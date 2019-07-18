8 проблем, которые скрываются за неприятным запахом тела

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В норме тело человека не имеет выраженного запаха. Он появляется из-за действия бактерий, повышенной активности потовых желез, а иногда из-за болезней. Запах пота может рассказать не только о том, что человеку пора принять душ или купить новый дезодорант. Иногда он сигнализирует о неправильном образе жизни и лишних переживаниях.

AdMe.ru рекомендует внимательно принюхаться к себе, чтобы не пропустить важные изменения в организме.

1. Липкий пот с резким запахом на ладонях

Стресс заставляет ваше тело потеть совсем не так, как занятия спортом или жара. В коже человека есть два типа потовых желез: эккриновые — они охлаждают тело, предотвращают перегревание и почти не пахнут, а также апокриновые, которые реагируют на стрессовые ситуации. Пот, который выделяют апокриновые железы, имеет резкий запах и густую консистенцию из-за высокого содержания белков и липидов. Если ваши ладони и подмышки потеют перед важным собеседованием или экзаменом, это совершенно нормально. Значит, симпатическая нервная система работает как полагается. Однако если вы потеете без видимых причин, имеет смысл проверить уровень гормонов щитовидной железы. Из-за неправильной работы щитовидки нервная система посылает ложные сигналы, и начинается усиленное потоотделение.

2. Запах рыбы из-за накопления продуктов обмена

Иногда запах от тела бывает настолько сильным, что портит жизнь. Например, при триметиламинурии от человека исходит сильный запах рыбы, который ничем не уничтожить. «Синдром рыбного запаха» (второе название болезни) возникает у людей с редкой генетической мутацией. В организме здоровых людей белки расщепляются и выводятся с помощью кишечника. А у больных триметиламинурией некоторые продукты переработки так и остаются в теле, накапливаются и вызывают жуткий запах рыбы. Врачи пока не научились полностью лечить этот недуг, поэтому рекомендуют пациентам с «синдромом рыбного запаха» придерживаться строгой диеты. Однако существует другое заболевание, которое заставляет тело пахнуть рыбой, — бактериальный вагиноз. Из-за нарушения микрофлоры влагалища женщины жалуются на специфический запах. Это состояние тоже требует консультации врача.

3. Тело пахнет, будто вы целый день занимались физическим трудом (даже если это не так)

Иногда даже принятие душа по три раза в день не спасает от резкого запаха. Врачи называют такое состояние бромгидроз («зловонный пот»). Оно возникает из-за разложения секрета потовых желез бактериями и грибками и может здорово осложнить социальную жизнь человека. Это индивидуальная особенность организма, и никакого особенного лечения не существует. Специалисты лишь рекомендуют использовать антибактериальное мыло, антисептические кремы и скорректировать диету. Такие продукты, как лук, чеснок и алкоголь, усиливают неприятные запахи тела.

4. От дыхания исходит сладкий аромат прелых яблок

Впрочем, не все болезни пахнут чем-то неприятным. Иногда тело начинает издавать сладкий, будто фруктовый, запах. И это тревожный симптом. У людей, больных сахарным диабетом, в организме недостаточно инсулина — гормона, который помогает глюкозе проникать в клетки тела. Когда гормона не хватает, организм в качестве топлива расщепляет не глюкозу, а жиры. Этот процесс вызывает накопление кетонов — вот они-то и придают телу и дыханию сладковатый аромат. Вам необходимо срочно обратиться к врачу, если сладкий запах тела сочетается с сильной жаждой, частым мочеиспусканием, тошнотой / рвотой и болями в животе.

5. Изменение запаха головы и перхоть

Если вы заметили, что кожа головы и волосы приобрели резкий запах, к этому добавился зуд, а волосы стали жирными, то это может быть признаком себорейного дерматита. Это хроническое заболевание кожи, которое связано с повышением количества кожного сала и изменениями в микрофлоре. В состав кожного сала входят глицериды, эфиры воска и холестерин, которые, разлагаясь под действием бактерий, приобретают неприятный запах. В норме такого быть не должно. Однако из-за снижения иммунитета, стресса или даже наследственной предрасположенности кожа начинает шелушиться и приобретает жирный блеск. А значит, следует обратиться к специалисту — он назначит противовоспалительные и антигрибковые препараты, а также отшелушивающие средства.

6. Изо рта пахнет ацетоном

Тело и дыхание человека начинает пахнуть ацетоном тогда, когда нашему организму не хватает углеводов. Такое состояние может возникнуть в нескольких случаях: Диета с низким содержанием углеводов. Конечно, на такой диете вес уходит быстрее, тело перестает получать привычные макароны / хлеб и начинает сжигать жиры. Побочным эффектом является сильный запах, который сохраняется на всем протяжении диеты.

Нарушение работы печени и почек. При определенных болезнях эти органы не справляются с выведением отходов из организма.

Микробы, бактерии и вирусы. Некоторые сезонные заболевания тоже провоцируют появление запаха ацетона, но сразу после выздоровления он исчезает.

7. Тело «пахнет кошками», несмотря на гигиену

С помощью аммиака наше тело избавляется от излишков азота в крови. Он может выделяться с дыханием, потом и мочой. Если по каким-то причинам в организме образуется избыток азота, то и тело будет «пахнуть кошками». Запах аммиака изо рта может говорить об инфицировании Helicobacter pylori (бактерия, которая отвечает за гастрит и язву). Если аммиаком пахнет тело, это значит, что ваш организм испытывает недостаток влаги или избыток белка (а то и все вместе). Такой эффект может возникнуть на фоне усиленных тренировок и белковой диеты. Некоторые спортивные добавки грешат «аммиачным побочным эффектом». Впрочем, запах аммиака может говорить о воспалительном заболевании почек. Когда почки работают не в полную силу, они не могут отфильтровать все токсины и эти вещества выводятся с потом. Если он сохраняется достаточно долго, обязательно обратитесь к специалисту.

8. Уксусный запах после тренировок

Запах уксуса может появиться после тяжелых физических нагрузок. Всему виной пропионовая кислота. Бактерии расщепляют человеческий пот, и образуется соединение, которое по химическому составу напоминает уксус. Врачи говорят, что в этом запахе тела нет ничего страшного. Здесь поможет соблюдение элементарных правил гигиены: регулярный душ, дезодорант и чистая одежда.