих действий откроется специальная мини-игра. Вы еще не нашли ее? Так чего же вы ждете?