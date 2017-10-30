8 древних методов лечения, которые лучше никогда не возрождать

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Люди болели во все времена. Наши предки обладали знаниями, которые в определенных аспектах превосходили современную медицину или были наравне с ней. Но некоторые методы лечения были, мягко говоря, странными. AdMe.ru узнал в манускриптах древних врачей о самых удивительных способах исцеления и решил поделиться с вами.

1. Зубы лечили дымящейся смесью жира козла

Уже в древности люди научились ставить зубные пломбы и изготавливать протезы. В Северной Италии группа археологов нашла при раскопках зуб человека с вылеченным кариесом. Возраст находки — около 14 тыс. лет. Но некоторые способы вводят в недоумение. Например, Авиценна советовал лечить кариес окуриванием пациента дымящейся смесью из жира козла, белены и лука. А Плиний Старший считал, что при зубной боли нужно в полнолуние поймать жабу, плюнуть ей в рот и сказать «лечебные» слова.

2. Рожали сидя на корточках или стоя

Любопытно, что в древности во время родов женщина принимала не горизонтальную позу, как принято сегодня, а приседала или рожала стоя. В Древней Индии умели перевернуть плод, если ребенок находился в неправильном положении, а в африканских племенах иногда знахари были способны сделать кесарево примитивными инструментами. В Средние века акушерство развивалось плохо из-за влияния церкви. Древние знания были забыты. Часто женщины и дети гибли во время родов.

3. Ладан и экстракт мандрагоры использовали как анестезию

Наши предки со временем достигли успехов в хирургии, но что заменяло им современный наркоз? Тысячи лет назад в древней Месопотамии этим целям служил алкоголь или опиум. В Египте для этого готовили экстракт из фруктов мандрагоры. В Индии и Китае в качестве анестезии при операции использовании ладан, каннабис и аконитум. Неизвестно, было ли эффективным такое обезболивание.

4. Хронические болезни лечили физкультурой и святой водой

Во времена Гиппократа (460–370 год до н. э.) считалось, что эпилепсия вызвана божественной волей. Древний целитель был убежден, что эта болезнь возникает из-за ветра, холода и солнца. В Средние века считалось, что больные этим недугом одержимы демонами, и лечили несчастных молитвами и святой водой. Лекари Античности и Средневековья лечили диабет физическими упражнениями и лекарственными травами, но это было малоэффективно, и пациенты умирали. В Античности были задокументированы кожные заболевания вроде псориаза. Но их считали неизлечимыми. Поэтому в Средние века больным этим недугом вешали колокольчик, чтобы другие знали, что они приближаются.

5. Почти все болезни лечили кровопусканием

На протяжении многих столетий кровопусканием лечили все болезни. Такой метод лечения был популярен в Индии и арабских странах, а первые письменные упоминания относятся к Древней Греции и Египту. Считалось, что в крови содержится «вредная жидкость», которую нужно выпустить, тогда человек исцелится. В Средние века кровопусканием занимались брадобреи. Популярен этот способ был вплоть до XIX века. А одному из основателей США Джордж Вашингтону лечили ангину кровопусканием, после чего он умер.

6. Использовали яды змей и трав

Когда антибиотиков не существовало, люди боролись с инфекциями с помощью лекарств на основе растительных и змеиных ядов. Современные ученые пришли к выводу, что в основе последних были дизинтегрины — белки, которые уничтожают бактерии. В Древнем Египте лечили коноплей, опием, беленой. В Средние века врачи добавляли в снадобья сушеных змей и скорпионов.

7. Практиковали трепанацию черепа

В древние времена мигрень, эпилепсию и психические расстройства лечили кардинально — высверливали дыры в черепе у больного. Трепанация — это самая старая хирургическая операция. Доказательства этого были обнаружены в останках людей периода неолита. Этот метод был популярен среди древних цивилизаций Америки, а также в эпоху Возрождения.

8. Популярным было ректальное курение

Ректальным курением лечили заболевания пищеварительного тракта, сонливость, избавляли от желудочных колик и паразитов. Этот метод переняли от североамериканских индейцев. Однако в XIX веке, когда оказалось, что табак содержит ядовитый никотин, широко практиковать ректальное курение перестали.