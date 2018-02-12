8 фактов о мозге, которые оказались полной чушью

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Мифы о мозге занимают чуть ли не лидирующие позиции в списке заблуждений человечества. Это случается потому, что все вещи, связанные с наукой, кажутся нам априори правдивыми. Именно поэтому мы решили опровергнуть наиболее распространенные заблуждения о мозге, создав этот список.

Редакция AdMe.ru считает, что пришло время пролить свет на этот вопрос и узнать правду об особенностях и свойствах нашего мозга.

Чем больше мозг, тем умнее человек

Приходилось ли вам сталкиваться с подобным заблуждением? А что, если сравнить мозг человека с мозгом кита, например? Масса и размер в этом вопросе не имеют никакого значения. Главный секрет нашего интеллекта заключается в сложности структуры мозга, и в этом нам как раз нет равных.

У разных людей по-разному развиты правое и левое полушария

Абсолютно все, что мы делаем, затрагивает работу одновременно двух полушарий. И кстати, нет никаких доказательств того, что правое полушарие мозга отвечает за творчество, а левое — за аналитический склад ума. Этот популярный миф возник в 1970-е, когда нейробиолог Роджер Сперри сообщил об обнаружении когнитивных различий между полушариями мозга. Журналисты сразу подхватили эту идею и перекроили ее на свой лад. Сперри не раз говорил о неправильности подобной интерпретации своих идей, но для кого он старался?

Мы используем только 10 % нашего мозга

Этот миф успешно распространяется благодаря всевозможным утверждениям о том, что остальная «нерабочая» часть мозга может быть использована для развития всяческих сверхчеловеческих способностей. Правда же заключается в том, что если вы хотите есть, спать, думать и чувствовать, то вам нужен целый мозг.

Старение приводит к ухудшению умственной деятельности

Да, действительно, кратковременная память и внимание с возрастом ослабевают, а способность к языковому обучению снижается. Но одновременно с этим некоторые ментальные навыки все же улучшаются. Исследования показали, что пожилые люди имеют больший словарный запас и лучше его используют. А имея опыт решения различных проблем в прошлом, они чаще принимают правильные решения в настоящем. Ученые называют это «когнитивным шаблоном».

Классическая музыка помогает развиваться

Запомните: прослушивая симфонии, повлиять на увеличение своего IQ нельзя. Исследования 1993 года показали, что музыка Моцарта благоприятно воздействовала на пространственное мышление в течение всего 15 минут. Но эти же эксперименты в 2010 году не повторили положительных результатов прошлого. Единственный способ добиться того, чтобы классическая музыка пошла впрок вашим умственным способностям, — изучать ее подробную историю.

Кроссворды развивают смекалку

Как и классическая музыка, кроссворды и судоку являются потрясающим развлечением, но только в том случае, если они вам по душе. Решение кроссвордов помогает развить только одну способность — умение решать кроссворды. Чем больше вы этим занимаетесь, тем быстрее вы начинаете находить закономерности и часто повторяющиеся вопросы.

Мужчины лучше справляются с математикой

Исследование за исследованием показывали, что все различия между успехами мальчиков и девочек в математике сводятся не к их умственным способностям, а к культурным стереотипам. Иначе этот феномен называется «угрозой подтверждения стереотипа», и заключается он в том, что влияние предрассудков на членов какой-либо социальной группы действительно заставляет их хуже справляться с поставленными задачами. Проанализировав результаты огромного количества «чистых» математических тестов из 83 стран, мы убеждаемся в том, что средний балл мальчиков и девочек совершенно одинаков.

Нервные клетки не восстанавливаются

Долгое время ученые считали, что клетки нашего тела постоянно умирают и заменяются новыми, а клетки мозга являются исключением из этого правила. Однако сегодня мы точно знаем, что это не так: поврежденные нервные клетки все-таки обладают способностью к восстановлению, что дает нам право забыть об этом заблуждении во имя здравого смысла.