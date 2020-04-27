8 мощных ингредиентов, которых не хватает вашей косметике, чтобы она заработала

13 2 92 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Эффективный компонент — главный довод производителя косметики в пользу своего средства. Но потребителю бывает сложно сориентироваться в их многообразии и понять, что действительно работает. Например, мы уже писали, что маска с углем не дает впечатляющего эффекта при забитых порах. Однако если заменить ее средствами с салициловой кислотой или энзимным пилингом, результат не заставит себя ждать.

AdMe.ru составил новый список компонентов, на которые стоит обратить внимание при покупке косметики. Не забывайте, что перед применением любых средств следует проконсультироваться с косметологом.

1. Салициловая кислота

В борьбе с акне легкой и средней степеней тяжести салициловая кислота является одним из двух самых эффективных компонентов. Она снимает воспаление, мягко отшелушивает и растворяет жир, который закупоривает поры. Салициловую кислоту добавляют почти во все продукты для борьбы с акне: кремы, лосьоны, пилинги, пенки для умывания и гели для точечного нанесения. Концентрация вещества колеблется от 0,5 до 5 % в средствах для регулярного ухода и от 5 до 10 % в средствах для эксфолиации. Применять их следует в соответствии с инструкцией и после консультации с косметологом.

2. Бензоилпероксид

Второе эффективное средство против акне — бензоилпероксид. Он борется с главной причиной воспалений — деятельностью бактерий Propionibacterium acnes. А также уменьшает жирность кожи и убирает покраснения. Средства с бензоилпероксидом больше подходят для точечного нанесения на конкретные воспаленные участки. Обычно такие косметические продукты продаются в аптеке. Концентрация вещества в них составляет 5 или 10 %, и назначаются они после консультации со специалистом. Более низкое содержание вещества (2–3 %) можно найти в товарах аптечных марок для регулярного ухода.

3. Церамиды

Церамиды — новый хит косметики для ухода. Это жиры, которые входят в состав гидролипидной мантии кожи. Вместе с холестерином и свободными жирными кислотами они создают роговой слой, который защищает нас от вредных воздействий. Средства с церамидами восстанавливают барьерные свойства кожи и помогают бороться с кератозом — особым состоянием, которое часто называют гусиной кожей. Оно проявляется сухостью, шелушением и маленькими бугорками белого или розового цвета.

Церамиды чаще всего добавляют в увлажняющие кремы для лица и тела. Но в последнее время применение им нашли и в мягких очищающих средствах. Кремы с церамидами следует наносить регулярно сразу после душа, на слегка влажную распаренную кожу.

4. Пептиды

Пептиды — это вещества, молекулы которых состоят из аминокислот и соединены в цепь при помощи амидных связей. В природе их много: прежде всего это гормоны, которые регулируют разнообразные процессы нашего организма. С возрастом количество пептидов уменьшается, и это приводит к старению кожи. Для борьбы с ним в антивозрастные кремы и активные сыворотки добавляют транспортные пептиды, которые доставляют микроэлементы в клетки кожи; сигнальные пептиды, стимулирующие выработку коллагена и эластина в клетках; нейротрансмиттеры для расслабления мышц и предупреждения появления мимических морщин; ингибиторы энзимов — веществ, которые подавляют активность ферментов, разрушающих коллаген. Продукт с конкретным видом пептида подбирает косметолог с учетом типа старения кожи.

5. Сквалан

Сквален — один из компонентов себума, или кожного сала. Во внешней среде он окисляется и превращается в сквалан, после чего становится пригодным для добавления в косметику. Как и натуральный сквален в составе естественного себума кожи, сквалан выполняет защитную функцию. Он предохраняет от обезвоживания и формирует кислотную мантию, которая не пропускает вирусы и микробы. Чаще всего сквалан добавляют в увлажняющие кремы для всего тела и активные восстанавливающие сыворотки для кожи лица.

6. Мочевина

Мочевина, или Urea, — эффективное увлажняющее средство. Вопреки первой возникающей ассоциации, ее не получают из продуктов жизнедеятельности человека, а искусственно синтезируют в лабораториях из двуокиси углерода и аммиака. Как и церамиды, мочевина входит в состав гидролипидной мантии кожи. Ее задача — сохранять влагу в роговом слое посредством связывания молекул воды и удерживания их в межклеточном пространстве. Кроме того, мочевина обладает легким отшелушивающим эффектом и помогает обновлению клеток кожи. Мочевину изредка можно встретить в увлажняющих средствах для регулярного применения, но наиболее часто она используется в лечебной косметике. Кремы с мочевиной применяют для восстановления глубоко обезвоженной и поврежденной кожи, поэтому перед применением таких средств рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

7. Энзимы

Энзимы — это ферменты, которые ускоряют химические реакции в организме. В частности, в глубинных слоях кожи они разрушают избыточное количество коллагена, против чего направлено действие пептидов, о которых мы говорили выше. Однако в наружном слое энзимы расщепляют белки, которые удерживают омертвевшие клетки на поверхности. Тем самым они способствуют обновлению эпидермиса, уменьшению выраженности морщин, сужению пор и снижению пигментации. Энзимы часто рекомендуют как альтернативу кислотным пилингам, если на последние есть аллергическая реакция. Средства с энзимами обладают мягким отшелушивающим эффектом и подойдут обладателям чувствительной кожи.

8. Муцин

Мода на косметику с муцином, или улиточной слизью, пришла из Кореи. Там отметили многообразие свойств этого компонента: от банального увлажнения до сглаживания морщин и заживления ран. Дело в том, что улиточная слизь — кладезь полезных веществ. Для увлажнения она содержит гиалуроновую кислоту, для мягкого отшелушивания — гликолевую, для заживления — цинк и аллантоин, для коррекции морщин — коллаген и эластин. Средства с муцином выпускают в разных формах: прежде всего это активные питательные кремы, лосьоны, сыворотки и листовые маски. Первые 2 подходят для регулярного применения, последние можно использовать несколько раз в неделю. Как и в случае с другими активными ингредиентами, перед применением средств с муцином рекомендуется консультация с косметологом.