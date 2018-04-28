8 принципов питания, благодаря которым японцы живут до 100 лет

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Японцы — абсолютные рекордсмены по продолжительности жизни. А еще они по праву считаются одними из самых стройных в мире: от избыточного веса в среднем страдает около 3 % жителей страны. Немалая заслуга в этом принадлежит особым отношениям японцев с едой. В Японии существует система питания, которая официально рекомендована правительством. Она была разработана в 2000 году несколькими министерствами и еще известна как «Волчок» (в честь популярной детской игрушки).

AdMe.ru решил разобраться, что и как рекомендуют есть японцам, и рассказывает вам о результатах.

Основной особенностью системы питания «Волчок» является преобладание углеводов при низком количестве жиров. Также рекомендуется сократить потребление соли, переработанных продуктов, сладостей и напитков с большим содержанием сахара.

Также рекомендуется сократить потребление соли, переработанных продуктов, сладостей и напитков с большим содержанием сахара. Все продукты поделены на несколько групп, для каждой из которых приведено рекомендуемое дневное количество порций (сам размер порции зависит от возраста и пола человека). Основу рациона составляют крупы и злаки, следом идут овощи (свежие, приготовленные и в супах), мясные и рыбные блюда. На фрукты и молочные продукты отводится по 2 порции в день.

Важно не только то, что мы едим, но и как мы это делаем. В Японии принято наслаждаться едой. Также рекомендуется найти оптимальный для организма ритм и следовать ему, стараясь принимать пищу в одно и то же время.

Также рекомендуется найти оптимальный для организма ритм и следовать ему, стараясь принимать пищу в одно и то же время. Упор в питании делается на местные и сезонные продукты вроде риса и рыбы с редким включением блюд интернациональной кухни.

вроде риса и рыбы с редким включением блюд интернациональной кухни. Каждый прием пищи должен быть сбалансированным и включать продукты из нескольких групп. Например, типичный школьный обед в Японии состоит из риса, мяса или рыбы, мисо-супа, стакана молока и фрукта.

Сознательное отношение к питанию формируется с начальной школы. Обед — это не перерыв, а неотъемлемая часть образования. В обеденное время школьников никто не торопит, а после еды дети сами убирают за собой.

В обеденное время школьников никто не торопит, а после еды дети сами убирают за собой. Необходимо соблюдать умеренность в пище и баланс между количеством съеденного и количеством потраченных калорий. Последнее достигается за счет физической активности.

и баланс между количеством съеденного и количеством потраченных калорий. Последнее достигается за счет физической активности. В Японии не принято подолгу хранить еду и готовить впрок. Упор делается на свежие продукты.

Как видите, система питания японцев вполне понятна и прозрачна: нужно отдавать предпочтение свежим продуктам и блюдам традиционной кухни, ограничить количество жиров и сладкого и в целом сознательно относиться к тому, что мы едим. Несмотря на простоту этих правил, они работают очень эффективно. Это было подтверждено результатами исследования, результаты которого были опубликованы в 2016 году. В ходе этого исследования группа японских ученых на протяжении 15 лет изучала пищевые привычки почти 80 тыс. своих соотечественников. Выяснилось, что среди людей, которые следуют официальным рекомендациям по питанию, смертность на 15 % ниже.

А вы согласны с рекомендациями японского правительства? Что помогает вам поддерживать себя в хорошей форме? Делитесь в комментариях.