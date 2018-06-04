8 критически важных правил при использовании батареек, о которых мало кто знает

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы каждый день используем батарейки в приборах, которые делают нашу жизнь лучше и удобнее, а потом просто выкидываем их в помойное ведро и не подозреваем, какой вред наносим себе.

Мы в AdMe.ru разобрались, как правильно использовать батарейки, почему их нельзя выбрасывать и что нужно делать с отслужившими свой срок аккумуляторами.

1. Лайфхак перед установкой

Чтобы батарейка работала дольше, перед установкой протирайте контакты устройства чистым ластиком или жесткой тряпкой.

2. Температурный режим

Батарейки могут протечь или на них выступит кристаллический налет, если их или прибор, в котором они находятся, оставить на жаре. В таком случае их следует вынимать только в перчатках, чтобы не получить химический ожог кожи.

3. Маркировка

Символ с перечеркнутым мусорным баком означает, что батарейка подлежит повторному использованию и ее ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусорный бак вместе с другими отходами.

4. Не сжигать

Если вы сжигаете мусор на своем дачном участке, то не бросайте батарейки в костер. Опасность заключается не только в том, что батарейка может взорваться, но и в выделении диоксинов при горении. Помните, что действие диоксинов и едкого дыма в 67 000 раз превосходит вред цианида и является причиной раковых заболеваний.

5. Не вскрывать

Внутри батареек достаточно ядовитое содержимое, которое может оставить химический ожог на коже, а при попадании в глаза — привести к полной потере зрения. Не вскрывайте и не разбивайте батарейки, так как их содержимое при контакте с кислородом, содержащимся в воздухе, может нагреться и воспламениться.

6. Не выбрасывать

Каждый раз, когда вы захотите выкинуть батарейку, помните, что всего одна маленькая батарейка может загрязнить тяжёлыми металлами около 20 кв. м земли и 400 л воды. Под воздействием атмосферных факторов батарейка разрушается, и ее опасное содержимое попадает в почву и грунтовые воды. Даже последующее кипячение воды не позволяет полностью избавиться от вредных химических соединений, которые могут потом попасть в ваш организм.

7. Утилизировать

Батарейки необходимо сдавать в специализированные пункты приема или магазины, в которых они продаются. Крупные сети, например IKEA, устанавливают специальные контейнеры, в которые можно сложить батарейки и старые аккумуляторы от бытовых приборов.

8. Менять или продавать

В странах ЕС при производстве батареек в их стоимость закладывается процент на утилизацию. Покупатель в магазине может сдать старые батарейки и получить скидку на новые. Также деньги можно выручить и за отслужившие автомобильные аккумуляторы, которые приобретают некоторые сервисные центры для дальнейшей переработки.

Бонус: люди, которые креативно подошли к сбору батареек

Для победы в школьном конкурсе папа с сыном смастерили собственные боксы для сбора батареек и договорились с магазинами об их установке. Первое место в конкурсе было гарантировано, так как за три недели в боксах набралось 1400 батареек.

Соседи одного из жилых комплексов проголосовали и вместе установили огромную «батарейку» для сбора опасных бытовых отходов.

А этот плакат нарисовали сотрудники одного из магазинов электроники.