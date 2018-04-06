8 научных причин, почему мы любим вредную еду и не любим полезную

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Каждый из нас сталкивался с разочарованием от того, как с появлением в нашей жизни здоровой пищи начинает исчезать радость от еды. Итальянские психологи из Международной школы перспективных научных исследований под руководством Франческо Форони на практике подтвердили: одного изображения вкусной, но вредной еды достаточно, чтобы наш мозг захотел ее попробовать, независимо от чувства голода.

Мы в AdMe.ru постарались разобраться, в чем причина нашей привязанности к фастфуду и сладостям.

1. Неприязнь к горьким вкусам

Подарившая нам десятки шуток нелюбовь детей к брокколи имеет куда более сложную физиологическую природу, чем мы думали раньше. Физиология вкуса — наука молодая и активно развивающаяся — утверждает, что если сладкий вкус наш язык определяет с помощью 1–2 типов рецепторов, то за горький отвечают как минимум два десятка. По этой причине нам проще чувствовать даже незначительные оттенки горечи в продуктах. Исторически горький вкус представляет собой сигнал тревоги. Большинство природных токсинов имеют как-раз привкус горечи, поэтому нашим предкам было жизненно важно определять опасность самым кончиком языка. Сегодня эта особенность играет скорее против нас — большинство зеленых овощей, которые богаты клетчаткой, витаминами и минералами, имеют как раз горьковатый привкус, который и определяет их «невкусность».

2. Любовь к сладкому

Если горькие вкусы определяются нашим мозгом как потенциально опасные, то сладкое для организма человека — это энергия. Большую часть своего времени наши предки проводили в поисках пищи. Сладкий вкус спелых фруктов указывал на пищу, богатую углеводами, калорийную и легко усвояемую. Сегодня, когда такая пища оказывается в нашем меню, в разных отделах мозга повышается уровень дофамина — гормона, который участвует в возникновении ощущений награды и удовольствия. Этой особенностью нашего мозга активно пользуются производители — даже современные йогурты и молоко содержат сахар. Кроме этого, во многие продукты добавляют высокофруктозный кукурузный сироп, который с биологической точки зрения является сахарозаменителем. Чтобы более полно представить все влияние сахара на нашу жизнь, многие ученые сравнивают его с эффектами от таких наркотиков, как героин.

3. Предубеждение к необработанной пище

Брезгливость — это еще один защитный механизм, спасавший наших предков от пищевых отравлений и гибели. Как и многие другие, он основан на чувстве страха и практически не контролируется нами в повседневной жизни. На биологическом уровне брезгливость регулируется обонятельным анализатором и отвечает за непреодолимое чувство отвращения рядом с потенциально опасными продуктами. К ним наш организм может отнести как испорченное блюдо, так и необработанные фрукты и овощи. Червивое яблоко, морковь неправильной формы или капуста со следами механических повреждений — все эти богатые витаминами продукты наше подсознание отвергнет в пользу аппетитной и прожаренной булочки, завернутой в гигиеничный целлофан.

4. Цвет

В одном из экспериментов двум группам участников было предложено определить вкус шоколадных конфет в разноцветной глазури. Как и в M&M’s, они отличались лишь цветом — начинка во всех случаях была шоколадной. Первой группе сказали, что конфеты разных цветов отличаются начинкой, вторая была уверена, что начинка одинаковая. Когда испытуемым давали конфеты разных цветов, участники первой группы ощущали разницу во вкусе в два раза чаще. С завязанными глазами разница между ответами групп исчезала. Таким нехитрым образом ученые установили, что цвет влияет на восприятие вкуса. Еще до контакта с едой он помогает нам отсеивать незрелые и испорченные продукты. Этим активно пользуются производители, расцвечивая все вокруг. С их подачи тепличные помидоры приобретают ярко-красные оттенки, а хлеб — золотистую корочку. Природа в этом плане менее поворотлива и не успевает перекрашивать полезные продукты в привлекательные тона.

5. Обоняние

Ученые утверждают, что лишь комбинация вкуса и запаха помогает нам узнавать вкус продуктов. Чтобы в этом убедиться, достаточно пожевать мармелад с зажатым носом — мы ощутим сладковатый привкус на языке, не более. Лишь если мы вдохнем полной грудью, мармелад заиграет гаммой вкусов — от яблочного до лимонного. Более того, наш мозг за годы жизни создает своего рода базу из «обонятельных образов», с помощью которой мы и можем различать сложные запахи. Маркетологи в совершенстве овладели уловками, связанными с запахами, поэтому супермаркеты встречают нас ароматами сдобной выпечки и шоколада, от которых разыгрывается аппетит и страсть к нездоровым покупкам. Удивительный факт: запах корицы считается самым сильным стимулом к покупке.

6. Психология

Как оказалось, не только внешний вид и приятный запах позволяют фастфуду раз за разом выигрывать битву у здоровой пищи за наш холодильник. Ученые связывают чрезмерное употребление сладостей с нашими детскими привычками. Родители часто поощряют детей сладкими и вредными продуктами за хорошее поведение. Проходит немного времени, и уже взрослыми мы вознаграждаем себя походом в ресторан или заедаем стресс шоколадом — сладости в нашей жизни стали ассоциироваться с чем-то заветным и желанным. Стоило McDonald’s и Coca-Cola выиграть борьбу за детское внимание, как они стали мировыми брендами — практически каждый взрослый возвращается к знакомым с детства вкусам. Иногда борьба за любовь маленьких покупателей выходит за рамки разумного. Так, знаменитый производитель Heinz в борьбе за детское внимание начал выпускать кетчуп всех цветов радуги — от зеленого до фиолетового. В первые 90 дней им удалось выполнить годовой план продаж. Потом, правда, ажиотаж утих — детский интерес недолговечен.

7. Любовь к жирной пище

Существует огромный перечень продуктов с высоким содержанием жира: картофель фри, пицца, бекон, бургеры, мороженое. Наше непреодолимое влечение к ним связано с жирами, в них содержащимися. Жиры очень калорийны — в них содержится в 2 раза больше калорий, чем в углеводах. Однако из-за того что они дольше перевариваются, организм предпочитает их запасать, чтобы использовать, когда возникнет недостаток пищи. За такую нездоровую привычку мы можем благодарить наших предков, вынужденных бороться за выживание. Чем больший уровень жира удавалось запасти после удачной охоты, тем выше становился шанс пережить следующую неудачную. По этой причине и сегодня звук кипящего масла и жареной пищи на сковородке вызывает у нас куда больше эмоций, чем вид овощей в кипящей воде.

8. Любовь к соленому

Согласно последним исследованиям, мы ежедневно превышаем необходимый уровень потребления соли практически на треть. Традиционно высоким содержанием соли отличается фастфуд, однако помимо этого соль в избытке присутствует и во многих консервированных и мясных продуктах. Если внимательно почитать этикетки, можно обнаружить небольшое количество соли даже в продуктах, имеющих сладкий вкус. Как и в случае с сахаром, наш организм активно реагирует на соленую пищу. Нам кажется, что соль улучшает продукты, делает их вкус более насыщенным и ярким. Все дело в том, что еще несколько тысяч лет назад она не была такой доступной, как сейчас. При этом важность соли для организма человека сложно переоценить: она является лучшим источником натрия — минерала, крайне важного для работы мышц и нервных клеток. Неудивительно, что сегодня несоленая и здоровая пища воспринимается нами как лишенная вкуса.

А как вы реагируете на вредную еду и получилось ли полюбить полезную? Делитесь своим опытом в комментариях.