8 необычных вещей, которые случайно были найдены в лесу

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Леса занимают 30 % от общей площади земной поверхности, и большая часть этой территории не обследована. Поэтому частенько, прогуливаясь по парку или забравшись в какую-нибудь глушь, люди натыкаются на ценные, а иногда и таинственные находки.

AdMe.ru расскажет вам про 8 странных вещей, которые люди обнаружили в лесу.

1. Валуны на деревьях

В 1990 году местный охотник на индеек прогуливался по государственному лесу Йеллоувуд в штате Индиана. Он нашел хорошее место для охоты, но тут посмотрел наверх и увидел на вершине 25-метрового дерева огромный валун, который весил не меньше 200 кг. Охотник вернулся домой и рассказал о странной находке. Место сразу обрело популярность, люди начали приходить, чтобы посмотреть и разгадать, как камень туда попал. Чуть позднее в этом же месте были найдены еще 2 таких камня (весом около 100 кг) на высоте 15 метров. Известно, что деревья не могли вырасти с камнями, потому что саженцы не выдержали бы их вес. Единственное объяснение: кто-то использовал тяжелую технику, чтобы поместить камни на деревья. Но зачем? Непонятно.

2. Боснийский камень

В 2016 году археолог Семир Османагич (Semir Osmanagich) обнаружил в лесу загадочный валун сферической формы недалеко от города Завидовичи (Босния и Герцеговина). На сегодня он является самым большим каменным шаром в Европе, имеет радиус 1,2–1,5 метра, примерный вес — 30 тонн. А по оценкам археологов, этой сфере более 15 тыс. лет. Некоторые исследователи считают, что шар может быть делом рук древней развитой цивилизации и является неким тотемом. Подобные шары находили по всему миру: на арктическом острове Чамп, в казахском селе Турыш, а самые знаменитые нашли в 1930 годах в Коста-Рике. Но откуда они взялись — точно не знает никто.

3. Шкатулка нацистов и черепа

А вот это звучит как сюжет научно-фантастического фильма. В 2006 году в горах Кавказского региона Адыгеи группа местных жителей обнаружила сундук с эмблемой «Аненербе» (секретной нацистской организации), карту и 2 черепа неизвестных существ. Сундучок с кожаной ручкой, эмблемой тайного общества «Аненербе» и надписью, стилизованной под руны, нашел один местный отшельник. Сама надпись Besondere Bekl означает примерно «Особое вложение» или «Особо важное». Но сам сундук был пустым. Найденная карта этого региона была выполнена с невероятной точностью. Вплоть до расположения деревьев. Но больше всего ученых поразили странные черепа, которые имели вытянутую форму и которые не прошли ДНК-тест. То есть существа, которым принадлежали черепа, неизвестны науке.

4. Байгунские трубы

Это открытие когда-то стало настоящей сенсацией. В 1996 году в окрестностях горы Байгун в Китае ученые обнаружили переплетенные «железные трубы» диаметром до 40 см. Эти ржавые трубы уходят глубоко в гору. Анализ показал, что возраст артефакта превышает 5 тыс. лет. Есть предположение, что это древний водопровод или система осушения. Но непонятно, кто мог это построить. Кстати, власти Китая сделали область расположения труб туристической зоной. Поэтому сегодня каждый может увидеть их вживую.

5. Дьявольское дерево

В 2015 году водитель грузовика проезжал мимо леса и заметил странное дерево, которое было полностью черным, а внутри дерева пылал огонь. Причем все остальные растения вокруг были нормальными. Мужчина снял видео, которое обрело популярность, а само дерево окрестили «дьявольским». Позже эксперты объяснили, что такое случается часто, когда в дерево попадает молния. Кора чернеет, а внутри задерживается температура, которая и создает эффект вечного горения.

6. «Ядро»

Однако с любыми находками стоит быть осторожными. Так, двое друзей из штата Арканзас нашли в лесу странный круглый объект. Друзья решили, что это пушечное ядро времен Гражданской войны, и договорились бросить его, чтобы проверить, насколько оно тяжелое. Они не знали тогда, как опасно это было. Наигравшись вдоволь, ребята принесли предмет домой и вымыли под напором горячей воды. После чего отнесли в музей, где им сообщили, что это не ядро, а мина времен Гражданской войны в США. Она была оснащена чувствительным предохранителем и могла легко сработать — к счастью, этого не произошло.

7. Бронзовая маска

Один из пользователей Reddit прогуливался по лесу возле своего дома, когда заметил возле ручья странную бронзовую маску. Маска имела неровности, коррозию и казалась очень старой. Мужчина решил отнести ее в Музей науки Миннесоты, где надеялся получить ответ, что это некая историческая ценность. Однако эксперт в музее рассказал, что, скорее всего, маска была неким арт-проектом и кто-то ее оставил всего пару недель назад. Она не имеет исторической ценности, а ржавчина на ней появилась из-за воды и перепадов температуры. Тем не менее мужчина был все равно рад необычной находке и оставил маску в своей личной коллекции.

8. Танцующее растение

Джейсон Фримен и его жена отправились на прогулку по лесу, где они наткнулись на странное растение. Лист ритмично двигался из стороны в сторону, хотя не было и следа ветерка, даже листья на соседних деревьях не шевелились. Тогда мужчина остановил листок рукой, но тот через пару секунд снова начал раскачиваться. Джейсон снял странное растение на камеру, чтобы спросить мнение в интернете, что это за чудо. Вскоре ученые объяснили странный феномен тем, что некоторые растения улавливают слабые потоки ветра, которые не ощущаются людьми. Подобное происходит из-за особенностей строения листа и случается даже с домашними растениями.