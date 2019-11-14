8 безобидных привычек, которые выдают человека, выросшего в бедности

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Ученые из Нью-Йорка изучили головной мозг более 100 детей, которые родились в семьях с разным уровнем дохода. Они выяснили, что дети из не особенно обеспеченных семей имеют мозг на 6 % меньше по объему, чем у отпрысков богатых. Впрочем, бедность меняет не только нашу физиологию, но и поведение.

Мы в AdMe.ru узнали, какие привычки отличают людей, выросших в бедных семьях, и подкрепили теоретическую информацию жизненными историями. В конце статьи вас ждет двойной бонус.

1. Тратят деньги на те вещи, которые могли бы не покупать

Стремление родителей сохранять каждую копейку, чтобы хватило денег до следующей зарплаты, поневоле накладывает отпечаток на их ребенка. Будучи взрослым, он, скорее всего, начнет расточительствовать, покупая те вещи, которые ему совершенно не нужны. Но эти вещи на слуху, их приобретают все; более того, по общепринятому мнению, они должны быть у любого человека, который считает, что его дела идут в гору. Сюда можно смело отнести ситуацию с айфонами, уже набившую всем оскомину. А также с Apple Watch и Airpods, ради которых люди влезают в долги и берут кредиты. Зато в обществе владельцы этих гаджетов выглядят весьма презентабельно.

2. Парадоксально, но им жалко тратить деньги на себя

Этим же людям жалко тратить деньги на то, что им действительно хочется иметь. Они заходят в магазин, видят вещь, которая им нравится, и ловят себя на мысли, что это «слишком дорого». В итоге выходят из магазина с пустыми руками и с ощущением тотальной беспомощности. Похожая ситуация складывается и с предметами первой необходимости, начиная от еды и заканчивая ремонтом квартиры. Когда приходится выбрасывать еду или какие-то другие вещи, мне становится ужасно стыдно. Я стараюсь съесть все, что есть в холодильнике, лишь бы оно не испортилось. Вытряхиваю последнюю каплю из бутылки шампуня. Я даже дырявые носки или разваливающуюся на кусочки одежду не выкидываю, хоть и пытаюсь бороться с этим. © unknown author / reddit

Я жила без дивана целый год в новом доме. Просто потому, что не могла заставить себя заплатить за него. У меня не возникает проблем с приобретением чего-либо, если оно стоит меньше ₽ 1 500. Но если цена выше, то я впадаю в ступор и никак не могу решиться на покупку. © OtillyAdelia / reddit

Отказываюсь платить кому-то за то, что могу сделать сам. Или если могу научиться делать это. Например, ремонт машины, мебели и даже дома. © dyk3j3sus / reddit Абсолютно противоположная ситуация наблюдается, когда нужно купить подарок кому-то из близких. Люди, которые росли в бедности, готовы в прямом смысле слова потратить последний рубль, лишь бы приобрести дорогущий презент, за который не будет совестно.

3. Они склонны к риску и в целом ведут себя более импульсивно

Считается, что выросшие в бедности люди чаще рискуют, потому что им нечего терять. За счет довольно азартного поведения иногда им удается преумножить свое состояние, поскольку они инвестируют в не раскрутившиеся предприятия и проекты, в которые боятся инвестировать другие.

4. Такие люди любят поесть и стыдятся выбрасывать съестное

Выросшие в малообеспеченных семьях, как правило, не имели в детстве доступ к высококачественной пище, а зачастую и к обычным шоколадкам. Из-за этого во взрослом возрасте может появиться желание есть все, что находится в зоне доступа. Такую теорию выдвинули ученые и успешно доказали ее с помощью эксперимента. В нем задействовали несколько десятков женщин. Половина из них имела небогатых родителей, а оставшейся половине посчастливилось родиться в обеспеченных семьях. Всем дамам предложили выпить по бутылочке калорийной газировки, после чего им дали обед. Выяснилось, что, несмотря на отсутствие чувства голода, съели все подчистую именно те испытуемые, которые были рождены в небогатых семьях. Я съедаю всю еду в холодильнике, чтобы она не испортилась, потому что мне страшно ее выбрасывать. Когда я была ребенком, мне редко удавалось поесть до отвала. © tc88 / reddit

Не могу позволить еде испортиться. Если вижу, что овощи и фрукты уже на последнем издыхании, то я обязательно засушу их, чтобы съесть позже. © auamethys / reddit

Чувствую себя ужасно, когда вижу, как семья моего парня выбрасывает соусы в пакетах, которые закончились. Черт возьми, отдайте мне этот пакетик — я выдавлю из него еще пару ложек! © jnseel / reddit

5. Стремятся переплачивать, лишь бы чувствовать себя комфортно

Если родители были слишком бережливы и в прямом смысле слова подсчитывали каждый потраченный рубль, то в будущем у их ребенка, вероятно, возникнет отвращение к финансовому планированию. Он будет готов сильно переплачивать, лишь бы не испытывать дискомфорт. Самая стрессовая ситуация для него — необходимость думать о том, что нужно экономить. У меня хорошая зарплата, и я могу позволить себе тратить столько, сколько тратится. Скажем, у меня нет налички на автобус. Да и я ненавижу автобусы. Я вызову такси, потому что могу это сделать. Потому что я не хочу тратить ни секунды моей жизни на размышления о том, как бы сэкономить лишнюю копейку, как это делала моя мама. © Rick Morton / One Hundred Years of Dirt

6. Тратят деньги сразу же, как только они пришли на счет

Крупная сумма денег на руках человека, выросшего в бедности, — это нонсенс. Если ему приходят деньги, он рефлекторно тратит их сразу же, потому что боится, что они каким-то образом исчезнут. Немало курьезных случаев происходит с такими людьми, если они выигрывают, например, в лотерею. Вы наверняка хоть раз в жизни видели статьи в СМИ о том, как некий «механик Лопухов выиграл пару миллионов и промотал их за пару месяцев». Когда я начала сама зарабатывать деньги, я не могла планировать бюджет. Совсем. Я получала зарплату и сразу же спускала ее на что-то. Просто потому, что могла себе это позволить. В первые годы своей самостоятельности я почти не экономила. К счастью, сейчас я открыла сберегательный счет и ежемесячно кладу на него какой-то процент от зарплаты. Но все еще испытываю желание покупать ненужные вещи время от времени. В основном всякие косметические штучки. © NeckForDays / reddit

7. Если таким людям предложить что-то бесплатно, то они сгорят от стыда

Любая тема денег может вызвать стыд, но особенно в тех случаях, когда речь заходит о чем-то бесплатном. Или существенных скидках. Скажем, корпоративные обеды или корпоративный же абонемент в спортзал будут или неприемлемы вообще, или приняты с чувством дикого стеснения. Если человек рос в семье с низким доходом, ему стыдно покушаться на халяву. Он предпочтет заплатить за товар или услугу, потому что он может это сделать. Даже если она совершенно не нужна, скажем, какой-то пустяк на кассе, который вам пытается продать кассир. Я жертвую деньги на благотворительность, даже если не должна это делать. Например, если кассир в магазине спросит меня, хочу ли я пожертвовать немного денег кому-то, то я отдам ему деньги, пусть в моем кошельке осталось не больше ₽ 300. Я работаю над тем, чтобы избавиться от этой привычки, но пока тщетно. © _fightme / reddit

8. Они боятся подключать автоматический платеж, а кредиты платят в последний день

В будущем у этих людей появляется страх автоматических платежей. К сожалению, научных доказательств этому нет. Однако на Reddit был тред, где пользователи просили людей, выросших в бедных семьях, рассказать о своих привычках, с которыми они хотят, но не могут бороться. Многие отметили, что автоматические платежи вводят их в состояние стресса. Я не могу оформить автоматическую оплату за что-либо. Хотя это было бы очень комфортно, поскольку мне не приходилось бы каждый месяц снимать часть зарплаты. Но в моей голове буквально звучит голос: «А что, если эти деньги понадобятся для чего-то более важного? В конце концов, ты можешь оплатить квитанцию за электричество в течение 60 дней, так зачем делать это раньше?» Этот крошечный страх остается со мной по сей день. © KnittinAndBitchin / reddit

Бонус № 1: Люди, которые считают себя бедными, стареют раньше времени

В 2010 году ученые провели эксперимент: они тестировали умственные способности молодых людей. Оказалось, что чем дольше человек жил в условиях финансовых затруднений, тем медленнее он соображал. При этом любопытно, что испытуемые, у которых денег было достаточно, но они считали, что их мало, также показывали плохие результаты на тестах. Исследователи считают, что это ведет к преждевременному старению. Кроме того, старение в этом случае связано с нехваткой средств на качественное лечение и еду, что не может не отразиться на здоровье и внешнем облике.

Бонус № 2: К сожалению, даже если прошло много лет и человек уже материально обеспечен, он вряд ли сможет забыть некоторые моменты из своего детства

Помню, играл с ребятами во дворе и мы оказались возле моего дома. Кто-то попросил меня вынести туалетную бумагу. Но ее у нас не было, мы пользовались газетами, и я замешкался. Тут одна девочка закричала: «Да вы че, туалетной бумагой не пользуетесь?!» И все начали смеяться надо мной. А я до сих пор с содроганием вспоминаю. © Gofessor / pikabu

До 2004 года вся семья жила в деревне у бабушки. На ужин были или макароны с луком и морковкой, или картошка (жареная, вареная, тушеная). На праздники мама приносила целую селедку и пару окорочков — это был действительно праздник. Про вещи молчу, до сих пор вспоминаю, как меня стыдили новые одноклассники за внешний вид после переезда в город. © foxirenna / pikabu

У нас все жили небогато, но я до сих пор помню, как мои подруги хвастались новыми куклами. Еще я помню, как одежду и игрушки находили на мусорках. Буквально. Вот таких вещей у меня в шкафу было много. Вроде много лет прошло, но до сих пор я не умею покупать то, что мне нравится. Беру подешевле, поскромнее, попрактичнее. Экономлю там, где этого делать не надо. Одежду выбирать вообще не умею. А еще боюсь заводить своих детей. © TutLogin / pikabu

Расскажите, какие привычки людей, которые росли в бедности, приходилось замечать вам?