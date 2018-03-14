8 сигналов тела, которые помогают понять, каких витаминов не хватает вашему организму
Хотя в последние десятилетия ситуация с недостатком витаминов значительно улучшилась, весной люди из разных стран и разного достатка все равно часто страдают от авитаминоза. Но это не повод употреблять витамины пачками. Ученые установили, что сбалансированное питание дает организму все необходимое. В этой статье мы расскажем, как восполнить недостаток витаминов и при этом не навредить здоровью.
AdMe.ru собрал несколько признаков, по которым можно понять, каких витаминов не хватает вашему организму именно сейчас. И все, что вам нужно сделать, — это подойти к зеркалу и внимательно посмотреть на себя.
1. Выпадение волос
Причина:
- Недостаточное количество витамина В7 (биотин), чрезмерное употребление в пищу сырых яиц. Белок сырых яиц содержит авидин, который блокирует способность организма усваивать биотин.
Что делать:
- Чтобы увеличить потребление B7, добавьте в свой рацион миндаль, соевые бобы, зелень, картофель (в виде пюре или приготовленный в духовке), бананы.
2. Судороги
Причина:
- Частые судороги говорят о том, что вам не хватает кальция, магния и калия. Помимо прочего, это может произойти, если вы занимаетесь спортом, так как при интенсивном потоотделении минералы уходят в больших количествах.
Что делать:
- Включите в свой рацион побольше орехов (миндаль, фундук), листовую зелень, тыкву, бананы и яблоки.
3. Высыпания на лице
Причина:
- Недостаточное количество витамина В7 (биотин). Наше тело сохраняет запасы жирорастворимых витаминов (A, E, K, D), но витамины группы В необходимо постоянно пополнять.
Что делать:
- Помимо пищевых добавок, обогащенных биотином, которые продаются в аптеке, можно увеличить его потребление через ваш рацион. Ешьте грибы, картофель, сыры, цветную капусту, вареные яйца и шпинат.
4. Онемение конечностей
Причина:
- Не хватает продуктов, обогащенных витаминами В6, В12 и В9 (фолиевая кислота). Эти витамины влияют на питательные строительные блоки, которые используются для производства здоровых кровяных клеток, необходимых для доставки кислорода к клеткам всего тела.
Что делать:
- Увеличить употребление в пищу зерновых, бобовых, цитрусовых, морепродуктов, мяса птицы.
5. Шишки на бедрах и руках
Причина:
- Акнеподобные шишки появляются из-за недостатка витаминов A, D и незаменимых жирных кислот.
Что делать:
- Постарайтесь сократить потребление трансжиров. В рацион должно входить большое количество лосося и грецких орехов. Не забывайте и про витамин А, который содержится в зелени и ярких овощах, таких как морковь или красный сладкий перец.
6. Желтый оттенок кожи и белков глаз
Причина:
- Недостаток витамина B12.
Что делать:
- Включить в рацион больше источников витамина. Особенно много его содержится в говяжьей и куриной печени, молоке, баранине, лососе, тунце, органическом йогурте.
7. Поражение околозубной ткани
Причина:
- Дефицит витамина D. Исследования показали, что люди с дефицитом витамина D больше подвержены пародонтозу.
Что делать:
- Диета с содержанием продуктов, обогащенных кальцием, фосфором и витамином D, имеет важное значение для здоровья зубов. Употребляйте молочные продукты, темный рис, крупнолистовую зелень, помидоры, бобовые, жирную рыбу, цитрусовые и виноград.
8. Трещины в уголках рта
Причина:
- Трещины в уголках рта («угловой хейлит») сигнализируют о том, что организму не хватает витаминов, обогащенных железом и цинком (В3, В2 и В12).
Что делать:
- Старайтесь употреблять больше мяса птицы, а также рыбу (лососевые), яйца, орехи и бобовые. Рекомендуется сочетать эти продукты с овощами, так как витамин С помогает бороться с инфекцией и усиливает всасывание железа.
Важно помнить, что все эти признаки действительно говорят о недостатке витаминов, который можно восполнить, изменив свой рацион. Однако, помимо этого, данные признаки могут сигнализировать и о том, что у вашего организма есть серьезные проблемы, не связанные с авитаминозом.
Так, высыпания на лице могут быть признаком аллергии, а онемение конечностей — свидетельствовать о проблемах с шейным отделом позвоночника. Поэтому в любом случае стоит проконсультироваться с врачом.
А вы часто пьете витамины? Или предпочитаете просто правильно и разнообразно питаться? Делитесь мнениями в комментариях.
Фото на превью depositphotos, depositphotos