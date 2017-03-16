8 лучших иллюзий года, которые заставляют взглянуть по-другому на этот мир

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Кажется, оптические иллюзии уже стали чем-то вроде раздела науки. По крайней мере ученые математики и физики ежегодно получают награды за свои труды в области обмана человеческих глаз. AdMe.ru собрал лучшее за этот год, чтобы вы сами смогли оценить, насколько хороши их работы.

Возвращаясь с фабрики

Картине Лоуренса Стивена Лаури «Возвращаясь с фабрики» посчастливилось стать иллюзией. Она стала депрессивнее от дождя и молний, но зато люди на ней наконец-то смогут дойти домой. Или не смогут?

Фальшивая крыша

Большинство трехмерных иллюзий, которые рисуют мелом на асфальте, основано на этом эффекте. Наш мозг сам интерпретирует изображение, которое видит под прямым углом, превращая 2D в 3D.

Изменчивые цвета

Один и тот же объект мы видим по-разному в зависимости от окружения. В данном случае авторы иллюзии утверждают, что цвета линий не меняются, это мы воспринимаем их иначе, потому что меняется фон вокруг них.

Снег за окном

Фишка в том, что снег, за которым вы наблюдаете сквозь горизонтальные жалюзи, движется быстрее. Повесив такие жалюзи, вы можете управлять погодой. Погодите-ка, оказывается, это всего лишь разум заставляет вас так думать.

Элементы Габора

Эти полосатые пятнышки уже успели многократно поучаствовать в других иллюзиях. Они могут одурачить, заставив думать, что вращаются, двигаются из стороны в сторону и дрейфуют. Не верьте им, они стоят на месте.

Шары, которые гуляют сами по себе

Кажется, что эти шары бесстыдно нарушают законы физики. «Как такое возможно?» — думаем мы. Но все становится ясно, если посмотреть на конструкцию с другой стороны.

Красного тут нет

Довольно популярная иллюзия, которая показывает, что цвет привычных объектов воспринимается нами примерно одинаково, вне зависимости от цвета или освещения. То есть спелая клубника для нас красная, бананы желтые и т. д. На самом деле на этой картинке красного и в помине нет.

Силуэт в зоотропе

Вы видели раньше классические зоотропы? У них внутри по кругу размещены картинки. Если смотреть через прорези, они оживают. Тут все наоборот: силуэты птиц снаружи, но когда зоотроп вращается, кажется, что птица внутри летит.

Двуличные цилиндры