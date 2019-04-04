8 мифов о вакцинации, вера в которые привела мир к крупной вспышке кори в XXI веке

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Казалось бы, корь осталась далеко в прошлом и никакого отношения не имеет к современности. Но с 2017 года во многих странах мира произошли настоящие эпидемии. Доктора говорят, что такие вспышки стали возможными благодаря антипрививочному движению, которое не только не сдает свои позиции, но и активно продолжает набирать обороты.

AdMe.ru узнал, какими аргументами пользуются его представители, и подтвердил несостоятельность этих доводов с помощью науки. А в конце статьи мы приготовили бонус, который доказывает, что даже антипрививочное движение не в силах противостоять голосу рассудка.

Миф № 1. В моей стране корью никто не болеет, а значит, в прививке нет смысла

Вот так будет выглядеть встреча здоровых людей и одного человека, который заражен корью. Согласно статистическим данным, девять из 10 человек заболеют, а один из них еще и получит осложнения.

Этот аргумент иногда звучит чуть иначе: мы живем в XXI веке, а корь осталась в ХХ или даже в XIX. На самом деле убеждение не лишено смысла. Улучшение питания, гигиены и медицины сыграло, наверное, такую же большую роль в лечении болезней, как и вакцинация. Смертность от некоторых недугов снизилась еще раньше, чем изобрели вакцинацию. Достаточно взглянуть на статистику, чтобы понять, что прививки имеют колоссальное значение. В 1968 году в Великобритании ввели вакцину против кори. Благодаря этому удалось уберечь от заражения 20 млн человек и полторы тысячи — от верной смерти. Даже если в стране нет вспышек эпидемии, то кто даст гарантию, что сюда не прилетит подхвативший вирус турист? В этом случае корь распространится едва ли не мгновенно. И наоборот: отправляясь в путешествие, обязательно сделайте прививку ради собственного здоровья.

Миф № 2. Даже если сделать прививку, все равно заболеешь

Действительно, ни одна вакцина не дает вам 100-процентной защиты. В случае с корью эти цифры составляют 93-97 %. Заражение в редких случаях возможно, поскольку каждый организм индивидуален и у некоторых людей иммунная система может работать чуть иначе, чем у других. Это абсолютно нормально и не является существенной причиной отказа от прививки. Представительница антипрививочного движения буквально взорвала интернет постом в фейсбуке. В ее городе произошла вспышка кори, а трехлетняя дочь, разумеется, не была привита. Вопрос дамы состоял в следующем: «Как защитить ребенка?»

Миф № 3. Вакцина от кори может привести к аутизму

В далеком 1998 году в серьезном научном журнале Lancet была опубликована статья о связи вакцины против кори и аутизма. Впоследствии выводы автора не подтвердились и публикацию отозвали. Но в умы тех, кто успел прочесть статью, текст намертво въелся. Современные антипрививочники нередко мотивируют отказ от вакцины именно этим аргументом — она вызывает аутизм. Любопытно, что такое убеждение существует в высокоразвитых странах. Подтверждение этому — семья из Ванкувера (Канада) с тремя детьми, которые никогда не были привиты из-за потенциальной и беспочвенной опасности аутизма. Все бы ничего, но семья отправилась за границу, а конкретно во Вьетнам. Именно там один из сыновей подхватил корь. Разумеется, по возвращении из путешествия весь Ванкувер ждала вспышка эпидемии.

Миф № 4. Организм ребенка не вынесет большого количества прививок

Детям до двух лет нужно ввести около 10 различных вакцин. Некоторые родители обеспокоены количеством прививок и считают, что детский организм к этому не приспособлен. Они искренне уверены, что с каждым уколом в организм ребенка проникает множество агрессивных бактерий, которые медленно уничтожают иммунную систему малыша. Это неправда. В вакцине содержатся ослабленные вирусы, которые не наносят вреда. Они всего лишь помогают выработать иммунитет к болезни. Согласно книге иммунолога и педиатра Пола Оффита, организм ребенка умеет реагировать на посторонние антигены (как раз то, что вводится с вакциной) еще до своего непосредственного рождения.

Миф № 5. Вакцина — это просто плацебо

К сожалению, это один из самых трудноискоренимых мифов, поскольку население мало знакомо с научными разработками. Есть несколько типов прививок, но все они работают одинаково: В вакцине содержится ослабленный вирус.

Этот вирус заставляет организм вырабатывать антитела, но не может нанести ему большого вреда, поскольку является ослабленным.

Позже организм при встрече с уже сильным вирусом «вспоминает» его и начинает активно вырабатывать антитела — так происходит предотвращение заражения.

Миф № 6. Эфирные масла работают не хуже прививок

Этот древний предрассудок, как ни странно, смысла не лишен. Ученые протестировали эфирные масла розмарина и шалфея на их противодействие вирусу кори. Выяснилось, что эти вещества имеют весьма неплохой потенциал для лечения вируса. Однако само по себе использование эфирных масел не может ни вылечить ребенка от кори, ни предотвратить его заражение.

Миф № 7. Прививка от кори — это способ заработать на доверчивости населения

Исторически этот аргумент не вполне обоснован. Совсем недавно индустрия вакцины боролась с отсутствием прибыли. Целые десятилетия эта часть фармацевтического рынка была заброшена и не финансировалась. Многие компании продавали подразделения, где занимались вакцинами, чтобы сконцетрироваться на производстве более выгодных лекарств. Другие вообще закрылись, потому что обанкротились. Для сравнения: в 1967 году выпустили 26 вакцин;

в 1980-м — только 17. У мирового сообщества даже возникли опасения, что от производства вакцин откажутся абсолютно все компании. К счастью, этого не случилось. А могло бы, ведь продажа лекарств, которыми люди пользуются ежедневно, намного выгоднее продажи вакцин, которые требуются населению раз в год или даже в несколько лет.

Миф № 8. В вакцине содержатся ядовитые вещества, которые могут повлиять на здоровье

Многих беспокоит содержание в вакцине вредных веществ, среди которых большее опасение вызывают ртуть, алюминий и формальдегид. Эти вещества действительно опасны, но их дозы в вакцине настолько малы, что ни о какой токсичности не может идти и речи. Единственный вариант, когда вакцина может принести вред, — это наличие у человека аллергии на какой-то компонент состава.

Бонус: когда родители — антипрививочники

«Только Бог знает, как я дожил до 18 лет», — написал на сайте Reddit парень из Америки, который воспитывался в семье представителей антипрививочного движения. Как только ему исполнилось 18, подросток против воли семьи сделал себе первую в жизни прививку. Это настолько потрясло мир, что о нем писали многие зарубежные СМИ.

А вы делаете прививки? Как считаете, вакцина — это действительно чепуха или настоящее научное открытие, которое позволило человечеству приблизиться к тайнам жизни?