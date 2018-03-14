8 сигналов тела, которые помогают понять, каких витаминов не хватает вашему организму

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Хотя в последние десятилетия ситуация с недостатком витаминов значительно улучшилась , весной люди из разных стран и разного достатка все равно часто страдают от авитаминоза . Но это не повод употреблять витамины пачками. Ученые установили, что сбалансированное питание дает организму все необходимое. В этой статье мы расскажем, как восполнить недостаток витаминов и при этом не навредить здоровью.

AdMe.ru собрал несколько признаков, по которым можно понять, каких витаминов не хватает вашему организму именно сейчас. И все, что вам нужно сделать, — это подойти к зеркалу и внимательно посмотреть на себя.

1. Выпадение волос

2. Судороги

3. Высыпания на лице

4. Онемение конечностей

5. Шишки на бедрах и руках

6. Желтый оттенок кожи и белков глаз

7. Поражение околозубной ткани

8. Трещины в уголках рта

Важно помнить, что все эти признаки действительно говорят о недостатке витаминов, который можно восполнить, изменив свой рацион. Однако, помимо этого, данные признаки могут сигнализировать и о том, что у вашего организма есть серьезные проблемы, не связанные с авитаминозом.

Так, высыпания на лице могут быть признаком аллергии, а онемение конечностей — свидетельствовать о проблемах с шейным отделом позвоночника. Поэтому в любом случае стоит проконсультироваться с врачом.