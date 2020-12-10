8 простых упражнений для мозга, которые заметно изменят вашу жизнь

Большую часть времени изо дня в день люди выполняют одни и те же действия, к которым мозг в конце концов привыкает и расслабляется. Но для того, чтобы держать его в тонусе, его необходимо тренировать, подобно тому, как мы тренируем свое тело.

AdMe.ru изучил эту тему подробнее и отобрал самые простые, но при этом занимательные упражнения, которые легко можно проделывать каждый день, чтобы уже через короткое время заметить положительные изменения в работе памяти, скорости реакции и мышления. А в конце вас ждет крутой бонус — простейший научно обоснованный способ снизить уровень стресса, для которого требуется всего пара минут свободного времени и собственные ладони.

8. Совершайте действия не доминантной рукой

Начать можно, например, с чистки зубов, помешивания кофе, приема пищи и так далее. Это упражнение задействует части мозга, которые обычно находятся в расслабленном состоянии, а значит, играет значительную роль в повышении пластичности ума. К тому же, согласно исследованиям, такая практика повышает уровень самоконтроля и делает человека менее агрессивным.

7. Раскоординация движений

Более сложный вариант упражнения, которое в конечном счете гармонизирует работу двух полушарий, — это раскоординация движений. Рисование восьмерок обеими руками в разные стороны или упражнения на пальцы, при которых противоположные действия совершаются одновременно, отлично тренируют мозг, делают вас более сосредоточенным и позволяют легче справляться с психической нагрузкой.

6. Поменяйтесь местами за столом с домашними

Чаще всего за каждым членом семьи бывает закреплено конкретное место. Но для мозга важны новые впечатления и ощущения. Попробуйте поменяться местами, чтобы посмотреть на все с новой точки зрения. Практиковать такой подход можно продолжить в гостях, на работе или усложнять его, например начав добираться до дома/работы новыми путями, делая что-то с закрытыми глазами или выбирая новые рецепты на ужин вместо привычных.

5. Переверните часы на руке вверх ногами (буквально)

Когда вы смотрите на знакомые предметы, мозг быстро идентифицирует их при помощи визуальной памяти и таким образом может быстро переводить внимание с одного объекта на другой. Попробуйте надеть часы на запястье вверх ногами, тогда для определения времени мозгу придется интерпретировать форму, цвет и положение по-новому — проще говоря, заострить внимание.

4. Сыграйте в игру «10 предметов»

Не менее положительно на мозге сказывается поиск альтернатив — можно, например, использовать синонимы вместо привычных слов в повседневной речи или же сыграть в ассоциации. Играть можно как самостоятельно, так и в компании, а суть проста: нужно назвать 10 предметов, которые напоминают внешними свойствами загаданную вещь. Например, ноутбук может быть похож на шкатулку, вафельницу, папку, раскладушку и так далее.

3. Начните спорить с людьми

Речь вовсе не о вредности, а скорее о выборе собеседников «повышенной сложности». Наш мозг довольно ленив по природе, именно поэтому, сталкиваясь с противоположным мнением, люди порой моментально от него открещиваются, даже не пытаясь вступить в диалог, чтобы не тратить энергию на обдумывание аргументов. Но, если вы перестанете лениться и начнете вести жаркие дискуссии, позже вы с удивлением обнаружите, как много новых идей станет приходить вам в голову и насколько повысится ваша сила убеждения.

2. Математическое упражнение «Добавь 3, вычти 7»

Работа с цифрами, конечно же, оказывает наиболее мощное влияние на когнитивные способности, так как одновременно подключает логику, концентрацию и память. Упражнение «Добавь 3, вычти 7» заключается в следующем: нужно выбрать 3-значное число, прибавить к нему 3 и вычесть 7. С получившейся цифрой нужно повторить процесс снова, и так — не менее 5 раз. На самом деле выбор чисел зависит только от вас и желаемого уровня сложности, поэтому вместо 3 и 7 вполне можно начать с чего угодно.

1. Медитация под звуки метронома

В отличие от обычной медитации, медитация под звуки метронома, помимо того что очевидно успокаивает и гармонизирует внутренние процессы, является отличным упражнением на концентрацию. Нужно всего лишь включить на метрономе самую медленную скорость и постараться щелкать пальцем ему в такт, ни на что не отвлекаясь.

Бонус: делайте пальминг, когда испытываете стресс

Инстинктивное желание закрыть лицо руками во время усталости или нервного напряжения, оказывается, естественный защитный механизм психики. Как известно, существует 5 основных типов мозговых волн. Одни из самых примечательных в нашем контексте, согласно исследованиям, это альфа-волны, так как именно их активность отвечает за медитацию и отдых, снижает уровень стресса и помогает успокоиться. Альфа-волны блокируются при повышенной сосредоточенности и мыслительной активности, зато наибольшую амплитуду имеют именно при закрытых глазах или в затемненном помещении. Поэтому в следующий раз, когда вам захочется схватиться за голову, лучше попробуйте согреть ладони и прикрыть ими глаза на пару минут.