8 побочных эффектов от приема антибиотиков, о которых редко рассказывают даже врачи

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Самые распространенные последствия от приема от антибиотиков — это тошнота и диарея. О них знают практически все — либо от врачей, либо по собственному опыту. Но американские ученые установили, что минимум 20 % людей, которые хоть раз в жизни принимали антибиотики, сталкивались и с другими побочными эффектами от препаратов. Именно о них мы и расскажем в этой статье.

Мы в AdMe.ru хотим подчеркнуть, что у разных людей могут проявиться разные побочные эффекты от приема лекарств. Полный их перечень вы всегда можете найти в инструкции к препарату.

1. Чувствительность к солнцу

Некоторые антибиотики (тетрациклины, фторхинолоны и сульфоны) могут влиять на то, как ваша кожа реагирует на ультрафиолетовое излучение. Слишком большое количество солнечного света во время приема лекарств может увеличить вероятность ожога или сильного шелушения кожи. Эти же антибиотики могут вызвать сыпь, даже если человек был на солнце всего 15 минут. Что делать? Лучше не находиться на солнце в период с 10 до 14 часов, пользоваться солнцезащитным кремом и скрывать кожу под одеждой.

2. Головная боль или головокружение

Головная боль и головокружение — еще две распространенные жалобы людей, которые принимают антибиотики. Но обычно они проходят после завершения курса лечения. Что делать? Если голова болит не сильно, то вы можете принять обезболивающее. Если же боль невыносима, то лучше обратиться к врачу. Скорее всего, он сменит антибиотик.

3. Лихорадка

Лихорадка может быть побочным эффектом не только от приема антибиотиков. Если же она проявилась на их фоне, то, возможно, у вас аллергическая реакция на лекарство, которая сопровождается лихорадкой. В противном случае это отдельный и неприятный побочный эффект. Лихорадка может возникнуть практически из-за любых антибиотиков, но чаще всего она сопровождает прием бета-лактамов, цефалексина, миноциклина и сульфонамида. Что делать? Если у вас появляется лихорадка при приеме антибиотика, то, скорее всего, она довольно скоро пройдет сама. Но если жар сильный и держится слишком долго, нужно постараться его сбить и обратиться к лечащему врачу, чтобы сменить антибиотик.

4. Грибковая инфекция

Антибиотики меняют бактериальную среду наших тел, поэтому человек становится уязвим для грибков. Они могут возникать во рту (стоматит), на коже или под ногтями. Что делать? Если врач назначил вам длительный курс лечения, то лучше начать принимать антигрибковые препараты сразу же вместе с антибиотиками.

5. Проблемы с сердцем

Это случается нечасто, но антибиотики могут вызвать проблемы с сердцем. Обычно они приводят к аритмии или низкому артериальному давлению. Чаще всего к таким побочным эффектам приводит прием эритромицина и некоторых фторхинолонов, такие как ципрофлоксацин. Что делать? Обратиться к врачу, чтобы он сменил антибиотик.

6. Окрашивание зубов

Антибиотики группы тетрациклинов могут вызывать окрашивание или обесцвечивание зубов у детей до 8 лет. А если принимать их во время беременности, то велик шанс, что у родившегося малыша будут проблемы с эмалью зубов. Что делать? Не так давно ученые установили, что более современный антибиотик доксициклин (из группы тетрациклинов) не так сильно связывается с кальцием, что не вызывает окрашивания зубов. Поэтому его можно принимать, не опасаясь таких последствий. Но, конечно, только по назначению врача.

7. Аллергия

Одна из самых опасных реакций организма на антибиотики — это аллергия. В этом случае у человека может появиться зудящая сыпь, могут опухнуть веки, губы, язык и даже горло, что приведет к анафилаксии. Порой в таких ситуациях спасти больного может доза адреналина, полученная в скорой помощи. Но аллергическая реакция на какой-то один антибиотик не говорит о том, что вам совсем противопоказан их прием. Что делать? Обязательно сообщите врачу о существующей аллергии и принимайте антибиотики другой группы. Также будьте осторожны, когда начинаете принимать новое лекарство, которое раньше вам не приходилось пробовать. При первых же симптомах аллергии стоит обратиться к врачу или в скорую помощь.

8. Нежелательная беременность

Если вы одновременно принимаете антибиотик рифамицин и оральные контрацептивы, то эффективность последних снижается. В результате увеличивается шанс нежелательной беременности. Другие антибиотики в меньшей мере снижают действие оральных контрацептивов. Что делать? Во время приема антибиотиков и еще неделю после завершения курса используйте дополнительный барьерный метод контрацепции. Подробнее о сроках дополнительной защиты написано в инструкции к оральным контрацептивам.

Если у вас на фоне приема антибиотиков проявилось любое из побочных действий, не занимайтесь самолечением, не игнорируйте плохое самочувствие. Обязательно сходите к врачу и проконсультируйтесь.

Вы знали о каких-то из этих побочных эффектов приема лекарств?