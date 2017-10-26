8 причин, почему не стоит пользоваться Wi-Fi в общественных местах

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В кофейнях, парках, транспорте — мы давно привыкли пользоваться общественным Wi-Fi и уже не представляем своей жизни без него. Но мало кто из нас задумывается, что свободные сети могут представлять угрозу и незаметно наносить нам вред. AdMe.ru решил разобраться, какая опасность таится в бесплатных сетях Wi-Fi и что делать, чтобы вы и ваши данные оставались целыми и невредимыми.

1. Шпионы-посредники

Один из наиболее частых типов угроз безопасности Wi-Fi — это так называемые атаки посредника, или MiM (Man in the Middle — человек посередине). С помощью этой технологии злоумышленники перехватывают вашу информацию и могут ее подменить или передать кому-нибудь еще. Вы используете общественную сеть и даже не подозреваете, что шпион тут как тут.

2. Атака клонов

Другим распространенным хакерским трюком является переадресация вас на так называемый клонированный сайт. Хакеры подменяют адрес и заманивают вас на сайт, который не вызывает никаких подозрений. Не замечая подмены, вы легко передаете злоумышленникам свою информацию в виде логина и пароля.

3. Похитители паролей

Многие из нас привыкли использовать один и тот же электронный адрес для регистрации на разных сайтах, да и пароль мы редко выдумываем новый. Это достаточно удобно, однако не только для нас, но и для хакеров. Пользуясь одной и той же Wi-Fi-сетью с нами, они могут легко узнать пароль от сайтов, которые мы посещаем.

4. Эпидемия

Предположим, вы подключаетесь к Wi-Fi в кофейне, где не установлена защита от вредоносных программ. В таком случае одно зараженное вирусами устройство может привести к целой эпидемии — вирусы быстро передаются от одного пользователя к другому, и избавиться от них не так просто.

Кроме кражи ваших данных хакеры могут также подбрасывать вам компромат и заменять на него опубликованную вами информацию. По словам Вутера Слотбума, который называет себя «этическим хакером», злоумышленник может, к примеру, загрузить на ваш смартфон детскую порнографию. И выложить ее за вас. Стоит ли говорить, что это серьезное преступление?

6. Сети-разбойники

Вы ведь доверяете сетям Wi-Fi, которые доступны в кофейнях, аэропортах и развлекательных центрах? Тогда будьте бдительны: под видом официальных сетей (даже с названием заведения, в котором вы находитесь) могут скрываться настоящие хакерские подделки, которые хотят заманить вас в клетку и узнать ваши данные.

7. Старое доброе подглядывание

Некоторые мошенники не заморачиваются и не выдумывают программы для кражи данных. Они просто садятся недалеко от вас и заглядывают в ваш телефон или ноутбук. И пока миллионы людей думают о киберзащите, воришки просто подсматривают ваши пароли и ПИН-коды от банковских карт. Так что в кофейнях на всякий случай садитесь спиной к стене и не выполняйте банковских операций.

8. Приложения-вредители

Многие заведения предлагают своим клиентам скачать специальное мобильное приложение и получить скидку. Но, учитывая незащищенность сети, вместе с приложением вы можете скачать на свой телефон вирусы или предоставить хакерам новую возможность для перехватывания данных.

Как себя защитить:

В общественных местах используйте VPN — виртуальную частную сеть (Virtual Private Network).

Не забывайте обновлять свои антивирусные программы.

Выключайте Wi-Fi, когда не используете его.

Не доверяйте сетям с подозрительными названиями, такими как FreeInternet или FreeWiFi.

Отключайте автоматическое подключение к Wi-Fi — делайте это только вручную.

Помните о посещаемых вами сайтах: не заходите на сайты банков и в социальные сети, когда подключаетесь к общедоступному Wi-Fi.

Не делайте интернет-покупки и банковские переводы в общедоступных местах.

Не передавайте конфиденциальную информацию в публичных сетях.

Не переходите по ссылкам из почты или веб-сайта, которому вы не доверяете.

Осматривайтесь: не вводите банковские реквизиты и пароли, если вокруг слишком много людей.