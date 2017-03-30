8 главных ошибок в уходе за зубами

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Многим из нас кажется, что в уходе за зубами нет ничего сложного и главное — это регулярно их чистить. На деле же оказывается, что только один человек из 10 правильно ухаживает за полостью рта. AdMe.ru подготовил правила по уходу за зубами, которые помогут избежать распространенных ошибок. Читайте, и пусть ваша улыбка всегда выглядит на все сто!

Зубная щетка

Самая распространенная ошибка, которую люди совершают, покупая зубную щетку, — выбор слишком мягкой или слишком жесткой щетины. Также нередко мы покупаем слишком большие приборы или недостаточно удобные, что, конечно же, сказывается на качестве чистки. Как правильно подобрать зубную щетку: При удовлетворительном состоянии десен рекомендуется использовать зубную щетку средней жесткости.

Выбирайте щетки с длинной ручкой и резиновыми элементами — так рука не будет скользить, и вы сможете регулировать нажим щетки.

Тем, у кого есть проблемы с деснами или эмалью зубов, а также детям до 12 лет рекомендуется использовать щетки с мягкой щетиной. Оптимальная длина головки зубной щетки — от 2 до 3 см, высота — до 2 см, ширина — примерно 1,5 см.

Щетку следует выбирать многопучковую, состоящую из отдельных пучков и ворсинок, с округлениями в конце пучков. Важно: неприемлемо долгое использование одной и той же щетки. Ее следует регулярно менять: жесткую — раз в 3 месяца, мягкую — раз в 2 месяца. Источник: WebMD

Зубная паста

Чаще всего мы выдавливаем слишком много пасты на щетку. Для оптимальной чистки нужен шарик размером с большую горошину, в противном случае щетка будет сильно скользить и не доберется до налета. Другая распространенная ошибка — это использование неподходящей пасты. Как правильно подобрать зубную пасту: При склонности или наличии кариеса следует выбирать пасты с фтором. Людям, проживающим в районах с фторонасыщенной водой (более 1,2 мг/л) фторосодержащие пасты не рекомендуются.

При чувствительных зубах рекомендованы пасты, в составе которых есть хлорид калия, цитрат калия, аргинин, хлорид стронция, гидроксиапатит.

При кровоточивости десен выбирайте пасты, которые содержат антибактериальные вещества (хлоргексидин или триклозан) и экстракты трав (эхинацею, календулу). Пользоваться больше 3 недель такими пастами нельзя, потому что они нарушают состав полезной микрофлоры во рту. Применение любой из этих паст не отменяет необходимости лечения, назначить которое может только стоматолог. Источник: Сonsumerreports

Чистка зубов

Главная ошибка — это линейные движения вправо-влево, которые только загоняют налет в промежутки между зубов. Чистить передние зубы нужно вверх-вниз, соблюдая некоторые правила. Еще один неправильный ход — чистка зубов сразу после еды: сразу после приема пищи эмаль становится уязвимой, поэтому чистить ее нужно спустя 30 минут. Правила чистки зубов: Процедура должна длиться не менее 3 минут.

Держать щетку следует под углом 45 градусов относительно зубов и десен.

Начинать следует с передних зубов, постепенно двигаясь к задним.

Нижние зубы чистят снизу вверх, а верхние — сверху вниз.

Жевательная поверхность зубов обрабатывается круговыми выгребающими движениями.

После полоскания рта нужно щетиной (не накладкой) зубной щетки почистить язык. Источник: Denplan, Dailymail

Зубная нить

Многие из нас не придают ей большого значения, и зря. Очищение зубных промежутков нитью не только предотвращает появление зубного камня, но и укрепляет десны. Для правильной и удобной чистки следует брать не менее 18 см нити, а ее края наматывать на указательные или средние пальцы. Сначала следует чистить зубы нитью, потом щеткой. Посмотреть, как нужно пользоваться зубной нитью, можно тут. Источник: NCBI

Стоматологические конструкции

Большинство людей, которые носят брекеты и другие стоматологические конструкции, часто игнорируют правила ухода. Ортодонты настоятельно советуют чистить зубы после каждого приема пищи фторсодержащей зубной пастой, а также регулярно пользоваться зубной нитью и специальным ершиком. Если вы носите такие приспособления, пищу нужно резать мелко, особенно яблоки и другие твердые продукты. А вот от мягкой карамели, попкорна и других вкусняшек, которые любят застревать в зубах, вам лучше отказаться совсем. Источник: WebMD