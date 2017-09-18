Как реагирует наше тело на перегрев, переохлаждение, голод и еще 5 экстремальных ситуаций

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Человеческое тело — очень тонко отлаженный механизм, на работу которого может повлиять даже небольшое воздействие извне. Однако бывают обстоятельства, в которых человеческому организму приходится мобилизовать все свои ресурсы ради выживания. В этой статье AdMe.ru расскажет вам о том, что приходится переживать нашему телу в самых сложных и опасных ситуациях.

Перегрузка

На каждого человека на Земле действует нагрузка 1g, однако у летчиков она может увеличиваться до 8—10g, то есть вес тела увеличивается в 8–10 раз. При этом воздействие перегрузки на человека зависит от ее направления. Если перегрузка идет от головы к ногам, то при длительном ее воздействии все внутренние органы смещаются вниз, а если от ног к голове, то органы брюшной полости прижимаются к диафрагме, создавая давление на сердце и легкие. Перегрузки, направленные от груди к спине или слева направо (справа налево), оказывают значительно меньшее влияние на организм. Поэтому кресла космонавтов располагают так, чтобы перегрузка действовала именно в этих направлениях.

Перепад давления

Резкий перепад давления от пониженного к нормальному приводит к появлению декомпрессионной болезни. С ней сталкиваются водолазы во время быстрого подъема на поверхность после погружения. Механизм действия этого явления довольно прост: растворенные в обычном состоянии газы в крови образуют пузырьки, которые формируют тромбы и разрушают стенки сосудов. Закупорка сосудов может приводить к блокаде кровообращения и летальному исходу. В тяжелых случаях повреждается белое вещество спинного мозга, что может привести к параличу.

Отравление угарным газом

Отравление угарным газом — главная причина гибели людей во время пожаров. При очень высокой концентрации этого газа, который, кстати, не имеет ни цвета, ни запаха, смерть может наступить в течение всего 1 минуты. Угарный газ, или CO, быстро попадает в кровь. Под его воздействием некоторая часть гемоглобина превращается в карбоксигемоглобин — соединение, не дающее эритроцитам передавать кислород клеткам и тканям организма. Нервные клетки больше других зависят от кислорода, поэтому от CO в первую очередь страдает нервная система, что становится причиной головной боли, тошноты и потери координации движений.

Переохлаждение

При длительном нахождении на холоде организм пытается снизить теплопотери, из-за чего сосуды на поверхности тела начинают сужаться. Этот защитный механизм позволяет нам сохранить большее количество теплой крови, необходимой для работы внутренних органов. Длительное нахождение на холоде вызывает изменения в клетках тканей, в том числе и из-за недостаточного кровоснабжения, — в особенно тяжелых случаях они могут просто-напросто отмирать. Вопреки распространенному мнению, употреблять алкоголь на морозе нельзя, ведь он способствует расширению сосудов, а значит, и увеличению теплопотерь организма.

Солнечный удар

Длительное нахождение под солнечными лучами приводит к перегреву не только кожных покровов, но и поверхности головного мозга из-за воздействия инфракрасного излучения. Это приводит к расширению сосудов, а в дальнейшем и к отеку мозга, при котором происходит сдавливание мозгового вещества. Кроме того, вследствие нехватки кислорода нейроны начинают гибнуть, из-за чего нарушается работа всех систем организма. А вот получить подобные повреждения в солярии нельзя, поскольку загар достигается посредством воздействия ультрафиолета, не способного вызывать повышение температуры тела.

Нахождение на большой высоте

Высотная болезнь развивается из-за недостатка кислорода в воздухе и, как следствие, в крови. Находясь на большой высоте, альпинисты страдают от ее разновидности — горной болезни, при которой гипоксия усугубляется усталостью, переохлаждением и прочими факторами. Нарушение процессов пищеварения может приводить к резкому снижению массы тела — до 13–22 кг за 6–7 недель. На высоте более 4 000 метров над уровнем моря велика вероятность отека легких и отека мозга, которые могут стать причиной смерти. Отмечают, что одним из симптомов горной болезни нередко является нарушение сознания. Так, например, альпинисты могут сопротивляться попыткам спасти их и рвутся вверх или отказываются спускаться, желая остаться в горах навсегда.

Голод

Уровень глюкозы в крови начинает снижаться уже спустя несколько часов после приема пищи. Чтобы получить необходимую глюкозу, организм начинает брать ее из «стратегических запасов», хранящихся в виде гликогена в печени и мышцах. Поэтому при голодании в первую очередь страдают мышцы, а вот уменьшение жировой ткани начинается только тогда, когда организм израсходует все запасы глюкозы. После этого организм принимается за белки, что влечет разрушение костей и зубов и впоследствии ослабление иммунной системы. Дефицит белка вызывает болезнь квашиоркор, при которой человек начинает буквально распухать, а в дальнейшем появляются признаки маразма и наступает дистрофия миокарда.

Невесомость

При длительном нахождении в невесомости мышцы в отсутствие привычной силы тяжести начинают атрофироваться. Чтобы избежать этого, на МКС установлены специальные тренажеры, которые позволяют сохранять мышечную массу даже при длительном пребывании на орбите. Кроме того, снижение мышечной массы приводит к тому, что человек потребляет меньше кислорода и кровь перенасыщается гемоглобином, что в конечном итоге приводит к пониженной деятельности костного мозга. Кроме того, из костей при длительном пребывании в невесомости начинает вымываться кальций — примерно по 1 % в месяц, поэтому кости космонавтов становятся хрупкими.

Бонус: Испытание перегрузкой

В 1954 году американский летчик и ученый Джон Стэпп во время одного из экспериментов испытал на себе перегрузку более чем 46g, доказав тем самым, что тело человека способно выдерживать даже экстремальную нагрузку.