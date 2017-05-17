8 общеизвестных фактов, которые оказались вымыслом

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В 2013 году миллионы людей по всему миру посчитали новость о смерти Нельсона Манделы газетной уткой, так как помнили, что он умер еще в 1980 году в тюрьме, но не могли найти подтверждения своим воспоминаниям. Со временем появились и другие примеры ложной коллективной памяти.

Возможных объяснений этому феномену масса: от научных обоснований о ложной памяти и замены воспоминаний до мирового заговора, сбоев в матрице и путешествий в иные реальности.

AdMe.ru подготовил тест, который покажет, подвержены ли вы «эффекту Манделы».