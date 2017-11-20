8 правил домашней аптечки, которые мы часто нарушаем. И можем нанести вред здоровью

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Пожалуй, ни одна семья не обходится без домашней аптечки. У кого-то она состоит из минимального набора лекарственных средств, у других занимает пару полок в шкафу. Но в любом случае каждому важно знать основные правила хранения лекарств. Мы в AdMe.ru решили собрать основные ошибки при обращении с лекарствами.

8. Неправильно храните лекарства в холодильнике

Некоторые лекарства нужно хранить при низкой температуре, и лучше всего для этого подходит холодильник. Однако его дверцы — не лучший вариант. Ведь температура там несколько выше и к тому же из-за частого открывания температура постоянно колеблется. Так что лучше выделить для лекарств отдельное место на полке. Чтобы защитить лекарственные средства от перепада температур и влажности, сложите их в герметичный контейнер. Но не ставьте его плотно к задней стенке холодильника — там может произойти замораживание жидких препаратов, а это для них бывает губительно.

7. Выбрасываете упаковку с инструкцией

Наверное, эта ситуация знакома всем: когда покупаешь лекарство, а через некоторое время упаковка с инструкцией бесследным образом исчезает. А зря. Если срок годности обычно указывают и на флаконе, этикетке или блистере, то вот другая, не менее важная информация пропадает. Инструкция, кроме прочего, помогает убедиться, что это действительно нужное вам лекарство, а упаковка защищает его от света и повреждений.

6. Не следите за сроками годности

Обычно срок хранения лекарств указывается для закрытой упаковки. Но, если препарат уже открыли, срок хранения меняется, подробная информация об этом указывается в инструкции. Особенно это касается жидких лекарственных препаратов. Например, открытые капли для глаз следует менять не реже одного раза в месяц, иначе они могут быть опасны — ведь в них размножаются бактерии.

5. Храните лекарства в легкодоступных для детей местах и местах, не защищенных от света

Лекарственные средства не стоит хранить на пространствах, открытых воздействию солнечных лучей, — на тумбочках, кухонных столешницах. Так они теряют свою эффективность и даже портятся. Тем более при таком хранении они представляют опасность, если в доме есть маленькие дети. Лучше сложить лекарства в специальный контейнер с плотным замком и убрать в шкаф с непрозрачными дверцами. Помните, что аптечка должна быть вне зоны досягаемости детей.

4. Неправильно утилизируете лекарства

В домашних условиях лучший способ утилизации лекарств — сложить их в плотный пакет или банку с крепкой крышкой, затем — в мусорное ведро и бак. В некоторых странах есть возможность сдать ненужные лекарства в специальный пункт сбора, поликлинику или аптеку. Там их уничтожат самым безопасным способом. Еще один вариант — попробовать передать лекарства нуждающимся сразу после того, как вы закончили курс. В интернете есть сообщества, где можно пожертвовать препараты тем, кто не может себе их позволить.

3. Не поддерживаете своевременно порядок в аптечке

Порядок в аптечке помогает не только быстро находить нужное лекарство, но и быть уверенным в его безопасности. Стоит избавиться от всех просроченных лекарств, таблеток без блистеров, даже если вы уверены, что это за средство. Жидкие и кремообразные препараты стоит выбрасывать, если они изменили цвет, расслоились или в растворе появились видимые частицы. Постарайтесь разделить наружные средства и препараты для внутреннего приема — разложите их по разным контейнерам или поставьте на разные полки. Храните лекарства в оригинальной упаковке, иначе вы рискуете ошибиться и принять не то лекарство либо медикамент с истекшим сроком годности.

2. Не используете более современные средства

Мы привыкли доверять лекарствам, которые прошли проверку временем. Но между тем на смену многим из них пришли более современные аналоги либо те же самые препараты, но в другой, более удобной и безопасной упаковке. Особенно насущно это становится, когда в доме есть маленькие дети. Например, вместо привычных спирта и ваты при дезинфекции перед уколом можно воспользоваться спиртовыми салфетками в индивидуальной упаковке, вместо раствора бриллиантового зеленого — зеленкой-фломастером. Многие люди годами принимают одно и то же лекарство и даже не подозревают, что уже давно появились гораздо более эффективные средства. Чтобы быть уверенными в применяемых лекарствах, консультируйтесь с врачами.

1. Не соблюдаете условия хранения

Все таблетки, порошки, капсулы, пластыри, перевязочный материал активно впитывают влагу и из-за этого портятся. Их ни в коем случае нельзя хранить в ванной, пусть даже это будет шкафчик с плотно закрытыми дверцами. Кухня — тоже не самое подходящее место для медикаментов. Постоянные перепады температуры и влажность плохо влияют на качество препаратов. Особенно это касается шкафов вблизи плиты, микроволновки, чайника, батарей. Лучше остановить свой выбор на спальне или гостиной. Указание на лекарстве о том, что его следует хранить при комнатной температуре, означает, что она не должна превышать 25 °C. Но, если в квартире длительное время держится более высокая температура, срок хранения лекарства резко сокращается. Проверьте, возможно, это еще один повод перебрать вашу аптечку.

Бонус

1. В домашнюю аптечку стоит приобрести: противовоспалительные и обезболивающие (аспирин или ибупрофен, диклофенак), антигистаминный, противодиарейный препараты. Средства для восполнения баланса жидкости и солей при диарее и рвоте.

Антисептик, пластыри и что-нибудь от ожогов. Все остальные препараты можно покупать по мере необходимости. 2. Плотно закрывайте все флаконы: лекарства могут поглощать летучие вещества, испаряться или окисляться при соприкосновении с воздухом. Красящие, пахучие, летучие препараты (йод, марганцовка, зеленка, спиртовые растворы, перекись и др.) храните отдельно от остальных. Марганцовку лучше хранить в стеклянной таре. 3. Если препарат назначили в дозировке, которая предполагает деление таблетки, используйте специальные резаки для таблеток. С их помощью легче точно разделить любую таблетку. Помните, что покрытые оболочкой таблетки делить нельзя. Оболочка предохраняет таблетку от растворения в желудке (для препаратов, действие которых должно быть сосредоточено в кишечнике).