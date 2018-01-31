8 народных методов лечения, опасных для вашего здоровья

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В ситуациях, касающихся лечения болезней, лучше всего обращаться к опытному специалисту, который поможет решить проблему. Это кажется очевидным, не так ли? Тем не менее многие люди даже в наше время вместо врачебной помощи используют рецепты народной медицины, и это может представлять серьезную угрозу для здоровья.

AdMe.ru собрал несколько распространенных методов лечения, которыми лучше не пользоваться, если вы действительно хотите избавиться от недуга.

Очищение организма

Сейчас очень популярным способом лечения стало так называемое очищение организма от шлаков и токсинов. Существует множество рецептов, которые предлагают очистку печени, почек и даже крови. На вопрос об эффективности данного метода лечения медики отвечают однозначно: «Человеческий организм — не пиджак, его нельзя просто „почистить“». Все вредные и ненужные вещества выводятся из организма самостоятельно, для этого не нужна специальная «генеральная уборка». Использование подобного метода чревато серьезными проблемами с печенью, вплоть до ее жирового перерождения, и ожогами слизистой желудка.

Голодание

Некоторые люди искренне считают, что голодание — лучший способ не только похудеть, но и очистить организм. Однако врачи предупреждают: на самом деле этот метод лечения может представлять серьезную опасность. Следует помнить, что подобное «лечение» может привести к подагрическому артриту. Голодание усиливает в организме распад тканей мышц, жировой клетчатки. При этом шлаки не выводятся, а новые продолжают скапливаться. Образуются кетоновые тела (родственники ацетона), а голодающий кишечник все продолжает копить и копить токсические вещества. Сухое голодание — прямая дорога в реанимацию. Существует только один эффективный и безопасный рецепт для очищения организма и похудения: нужно есть полезную пищу, чаще бывать на свежем воздухе и больше двигаться.

Акупунктура

Акупунктура популярна уже много лет, однако так ли она на самом деле действенна, как кажется ее сторонникам? Ученый Эдзард Эрнст считает, что эффективность акупунктуры необходимо опровергнуть. Кроме того, его анализ многих исследований эффективности иглоукалывания показывает следующее: акупунктура не так часто справляется с болевыми ощущениями, как утверждает ее реклама. Акупунктура в большинстве случаев не представляет серьезной опасности. Однако ученые со всего мира борются с утверждением о том, что иглоукалывание полностью безопасно. Известны случаи, когда после сеанса акупунктуры приходилось удалять иглы хирургическим путем или когда они пробивали мембраны легких. Эффективность акупунктуры, считают ученые, базируется на эффекте плацебо. Проводились опыты, в рамках которых пациентам не вводили иглы вообще или вводили не в те точки либо на недостаточную глубину. Тем не менее пациенты отмечали улучшение самочувствия, соразмерное с тем, как если бы им проводили настоящую процедуру.

Рефлексология

Рефлексология — альтернативный метод лечения, согласно постулатам которого заболевания можно лечить, воздействуя на ступни ног с помощью массажа или давления. Однако ученые так и не обнаружили убедительных доказательств того, что это работает. В Австралии проводились исследования, которые наглядно продемонстрировали, что рефлексология неэффективна для лечения заболеваний. Сама по себе рефлексология не представляет опасности. Однако некоторые люди соглашаются использовать этот вид альтернативной медицины как способ диагностики. Ученые призывают этого не делать, ведь ложные результаты обследований могут быть чрезвычайно опасными. Также важно не использовать рефлексологию для лечения серьезных заболеваний, ведь тогда она станет прямой угрозой жизни.

Гомеопатия

Гомеопатия — популярный вид альтернативной медицины, который базируется на идее употребления лекарственных препаратов в разведенной форме. Однако, несмотря на утверждения гомеопатов об эффективности данного метода лечения, ученые считают, что действие микроскопических доз препаратов ничем не отличается от эффекта плацебо. Гомеопатия не так безопасна, как может показаться: употребление сильно разведенных препаратов вместо необходимой дозы лекарственного средства может серьезно усугубить состояние больного и даже привести к летальному исходу. Важно: некоторые препараты, которые прописывают врачи, могут на практике оказаться гомеопатическими средствами. Перед тем, как покупать лекарство, обратите внимание на инструкцию (особенно на то, что написано мелким шрифтом): там может быть указано, что препарат является гомеопатическим средством.

Уринотерапия

Почти наверняка вы слышали об уринотерапии, или лечении мочой. Это один из видов альтернативной медицины, который рекомендуют использовать для профилактики и лечения заболеваний и даже в косметологических целях. Мочу нужно использовать наружно или пить. Эффективность уринотерапии так и не была доказана научно, но все же миллионы людей уверены в лечебных свойствах собственной мочи. Однако ученые напоминают: организм сам стремится избавиться от мочи, а следовательно, он не нуждается в ней. Это биологические отходы, и их употребление едва ли способно привести к положительному эффекту.

«Живая» и «мертвая» вода

Идея «живой» и «мертвой» воды проста — есть вода, которая может лечить, и вода, способная вызывать заболевания. Даже проводился опыт, который показал, что вода из горного ручья «светится», а вода из-под крана — нет, ввиду чего многие люди пришли к выводу, что последняя разрушает организм. На самом деле вода не может быть «живой» или «мертвой», а эффект свечения воды — околонаучный миф. Это газоразрядное свечение (примерно так же светится неоновая вывеска), и получено оно было не благодаря научным методам, а с помощью «игрушек», как утверждает научный эксперт. Некоторые считают, что можно пить только талую воду, поскольку в водопроводной воде содержится дейтерий — тяжелый элемент, который наносит вред организму. На самом деле вода, содержащая дейтерий, требует специальных лабораторных условий хранения. Однако лучше все же использовать бытовые фильтры для очищения водопроводной воды от вредных примесей.

Гипноз как метод лечения

Гипноз пропагандируется как универсальный способ лечения от всех болезней, однако на самом деле это не так: гипноз не может быть терапией, это просто измененное состояние сознания. Фактически же гипноз — это высокая степень концентрации, которая используется в клинической практике. Безусловно, он способен помочь многим людям, однако его используют только в качестве поддержки психотерапии, а не как самостоятельный метод лечения. Несмотря на возможность «донести» до сознания определенную идею в состоянии гипноза, это не распространяется на процесс лечения физиологических заболеваний. На самом деле человек под гипнозом отлично себя контролирует, просто измененное состояние сознания помогает лучше принимать лечение. Гипноз используют, чтобы помочь пациенту справиться с бессонницей, для избавления от вредных привычек и погружения в забытые переживания.

Заключение

Многие люди искренне считают, что лекарства, продающиеся в аптеке, только вредят, а «травки» и «естественные» способы лечения — лучший выход. Но большая часть современных лекарств — это и есть те самые травы, просто в синтезированном виде и в большей концентрации. Согласитесь, если бы какой-то народный метод лечения оказался по-настоящему действенным, крупные корпорации уже взяли бы его на вооружение и признали методом официальной медицины. Однако народная медицина малоэффективна, а иногда и опасна, и об этом следует помнить. Это не значит, что нужно полностью отказаться от любой народной медицины. Если вы хотите поддерживать свое тело в тонусе и принимать травяные ванны, ваш врач наверняка одобрит ваше решение. Однако следует помнить, что поддержка организма и самолечение — это разные вещи. Непонимание того, что никакие травяные настои не спасут вас от серьезных заболеваний, каждый год уносит множество жизней. Верите ли вы в эффективность народной медицины? Что думаете о противостоянии официальной медицины и нетрадиционных методов лечения? Оставляйте свои комментарии ниже.