Ученые рассказали новые факты о соцсетях, которые будет полезно знать каждому пользователю

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Некоторые пользователи соцсетей считают, что умение делать селфи, да и вообще грамотно вести свой профиль — это целая наука. Интересно, что реальные ученые, в свою очередь, исследуют социальные медиа с различных точек зрения. Одни бьют тревогу, называя соцсети угрозой для общества, поработителями человеческого разума и находя в них источник зависимости сродни наркомании и алкоголизму. Другие, наоборот, видят в этом массовом явлении современности множество преимуществ. AdMe.ru собрал интересные научно обоснованные факты, которые владельцы аккаунтов в соцсетях легко могут взять на заметку. А в конце статьи вас ждет крайне необычное селфи, которое уже облетело весь интернет.

1. Лучшие селфи получаются с левой стороны лица

Идеальное селфи делается под небольшим углом левой рукой. Именно так утверждает австралийский специалист по когнитивной психологии, который изучил в рамках своего исследования несколько тысяч снимков. Процент селфи, сделанных левшами, также был учтен. Ракурс с левой стороны делает лицо более выразительным и эмоционально открытым. А правая сторона по этим характеристикам, как оказалось, проигрывает. По мнению ученого, левая сторона лица кажется более привлекательной, в том числе и потому, что контролируется правым полушарием мозга, ответственным за эмоции.

2. Фотографирование еды во время ее употребления ухудшает аппетит

Тандем профессоров из Университета Миннесоты провел исследования, в результате которых была обнаружена связь между чувством сытости и просмотром изображений еды. Делать снимки содержимого тарелки перед едой и выкладывать такие фото в соцсети до сих пор остается трендом. Но именно он может вызвать преждевременную «усталость» от еды. Такая оценка пищи снижает удовольствие от ее употребления и быстрее вызывает чувство пресыщения. Это касается и привычного просмотра за едой подобных фото из соцсетей.

3. Селфи со знаком «V» опасны

Технология распознавания отпечатков пальцев становится все более распространенной. Например, сейчас она используется даже для доступа к меню смартфонов. Японские ученые настойчиво призывают любителей так называемого знака Peace быть осторожнее. По подсчетам исследователей, с фото, сделанного с расстояния даже 3 метров, можно без труда украсть отпечатки пальцев. Соответственно, «себяшечки» еще больше увеличивают этот риск. А когда к чужим людям могут попасть данные банковской карты, личная переписка и прочие подобные вещи, становится совсем не весело.

4. Фильтры для фото выдают депрессию

С помощью компьютерной программы ученые из Университета Вермонта и Гарварда выявили любопытный факт. На исследуемых фотографиях, которые выкладывали в сеть люди, находящиеся в депрессивном состоянии, оттенки были более темные, в основном присутствовали серые и синие цвета. Примечательно, что исследователи заранее знали, что у 43 % испытуемых диагностирована депрессия, а программа вычислила фото этих людей более чем в 70 % случаев. Другими словами, фильтр Inkwell, который делает снимок черно-белым, чаще всего используется именно такими пользователями. Остальные же предпочитают придавать своим снимкам более яркие оттенки и используют фильтры наподобие Valencia.

5. Социальные медиа заставляют мозг работать в режиме однозадачности

Исследователи из Стэнфорда выяснили, что люди, которые уделяют соцсетям значительное количество времени, более чувствительны к внешнему «шуму» и менее способны к выполнению нескольких задач одновременно. Таким образом, по мнению ученых, при длительном и интенсивном воздействии социальных медиа мозг человека начинает работать по более простой схеме, для которой в том числе характерны проблемы с фильтрованием информации и ее запоминанием в принципе. При этом специалисты не отрицают, что виртуальное общение помогает людям развивать коммуникативные навыки.

6. Оптимисты, чтобы сделать селфи, располагают камеру снизу

Специалисты из Сингапура проанализировали селфи участников своего исследования по 13 различным параметрам, в том числе по расположению камеры, фону, освещению. Интересно, что окружающие могут подсознательно считывать эту информацию, что определяет их первоначальное отношение к человеку. В итоге ученые пришли к выводу, что оптимисты обычно располагают камеру снизу, а вот любители делать селфи-уточки, по мнению исследователей, в большинстве своем склонны к невротизму. Также говорится, что добросовестным людям свойственна анонимность: они не ставят на своих селфи метки, указывающие местоположение.

7. Селфи со временем может превратиться в политический инструмент управления

Исследователь из Университета Калифорнии проанализировал культурные и политические аспекты феномена селфи. По его мнению, такие снимки в соцсетях — это не просто, как считают многие психологи, проявление нарциссизма. Если рассматривать их вместе, то они представляют собой некоторую форму революционного движения. Различные челленджи и акции, призывающие массово делать определенного рода селфи и посты, в большинстве своем пока еще носят социальный характер. Но по мнению исследователя, со временем такие явления приобретают более глобальные масштабы, с учетом возможности соцсетей собирать по своим пользователям статистику.

8. Риск возникновения депрессии и количество соцсетей, в которых зарегистрирован пользователь, имеют прямо пропорциональную зависимость

Сотрудники Питтсбургского университета утверждают, что с риском возникновения депрессии больше связано количество платформ, на которых зарегистрирован пользователь, нежели общее время, проведенное в соцсети. Участники эксперимента, которые пользовались не более чем двумя социальными медиа, втрое меньше испытывали чувство тревожности, чем те, у кого было больше активных аккаунтов на различных платформах. Еще бы, ученые часто выдвигают гипотезы о негативном воздействии соцсетей, а при вышеуказанных факторах число проблем от них увеличивается в соответствующее количество раз.

Бонус

Это фото наглядно демонстрирует еще один совет: не стоит чихать во время селфи. Хотя не окажись этот снимок таким необычным, вряд ли его авторы получили бы такую известность, как сейчас. Факт, что в настоящее время соцсети являются неотъемлемой частью человеческой жизни, ученые, скорее всего, не возьмутся оспаривать. В любом случае у них есть широкая область для исследований, результаты которых могут быть необходимы не только пользователям, но и обществу в целом.