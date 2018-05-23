8 компонентов в косметике, которые действительно работают

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Ассортимент косметических средств день ото дня становится все шире, реклама — агрессивнее, а так хочется научиться разбираться в том, какие компоненты в их составе по-настоящему эффективны. К примеру, крем для лица можно назвать антивозрастным, только если в нем есть ретиноиды, в остальных же случаях это всего лишь маркетинг.

AdMe.ru составил собственный топ компонентов, на которые стоит обратить внимание при выборе косметики. Учтите, что их эффективность зависит от вашего типа кожи, концентрации, формулы самого средства, и по возможности все-таки консультируйтесь с косметологом при покупке.

1. Гиалуроновая кислота

О пользе этой кислоты сказано даже слишком много. Если коротко, то главное ее свойство заключается в способности притягивать и удерживать влагу в коже, а значит, это прекрасный увлажняющий компонент. Наносить средства с гиалуроновой кислотой нужно обязательно на влажную кожу — после тоника или даже сразу после умывания, не вытирая лицо. В противном случае можно получить обратный эффект и кислота начнет «вытягивать» влагу из кожи, а не удерживать ее. Гиалуроновая кислота не только добавляется в кремы и сыворотки, но и является основным ингредиентом филлеров для разглаживания морщин, увеличения объема губ и некоторых других косметических процедур.

2. Глицерин

Еще один отличный увлажняющий компонент, который можно встретить как в самых дорогих, так и в бюджетных средствах. Как и гиалуроновую кислоту, средства с глицерином стоит наносить на влажную кожу, либо необходимо, чтобы в составе косметики при этом была вода. Помимо увлажнения глицерин помогает успокоить кожу, заживляет ранки, укрепляет защитный барьер кожи.

3. Кислоты

Отшелушить кожу, придать ей сияние и повысить эластичность, разгладить морщины, бороться с пигментацией, выровнять рельеф, подлечить воспаления и акне помогут кислоты. Впечатлены? И не зря, косметика с кислотами при разумном подходе и правда способна творить настоящие чудеса. Средства с кислотами стоит подбирать в зависимости от потребностей кожи, руководствуясь советами косметолога или экспертов в области ухода. Стоит внимательно отнестись к этому вопросу: новичку легко запутаться в огромном количестве компонентов, к тому же можно заработать массу неприятностей с кожей. Главное правило при использовании кислот — это постоянное применение солнцезащитных средств. Вот некоторые наиболее удобные для домашнего применения кислоты: салициловая кислота;

гликолевая кислота;

молочная кислота;

фруктовая кислота и др.

4. Витамин С

Компонент является одним из самых мощных антиоксидантов: он замедляет процесс старения, защищает кожу от агрессивной окружающей среды, обладает отшелушивающим эффектом, а также борется с пигментацией. При покупке стоит отдавать предпочтение средствам в непрозрачных флаконах с узким горлышком, а использовать содержимое вскрытой банки можно не дольше полугода. Косметику с витамином С лучше наносить на сухую кожу. Что немаловажно, людям с чувствительной кожей стоит быть особенно внимательными и осторожными с этим компонентом.

5. Ретиноиды

Один из немногих компонентов, обладающий антивозрастным эффектом, по сути, это натуральная или искусственно синтезированная форма витамина А. Средства с ретиноидами разглаживают морщины, очищают поры, улучшают текстуру кожи. Также они помогают при борьбе с акне. Этот компонент не только эффективен, но и достаточно агрессивен: он может вызвать аллергию, шелушение и сухость. Однако при грамотном выборе ухода ретиноиды способны по-настоящему омолодить кожу.

6. Ниацинамид

Главное свойство компонента — это восстановление. Именно поэтому ухаживающая косметика с ниацинамидом подойдет для проблемной кожи и кожи, склонной к воспалениям. В результате ее применения улучшается микроциркуляция кожи, уменьшается краснота. Средства с ниацинамидом практически не имеют побочных эффектов.

7. Цинк

Оксид цинка часто используется в качестве компонента для солнцезащитных средств, именно поэтому некоторые из них имеют выбеливающий эффект. Зато с возложенной на него задачей цинк справляется на ура и защищает кожу от UVA- и UVB-лучей. Также цинк обладает противовоспалительным и антимикробным эффектом, заживляет и успокаивает кожу, поэтому средства с ним придутся очень кстати при угревой сыпи и акне.

8. Масла

Одни из самых недорогих компонентов, вокруг которых сложилось множество мифов и легенд, — это масла. Их однозначно не стоит бояться, ведь масла несут в себе как минимум 2 плюса: поддержание защитного барьера и питание кожи. Каждое масло обладает своим эффектом, и подбирать их стоит в зависимости от потребностей кожи, учитывая уровень комедогенности — способности забивать поры. К примеру, для жирной кожи лучшего всего подойдет масло виноградных косточек, а обладателям сухой кожи стоит обратить внимание на оливковое или абрикосовое масло. С эфирными же маслами стоит обходиться гораздо аккуратнее: не нужно наносить их в чистом виде и лучше остерегаться обладателям чувствительной и склонной к аллергии кожи.