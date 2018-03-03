8 мифов о первой помощи, которые давно пора забыть как страшный сон

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О том, как оказывать первую помощь, нам рассказывают с детства родители, школа и интернет. Среди такого обилия советов трудно понять, где правда, а где ложь. Эта информация может стоить кому-то жизни, поэтому стоит раз и навсегда разобраться, как можно помочь, а как делать точно не нужно.

Мы в AdMe.ru собрали несколько распространенных ошибок при оказании первой помощи и твердо выучили, как делать не нужно. Надеемся, что ни в нашей, ни в вашей жизни не будет случая, когда эти советы пригодятся, но все же их стоит знать. На всякий случай.

Миф № 8. Ожог нужно смазать маслом

Многих из нас этому учили бабушки, но врачи давно оспорили этот миф. Масло, мазь и даже «Пантенол» создают пленку и не дают ожогу заживать. Чтобы быстрее справиться с этой неприятностью, нужно подержать обожженный участок под водой 15‒20 минут и дать ранке подсохнуть. Только на следующий день или даже позже можно намазать ожог «Пантенолом».

Миф № 7. Главное, наложить жгут, а как — неважно

Кажется, из-за неправильно наложенного жгута пострадало больше людей, чем от кровотечений. Основная ошибка — наложение жгута прямо на кожу. Этого делать нельзя ни в коем случае, так как кожные покровы могут серьезно повредиться. Вторая ошибка — наложение жгута на долгое время. Как минимум раз в час, а лучше раз в 20 минут нужно ослаблять жгут, чтобы кровь поступила в конечность. Если этого не делать, дело может дойти даже до ампутации.

Миф № 6. Нужно убрать с проезжей части пешехода, пострадавшего в аварии

Этого делать ни в коем случае нельзя, так как у пострадавшего может быть поврежден позвоночник. Малейшее движение при такой травме может привести к инвалидности или даже смерти. В этой ситуации нужно огородить место происшествия подручными предметами, чтобы проезжающие автомобили видели препятствие издалека, и вызвать скорую помощь.

Миф № 5. Чтобы наложить шину, нужно выпрямить конечность и привязать к палке

Сломанные конечности нельзя выпрямлять насильно. Нужно обездвижить два ближайших сустава, наложив шину так, чтобы пострадавшему не пришлось распрямлять руку или ногу.

Миф № 4. Это лекарство есть у каждого в аптечке, от него точно не станет хуже

Пострадавшему без сознания нельзя давать никакие лекарства, даже если это что-то для всех привычное. Каждый человек индивидуален, и у него может быть аллергия даже на самые обычные препараты. Лучше дождаться врачей, пытаясь помочь без медикаментозного вмешательства.

Миф № 3. Нужно предложить человеку выпить: ему же необходимо успокоиться

Польза алкоголя в качестве анестезии — лишь распространенный миф. Алкоголь разжижает кровь и усиливает кровотечение. Именно от медицинского спирта, который в качестве обезболивающего давали пациентам хирурги в XVIII‒XIX веках, умерло огромное количество людей. Кроме того, крепкий алкоголь вызывает интоксикацию и без того ослабленного организма и препятствует действию медицинской анестезии.

Миф № 2. Если человек упал в обморок, его нужно срочно вывести из этого состояния

Это абсолютно неверное суждение. Обморок — защитная реакция организма, этакая перезагрузка. Обычно он длится 1‒5 минут. Если бить человека по щекам или, например, обливать водой, можно только усугубить ситуацию и даже довести пострадавшего до комы. В случае обморока нужно приподнять человеку ноги, слегка запрокинуть голову и засечь 5 минут. Если человек не очнулся после этого времени, стоит позвонить в скорую и перевернуть пострадавшего на бок, чтобы не запал язык.

Миф № 1. Нужно помочь во что бы то ни стало

Как бы это грустно ни звучало, помогать нужно не всегда. В первую очередь нужно оценить степень опасности для себя. Если она есть, нужно попытаться сделать условия безопасными. Если убрать угрозу невозможно, стоит отойти на безопасное расстояние и вызвать профессиональных спасателей.

Бонус: как наложить швы в полевых условиях

Если рана глубокая и ее нужно зашивать, а до врача добираться долго и далеко, можно наложить импровизированные швы. Для этого лейкопластырь нужно нарезать на тоненькие полосочки и скрутить посередине. После этого рану сжать пальцами и соединить полосочками пластыря наподобие швов. Нужно все равно обратиться к врачу, но так сократится кровопотеря и уменьшатся шансы на появление шрама.