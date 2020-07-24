8 признаков того, что ваше IQ значительно выше, чем у окружающих

Мы уже давно не в школе, где умственные способности можно было с легкостью определить по тому, как ты написал контрольную по математике. Во взрослой жизни просто заучить информацию недостаточно, нужно в ней разбираться и уметь логически применить в нужной ситуации на практике. В такие моменты понимаешь, что показатель высшего разума — это вовсе не выполнение механических тестов, а то, как ты ведешь себя каждый день.

AdMe.ru разобрался, какие механические действия, которые мы совершаем в повседневности, свидетельствуют о наличии высокого интеллекта.

1. У вас постоянный беспорядок

В результате исследования, проведенного учеными из Университета Миннесоты, выяснилось, что люди, которые постоянно наводят порядок на рабочем столе, менее склонны к нарушению закона, придерживаются чистоты в повседневной жизни и являются более щедрыми. Однако те индивидуумы, которые отдают предпочтение творческому беспорядку, мыслят более креативно и способны найти больше решений для определенных рабочих проблем.

2. Вам комфортно быть наедине с собой

Вам непонятно, когда знакомые жалуются на то, что им скучно дома одним. Как можно грустить, если вокруг столько дел? Доказано, что умные люди склонны к индивидуализму и познанию себя. Исследования показывают, что такие личности получают меньше удовольствия от общения с друзьями, чем большинство людей.

3. Вы предпочитаете кошек

Ни в коем случае не хотим обидеть собачников, однако исследование, проведенное в университете Керролл, показало, что любители кошек обладают более тонким вкусом, способны лучше анализировать ситуацию, а также имеют более высокие показатели интеллекта. В свою очередь те, кто предпочитает собак, являются более энергичными и легкими на подъем.

4. Вы сомневаетесь в том, что достаточно умны

Явление, известное как эффект Даннинга — Крюгера: менее компетентные и интеллектуально развитые люди склонны преувеличивать степень своего понимания проблемы (как и уровень развития своих умственных способностей в принципе), тогда как эксперты и интеллектуалы, напротив, скорее будут сомневаться в себе. Поэтому если вы часто сомневаетесь в своих знаниях и умениях, то, скорее всего, вы делаете это совершенно напрасно.

5. Вы обладаете хорошим чувством юмора

Умение быстро реагировать на происходящее хорошей шуткой также является показателем того, что вы гораздо умнее, чем ваше окружение. Юмор сигнализирует о том, что говорящий находчив, умеет мыслить нестандартно и относиться к проблемам философски. Также американские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что профессиональные комики по сравнению со среднестатистическими людьми обладают более высоким IQ.

6. Вы часто ощущаете внутреннюю тревогу

Американский психолог Джереми Каплан изучал людей, которые часто страдают от тревожных мыслей. Наблюдая за своими пациентами, он выяснил, что внутреннее волнение и тревога по пустякам служат показателем более высокого уровня вербального IQ. Эту теорию подтвердили и психологи из Лейкхедского университета (Канада). Они провели эксперимент и обнаружили, что те, кто постоянно проигрывал в голове негативные ситуации из прошлого или тревожился о будущем, получили высокие баллы в тесте на вербальный интеллект.

7. Вы используете нецензурную лексику

Кто бы мог подумать, но использование в речи матерных слов также сигнализирует о развитом интеллекте. Так, психологи Массачусетского колледжа искусств обнаружили, что знание матерных слов и умение ими пользоваться является скорее преимуществом. Участники эксперимента с самым высоким IQ и наибольшим словарным запасом смогли назвать больше всего бранных слов за минуту.

8. Вы ложитесь спать и просыпаетесь поздно

Если вам сложно рано проснуться, потому что вечером вы любите посидеть подольше, то, скорее всего, вы обладатель высокого интеллекта. Исследования показывают, что ночные совы, люди, которые чувствуют себя более бдительными и продуктивными после захода солнца, чаще имеют более высокий интеллект, лучшие рабочие места и большие доходы, чем те, кто пробуждается с петухами.