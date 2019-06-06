8 привычек, которые могут сделать нас счастливее (Независимо от уровня достатка)

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Ученых давно волнует вопрос: как повысить качество нашей жизни? Чтобы найти ответ, они наблюдали за людьми из разных социальных классов. Исследования подтвердили: счастье во многом зависит не от стартовых условий, а от привычек, изменить которые под силу каждому.

AdMe.ru составил список простых, но важных шагов к благополучной жизни, попробовать которые можно уже сегодня.

Шаг 1. Обращать внимание на то, что и как мы едим

Здоровье — важный компонент счастья, и во многом оно определяется тем, как мы питаемся. Финансовый эксперт Томас Корли (Thomas C. Corley) утверждает, что 97 % людей с низким достатком потребляют более 300 ккал в виде фастфуда каждый день, а медицинские исследования подтверждают: плохое питание может привести к полноте, диабету и заболеваниям сердца. Однако Сара Хилл (Sarah E. Hill), психолог Техасского христианского университета, уверена: при должной силе воли любой может изменить свои пищевые привычки. Здоровое питание — не такая уж и роскошь, как мы думаем (хотя оно и требует более осознанного подхода). Для начала можно добавить в свой рацион больше разноцветных овощей и максимально отказаться от фастфуда в пользу еды, приготовленной дома.

Шаг 2. Ставить отношения в приоритет

Психологи Джастин Бриенза (Justin Brienza) и Игорь Гроссман утверждают: люди с высоким достатком реже признают свою неправоту и пытаются смотреть на ситуацию с разных точек зрения. Люди из более низкого класса, напротив, чаще идут на компромисс, стараются решать конфликты и ставят в приоритет свои отношения с другими людьми, а не личные достижения. Важно не забывать, что все эти три качества очень важны для любых долгих и гармоничных отношений. Ведь в конечном счете именно тепло и близость делают нас по-настоящему счастливыми. Однако нужно помнить, что во всем нужен баланс: чтобы стать счастливым в отношениях, необходимо учиться слушать себя и говорить «нет» тому, что для нас неприемлемо.

Шаг 3. Избегать стресса, чтобы помочь своему мозгу

Ученые из Корнеллского университета доказали: хронический стресс меняет структуру нашего мозга, снижая силу воли и ухудшая память. Те, кто постоянно подвержен стрессу, хуже учатся и запоминают новую информацию, а еще им сложнее принимать решения и откладывать немедленное удовольствие ради более масштабных целей. А психологи и неврологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что стресс ускоряет процесс старения у женщин. Что же делать? Во-первых, психологи уверяют, что мы можем значительно снизить негативное влияние стресса на нашу жизнь. Хороший начальный вектор — больше двигаться, стараться меньше переживать по поводу вещей, которые нам неподвластны, радоваться приятным мелочам и чаще прислушиваться к себе. Во-вторых, даже долговременные последствия стресса обратимы. Низкий уровень самоконтроля и дисциплины не приговор на всю жизнь — эти навыки можно тренировать.

Шаг 4. Приобрести полезные привычки и продлить себе жизнь

Согласно статистическим данным, богатые люди реже болеют и живут дольше. Казалось бы, тут все просто: они имеют доступ к элитной медицине. Однако, по данным американской организации The Health Inequality Project, продолжительность жизни зависит не столько от уровня дохода и качества медицинских услуг, сколько от наших вредных и полезных привычек. Чтобы значительно продлить жизнь и улучшить здоровье, исследователи рекомендуют регулярно заниматься спортом, пить достаточное количество простой чистой воды и отказаться от курения.

Шаг 5. Быть добрее к окружающим

Обеспеченные люди чаще «подрезают» другие машины на дорогах и реже пропускают пешеходов, выяснили социальные психологи из Калифорнийского университета в Беркли. Конечно, ученые делают оговорку, что в любом социальном классе встречаются свои эгоисты и альтруисты, но статистика показывает, что представители высшего класса ведут себя неэтично в 3–4 раза чаще. Возможно, дело в отстраненности от остального мира и привычке преследовать в первую очередь свои интересы. Как показывают другие исследования, именно доброе отношение, сопереживание и помощь другим людям могут подарить нам ощущение глубокой и долговременной радости и осмысленности жизни. Даже от таких мелочей, как придержать дверь перед незнакомцем, поблагодарить водителя автобуса, посмотреть в глаза попутчику и улыбнуться, становится теплее всем.

Шаг 6. Совершать покупки более осознанно

Автор книг, миллионер Стив Сиболд (Steve Siebold) и Томас Корли уже давно изучают финансовые привычки богатых и бедных, которые не всегда оказываются логичными. Например, при выборе услуг интернет-провайдера человек с низким доходом скорее обратит внимание на самый дешевый вариант, который придется обновлять несколько раз. Сюда же относится привычка покупать дешевую одежду и технику низкого качества. В итоге эти привычки приводят к бо́льшим тратам, ведь качественная вещь прослужит дольше, а более выгодный контракт поможет сэкономить в перспективе.

Шаг 7. Выбирать круг общения

Когда Томас Корли собирал материал для книги «Поменяй свои привычки — измени свою жизнь», он обнаружил, что богатые более внимательно выбирают круг общения: обычно это инициативные, волевые, успешные люди, которые побуждают их выходить из зоны комфорта и развиваться. Бедняки же, как правило, выбирают друзей, начальство и партнера неосознанно — среди тех, с кем им легко общаться. Есть и золотая середина — сохранять хорошие отношения с важными для нас людьми, ограничивать контакты с теми, кто ведет себя для нас неприемлемо, и обязательно включать в свой круг тех людей, на кого мы хотели бы быть похожими.

Шаг 8. Пробовать альтернативные виды транспорта

По данным Бюро переписи населения США, самые бедные, равно как и самые богатые, чаще других выбирают более экологичный транспорт, добираясь до работы пешком или на велосипеде. Для первых это необходимость, для вторых — осознанное решение, принятое в пользу здоровья и экологии. Люди со средним достатком, как правило, ездят на личных автомобилях и такси, причем тратят на это ощутимую часть бюджета. При этом группа исследователей из Мичиганского университета, как и другие их коллеги, обнаружила прямую связь между физическими нагрузками и ощущением счастья. Каждую неделю мы проводим в дороге по несколько часов. Так, может, это неплохая идея — хотя бы время от времени менять четыре колеса на «два» и заодно становиться чуть счастливее?

Нам очень понравилась идея разноцветных овощей — это просто и весело. А как вы думаете, насколько реально изменить свои привычки? Какая из них вдохновила вас больше всего?