8 общеизвестных фактов, которые оказались вымыслом
В 2013 году миллионы людей по всему миру посчитали новость о смерти Нельсона Манделы газетной уткой, так как помнили, что он умер еще в 1980 году в тюрьме, но не могли найти подтверждения своим воспоминаниям. Со временем появились и другие примеры ложной коллективной памяти.
Возможных объяснений этому феномену масса: от научных обоснований о ложной памяти и замены воспоминаний до мирового заговора, сбоев в матрице и путешествий в иные реальности.
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Фото на превью lucasfilm