8 сигналов тела, которые помогают понять, каких витаминов не хватает вашему организму

Хотя в последние десятилетия ситуация с недостатком витаминов значительно улучшилась, весной люди из разных стран и разного достатка все равно часто страдают от авитаминоза. Но это не повод употреблять витамины пачками. Ученые установили, что сбалансированное питание дает организму все необходимое. В этой статье мы расскажем, как восполнить недостаток витаминов и при этом не навредить здоровью.

AdMe.ru собрал несколько признаков, по которым можно понять, каких витаминов не хватает вашему организму именно сейчас. И все, что вам нужно сделать, — это подойти к зеркалу и внимательно посмотреть на себя.

1. Выпадение волос

Причина:

Что делать:

  • Чтобы увеличить потребление B7, добавьте в свой рацион миндаль, соевые бобы, зелень, картофель (в виде пюре или приготовленный в духовке), бананы.

2. Судороги

Причина:

  • Частые судороги говорят о том, что вам не хватает кальция, магния и калия. Помимо прочего, это может произойти, если вы занимаетесь спортом, так как при интенсивном потоотделении минералы уходят в больших количествах.

Что делать:

  • Включите в свой рацион побольше орехов (миндаль, фундук), листовую зелень, тыкву, бананы и яблоки.

3. Высыпания на лице

Причина:

  • Недостаточное количество витамина В7 (биотин). Наше тело сохраняет запасы жирорастворимых витаминов (A, E, K, D), но витамины группы В необходимо постоянно пополнять.

Что делать:

  • Помимо пищевых добавок, обогащенных биотином, которые продаются в аптеке, можно увеличить его потребление через ваш рацион. Ешьте грибы, картофель, сыры, цветную капусту, вареные яйца и шпинат.

4. Онемение конечностей

Причина:

  • Не хватает продуктов, обогащенных витаминами В6, В12 и В9 (фолиевая кислота). Эти витамины влияют на питательные строительные блоки, которые используются для производства здоровых кровяных клеток, необходимых для доставки кислорода к клеткам всего тела.

Что делать:

  • Увеличить употребление в пищу зерновых, бобовых, цитрусовых, морепродуктов, мяса птицы.

5. Шишки на бедрах и руках

Причина:

Что делать:

  • Постарайтесь сократить потребление трансжиров. В рацион должно входить большое количество лосося и грецких орехов. Не забывайте и про витамин А, который содержится в зелени и ярких овощах, таких как морковь или красный сладкий перец.

6. Желтый оттенок кожи и белков глаз

Причина:

Что делать:

  • Включить в рацион больше источников витамина. Особенно много его содержится в говяжьей и куриной печени, молоке, баранине, лососе, тунце, органическом йогурте.

7. Поражение околозубной ткани

Причина:

Что делать:

  • Диета с содержанием продуктов, обогащенных кальцием, фосфором и витамином D, имеет важное значение для здоровья зубов. Употребляйте молочные продукты, темный рис, крупнолистовую зелень, помидоры, бобовые, жирную рыбу, цитрусовые и виноград.

8. Трещины в уголках рта

Причина:

Что делать:

  • Старайтесь употреблять больше мяса птицы, а также рыбу (лососевые), яйца, орехи и бобовые. Рекомендуется сочетать эти продукты с овощами, так как витамин С помогает бороться с инфекцией и усиливает всасывание железа.

Важно помнить, что все эти признаки действительно говорят о недостатке витаминов, который можно восполнить, изменив свой рацион. Однако, помимо этого, данные признаки могут сигнализировать и о том, что у вашего организма есть серьезные проблемы, не связанные с авитаминозом.

Так, высыпания на лице могут быть признаком аллергии, а онемение конечностей — свидетельствовать о проблемах с шейным отделом позвоночника. Поэтому в любом случае стоит проконсультироваться с врачом.

А вы часто пьете витамины? Или предпочитаете просто правильно и разнообразно питаться? Делитесь мнениями в комментариях.

Фото на превью depositphotos, depositphotos

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3 Комментарии
  • 14 марта 2018
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