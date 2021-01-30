8 привычных вещей в доме, из-за которых его жильцы стареют раньше времени

Можно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и регулярно заниматься спортом, но все равно выглядеть старше своих лет. Преждевременное старение кожи происходит в результате воздействия многих факторов, например таких, как качество воздуха, окружающая нас среда и даже домашний интерьер.

Мы в AdMe.ru хотим оставаться молодыми и красивыми как можно дольше, поэтому решили разобраться, какие вещи в нашем доме способны незаметно нас состарить.

Некачественные наволочки

Хлопковые наволочки приводят к преждевременному старению кожи лица. Все дело в том, что трение ткани во время сна ведет к образованию заломов и морщин на вашей коже. Для сохранения молодости эксперты рекомендуют отказаться от хлопковых наволочек в пользу шелковых. Кожа и волосы скользят по гладкой ткани, поэтому утром свежий вид гарантирован. Кроме того, в шелк не впитываются кремы и сыворотки, нанесенные перед сном.

Моющие средства

Химическими моющими средствами стоит пользоваться исключительно в защитных резиновых перчатках. Например, высокое содержание такого вещества, как лаурилсульфат натрия, разрушает липидный барьер кожи, из-за чего она становится сухой и покрывается мелкими трещинами.

Микроволновка

Современные микроволновые печи безопасны для человека. Однако утечка микроволн может происходить из поврежденных и грязных приборов. Поэтому важно поддерживать микроволновку в рабочем состоянии. Кроме того, вред здоровью и вашему внешнему виду также наносит употребление замороженных блюд. Все дело в том, что они содержат много трансжиров и холестерина, которые могут блокировать артерии и вызывать проблемы с сердцем.

Обогреватель

В отопительный сезон важно следить за температурой и влажностью воздуха в своем доме. Обогреватели и радиаторы очень сушат воздух, тем самым обезвоживая вашу кожу. Считается, что даже снижение влажности на 30 % может привести к образованию мелких морщин. Для поддержания комфортного микроклимата поставьте дома увлажнитель воздуха либо же покупайте более дорогие модели обогревателей, которые не «сжигают» воздух.

Экран телефона

Синий свет (HEV) от вашего мобильного телефона и экрана компьютера может провоцировать гиперпигментацию и преждевременное старение кожи. «HEV-излучение присутствует при дневном свете, но также излучается флуоресцентным освещением и светодиодами, в том числе и экранами телевизоров, смартфонов, планшетов и компьютеров», — комментирует дерматолог Эндрю Бирни.

Чехлы для одежды

Не стоит хранить одежду в пластиковых чехлах или пакетах. Да, от пыли они, конечно, защищают, а вот ваша кожа спасибо не скажет. Полиэтиленовые и нетканые чехлы не пропускают воздух, из-за чего создают избыточное накопление влаги на одежде, что впоследствии приводит к развитию грибка и плесени. При попадании в организм человека споры плесени могут пагубно сказываться на здоровье, например провоцировать кашель, приступы астмы, а также привести к ухудшению состояния кожи.

Гели для душа

Мы не говорим, что стоит полностью отказаться от использования гелей для душа. Однако при покупке обращайте внимание на их состав. Некоторые вещества, которые входят в состав многих популярных гелей для душа, не только не очищают, а, наоборот, загрязняют поры вашей кожи, так как изготовлены из нефтепродуктов. Выбирайте для себя средства без SLS и парабенов. Один из самых опасных сульфатов — содиум лаурет сульфат (sodium laureth sulfate — SLES). Он высушивает кожу и обволакивает ее маслянистой пленкой.

Чугунные батареи

При возможности постарайтесь заменить в своем доме старые чугунные батареи. Дело в том, что с годами в щелях радиатора накапливается большое количество пыли. Как правило, эти труднодоступные места мало кто вычищает должным образом. В результате загрязненный воздух с частичками пыли повреждает кожный барьер и разрушает коллаген (или, как его еще называют, белок молодости), который обеспечивает эластичность и упругость вашей кожи.