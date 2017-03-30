8 личных вещей, которые врачи советуют менять гораздо чаще, чем мы привыкли
Все мы прекрасно знаем, что гигиенические принадлежности вроде зубной щетки или мочалки нужно время от времени менять. А вот достаточно ли часто мы их меняем на самом деле?
AdMe.ru решил ознакомиться с рекомендациями специалистов на эту тему и рассказывает вам о результатах.
Расческа
Частота замены расчески зависит от разных факторов (качество расчески и материал, из которого она сделана, тип волос, количество используемых укладочных средств и проч.), однако в среднем дерматологи рекомендуют делать это не реже 1 раза в 6–12 месяцев. Не забывайте, что регулярная замена расчески не отменяет базовых правил ухода за ней: мойте расческу хотя бы 1 раз в неделю и удаляйте с нее волосы и остатки продуктов для стайлинга после каждого использования.
Источник: Women’s Health Magazine.
Зубная щетка
Этот пункт в дополнительных пояснениях не нуждается. Чтобы поддерживать гигиену полости рта, врачи рекомендуют менять зубные щетки по мере износа щетины, но не реже чем 1 раз в 3–4 месяца. Чаще следует менять зубные щетки детям, а также людям с иммунными заболеваниями и заболеваниями полости рта. Также нужно избавляться от старой щетки после болезни.
Источник: American Dental Association.
Мочалка
Начнем с неприятных новостей для любителей мочалок: дерматологи рекомендуют вообще отказаться от этих предметов гигиены, так как они являются прямо-таки идеальной средой для распространения вредных микроорганизмов.
Если же вы не можете себе представить душ без любимой губки, вот несколько простых правил ухода за ней.
- Ежедневно сушите мочалку.
- Не используйте мочалку сразу после бритья.
- Никогда не мойте с помощью мочалки лицо и интимные части тела.
- Стирайте мочалку примерно раз в неделю.
- Регулярно меняйте мочалку: 1 раз в 2 месяца для мочалок из синтетических материалов, 1 раз в 3–4 недели для мочалок из натуральных материалов.
Источники: Journal of Clinical Microbiology, Daily Mail, Cleveland Clinic.
Постельное белье
Среднестатистический человек ежедневно выделяет во сне около 250 миллилитров пота. Добавьте к этому отмершие клетки кожи, пылевых клещей, различные виды грибков и поймете, что ваша кровать не такая чистая и уютная, как вам казалось. Именно поэтому специалисты советуют менять постельное белье хотя бы раз в неделю, а если вы спите голышом или ленитесь принимать душ перед сном, то даже чаще.
Источники: Daily Mail, Business Insider, Research Gate.
Лезвия для бритвы
Строго говоря, менять лезвия нужно тогда, когда они плохо скользят и убирают волоски. Однако, как и любой другой предмет в ванной, бритвы накапливают отмершие клетки кожи, бактерии и остатки косметических средств. Все это может при контакте с кожей вызвать раздражение (вспомните неприятные красные точки, которые появляются после бритья). Поэтому в среднем специалисты советуют менять лезвия после каждых 5–7 использований. Чтобы продлить бритве жизнь, нужно обязательно споласкивать ее горячей водой и хранить в сухом месте.
Источники: The Sun, How Stuff Works.
Банные полотенца
Даже несмотря на то что мы используем банное полотенце после душа, на нем все равно остаются отмершие клетки и представители микрофлоры кожи, которые в условиях повышенной влажности ванной комнаты распространяются очень быстро. Именно поэтому специалисты рекомендуют стирать банные полотенца после каждых 3–4 применений.
Источники: Business Insider, Women’s Health Magazine, Good Housekeeping.
Полотенце для рук
Тщательное и регулярное мытье рук — один из главных постулатов личной гигиены. Однако не менее важным является и то, как мы сушим руки. Поскольку полотенца для рук используются чаще и большим количеством людей, чем банные, то и менять их стоит как минимум раз в пару дней (каждый день в больших семьях) или же пользоваться бумажными. Последние, кстати, многие медики считают самым гигиеничным способом сушки рук.
Источник: Good Housekeeping, Daily Mail, U.S. National Library of Medicine.
Полотенце для лица
Кожа лица и шеи более чувствительна, чем кожа тела, поэтому специалисты советуют, во-первых, иметь отдельные полотенца для лица, а во-вторых, менять их чаще, чем обычные полотенца. В идеале это нужно делать каждый день. Совет для тех, кто не в восторге от постоянной стирки: вместо полотенца промокайте лицо ватным диском или тем же бумажным полотенцем. Просто, гигиенично и не требует особых усилий и средств.
Источник: Huffington Post.
Фото на превью depositphotos.com