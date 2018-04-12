8 распространенных продуктов, которые могут вызвать галлюцинации

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В XVII веке около 200 человек были казнены из-за галлюцинаций, вызванных, предположительно, обычным хлебом. Отравиться столь же незамысловатыми продуктами можно и сегодня: галлюциногенные вещества содержатся в распространенных приправах, всем знакомых растениях и даже в рыбе.

AdMe.ru решил рассказать вам о еде, способной вызвать галлюцинации, чтобы вы смогли оценить безопасность своего меню. А в конце мы подскажем, что делать, если у вас на кухне поселилось привидение.

1. Острый перец чили

Острый перец как минимум может поднять настроение. Содержащийся в овоще капсаицин (из-за которого мы чувствуем жжение) провоцирует выработку эндорфина, призванного помочь нам справиться с болевыми ощущениями. А эндорфин, как известно, гормон радости. Однако в больших количествах перец чили может вызвать опьянение или даже галлюцинации. Так произошло с 55-летним Яном Ротвеллом, отведавшим самое острое блюдо из 20 острых перцев. На то, чтобы опустошить тарелку, у мужчины ушло около 60 минут, в течение 10 из них у мужчины были галлюцинации.

2. Ржаной хлеб

По одной из версий, этот безобидный продукт стал причиной ужасающих расправ над салемскими ведьмами. Когда жители Салема начали страдать от судорог, бреда и галлюцинаций, они решили, что всему виной колдовство. В ту страшную зиму было арестовано и казнено множество невинных женщин. Некоторые современные ученые уверены, что причиной недомоганий салемских жителей стала спорынья — грибок, поражающий рожь. Именно он обладает галлюциногенными свойствами. К счастью, сегодня контролю качества ржи уделяется большое внимание, поэтому история Салема вряд ли может повториться.

3. Кофе

Ученые установили, что кофеин повышает уровень кортизола (гормона стресса) в крови. Из-за этого у нас повышается восприимчивость к любой мелочи. Согласно исследованиям, люди, злоупотребляющие кофе, чаще слышат непонятные шорохи и чувствуют рядом с собой присутствие чего-то необъяснимого.

4. Семена мака

Сегодня в любом магазине можно найти булочки с маком, а у любителей выпечки всегда хранятся несколько пакетиков серых зернышек на кухне. Однако злоупотреблять такой вкуснятиной не стоит. Следствием употребления большого количество маковых зерен может стать учащенное сердцебиение, панические атаки и даже галлюцинации. В рамках программы «Разрушители мифов» было доказано, что излишнее употребление выпечки с маком может привести к положительному тесту на наркотики. По мнению эксперта в области питания доктора Майкла Грегера , один человек не должен съедать больше 1 ч. л. маковых зерен на 10 кг своего веса.

5. Неспелые ягоды

Особенно шелковица. В ней содержится токсичный для человека сок, который может вызвать галлюцинации, если съесть несколько горстей ягод. Но в спелой шелковице токсичного сока нет. Примечательно, что задурманить рассудок, по-видимому, может также неспелая клубника. По словам автора руководства по съедобным и лекарственным растениям Тома Брауна, потребление неспелых ягод клубники привело его к неприятной дезориентации и частичной потере памяти.

6. Рыба

Известны также случаи, когда галлюцинации начинались у людей, отравившихся весьма распространенной рыбой. Так, двое мужчин отравились, когда съели на обед морского леща. Более молодой пострадавший испытал небольшое расстройство пищеварения и целых 36 часов мучился от ужасающих звуковых и визуальных галлюцинаций. Пожилой же мужчина страдал от галлюцинаций всего 2 часа, но еще 2 ночи ему снились кошмары. Полностью восстановиться он смог только через 3 дня. Примечательно, что большинство видов морского леща безопасны. Пострадавшим же попалась разновидность Sarpa salpa, которая и вызвала редкое пищевое отравление.

7. Грибы

О галлюциногенных свойствах грибов знают многие. Но тем не менее люди редко проверяют такую пищу перед приготовлением. Иногда токсичный гриб может затесаться среди тех, что для нас совершенно привычны. Поскольку разновидностей ядовитых и галлюциногенных грибов довольно много и вероятность того, что один из непригодных для пищи грибов мог случайно попасть в корзину, достаточно высока, обязательно просматривайте грибы перед приготовлением и выбрасывайте те экземпляры, которые вызвали у вас сомнения.

8. Мускатный орех

Мускатный орех можно добавлять в выпечку, но строго не рекомендуется есть его в сыром виде. Даже 20 граммов приправы могут заставить взрослого человека испытывать проблемы с пищеварением и сердцем, а также потерять контроль над собственными действиями. Кроме прочего, продукт может вызвать страшные галлюцинации, которые будут преследовать человека в течение нескольких часов.

Дополнительные побочные эффекты

Избегать галлюциногенных продуктов стоит не только из-за того, что они меняют человеческое сознание, но и потому, что все они опасны для жизни. Такая пища может вызвать судороги, проблемы с сердцем и пищеварением.

Бонус: если на кухне поселился призрак

Примечательно, что видеть «потустороннее» человек может даже в том случае, если не принимал в пищу ничего психотропного. Ученые установили, что часто в помещениях, в которых люди видят призраков, есть черная плесень, надышавшись которой, можно испытать галлюцинации. Поэтому перед тем как вызывать экзорциста, лучше проверьте места скопления влаги на наличие грибка и вспомните, что ели на обед.