Ученые назвали 8 особенностей, которые передаются нам генетически

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«Улыбка мамина, а характер-то папин» — подобные высказывания каждый их нас слышал не раз, чего не скажешь о фразах вроде «агорафобия у меня от дедушки». Между тем ДНК хранит в себе гораздо больше информации, чем кажется. И хотя ученые до сих пор не могут дать точный ответ на вопрос о том, что больше влияет на характер человека: генетика, окружающая среда или воспитание, многие исследования показывают, что мы наследуем не только внешность, но и, к примеру, «воспоминания» в виде фобий.

Мы в AdMe.ru узнали, как «память предков» может влиять на нашу личность благодаря ДНК. Посмотрите, какие неочевидные особенности вы могли унаследовать от прапрабабушек и прапрадедушек.

1. Фобии

Воспоминания действительно могут передаваться через поколения, но вовсе не в той форме, как мы привыкли думать. Это подтверждает исследование, в ходе которого мышей натренировали избегать запаха, схожего с ароматом цветов вишни. Это повлияло на ДНК подопытных: часть ДНК, ответственная за чувствительность к этому запаху, стала более активной в сперме мышей-отцов. В итоге дети этих мышей и потомки детей были очень чувствительны к аромату вишни и старались его избегать, хотя у них не было на то никаких причин. Эксперимент показал, что травмирующее событие может повлиять на ДНК и, как следствие, на поведение последующих поколений. Ученые считают результаты исследования важными для изучения фобий, тревожности и ПТСР (посттравматического стрессового расстройства). Задумайтесь, может, ваша боязнь пауков не так уж и иррациональна, как кажется?

2. Экстраверсия

Некоторые черты характера мы приобретаем не только в ходе взросления, а еще и благодаря ДНК. Например, варианты генов WSCD2 и PCDH15 связаны с экстраверсией. Возможно, вы такой общительный, так как пошли в дальнего предка, а не потому что мама записала вас в кучу кружков в детстве. Кроме того, существует генетическая корреляция между экстраверсией и синдромом гиперактивности и дефицита внимания.

3. Чувство юмора

Некоторые считают, что чувство юмора — это приобретенная черта, которая зависит от того, в какой обстановке рос человек. Но все же в ходе исследований выяснилось, что люди с коротким аллелем гена 5-HTTLPR чаще проявляют положительные реакции, в том числе смех и улыбки. Испытуемые с коротким аллелем чаще искренне смеялись и улыбались, чем люди с длинным аллелем того же гена. Результаты исследования подтвердились даже с учетом разных возрастов, полов, этнической принадлежности и депрессивных симптомов.

4. Восприимчивость к стрессу

Некоторые люди более подвержены стрессу, и эта особенность также может передаваться от родителей детям. Специалисты утверждают, что, если мать испытывает стресс во время беременности, ее ребенок может быть более восприимчивым к нему. Более того, такой риск есть даже в том случае, если родители находились под воздействием стресса задолго до того, как решили завести ребенка: хронический стресс вызывает повреждение хромосом. Однако не стоит паниковать: изменения ДНК, связанные со стрессом, могут быть обратимы в некоторой степени при помощи когнитивно-поведенческой терапии и осознанной медитации.

5. Склонность к зависимостям

Генетика на 40–60 % влияет на риск развития зависимости. В частности, была подробно изучена связь между ней и геном D2, подтипом дофаминового рецептора. Вероятно, люди с генетически обусловленной недостаточностью дофаминового рецептора D2 более склонны к употреблению вызывающих зависимость веществ, так как они менее восприимчивы к естественному влиянию дофамина.

6. Способность высыпаться за меньшее количество часов

Некоторые люди высыпаются менее чем за 5 часов, при этом сохраняя способность нормально функционировать. Все дело в варианте гена p.Tyr362His, который также называют геном Тэтчер (премьер-министр спала всего по 4 часа в сутки и отлично себя чувствовала). Люди с такой особенностью не только меньше спят, но и намного лучше справляются с задачами на умственную деятельность даже после 38 часов бодрствования. Кстати, не только Тэтчер могла похвастать такой суперспобностью. Меньше 5 часов спал и изобретатель Томас Эдисон.

7. Склонность к экономии

Когда дело касается денег, наши поступки на треть объясняются естественными факторами, считают специалисты. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Political Economy. Выяснилось, что некоторые люди генетически предрасположены к бережливости независимо от их уровня дохода, пола или воспитания. Кроме того, «генетически» экономным людям также проще воздерживаться от вредных привычек, например они менее склонны к ожирению и курению. Это происходит благодаря постоянству в поведении и самоконтролю, которые обусловлены их ДНК.

8. Музыкальность

Генетика может играть большую роль, чем практика, когда дело касается музыкального таланта (в частности, распознавания тона и ритма). Исследование однояйцевых и разнояйцевых близнецов сравнило способности людей, занимающихся музыкой и пением. Оказалось, что некоторые люди, которые гораздо меньше практиковались, все же показывали лучшие результаты, чем те, кто занимался больше. Один из близнецов даже практиковался на 20 228 часов больше, чем его брат, но не смог превзойти его в музыкальных способностях. Ученые объясняют это тем, что некоторые аспекты музыкального таланта заложены в генах.