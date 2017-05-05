8 доказательств того, что наше тело — идеальная машина

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Мы часто бываем недовольны собственным телом, забывая, какими мощными возможностями оно обладает. Мы в AdMe.ru собрали факты, доказывающие, что тело — чудесный дар, который нужно любить и беречь.

Человек — лучший на планете бегун на длинные дистанции

*Указаны примерные значения

Человеку не сравниться с гепардом по скорости бега. Но на длинных дистанциях человек оставляет далеко позади всех млекопитающих. Тысячи лет назад он гнался за добычей до тех пор, пока животное не погибало от истощения. У человека большие суставы коленей и стоп, чтобы выдерживать длительные нагрузки, и мощные ягодичные мышцы и гибкий торс, чтобы держать равновесие. Но главное — это его отличная терморегуляция. Животные во время бега перегреваются и вынуждены часто дышать и останавливаться, чтобы охладиться. Люди же лишены меха и умеют на бегу дышать ровно и глубоко. Современный человек вполне способен без остановки пробежать 560 км. Убедитесь сами

Печень человека может восстанавливаться как хвост у ящерицы

Многие органы человека способны самовосстанавливаться после повреждения: и кожа, и кости, и даже нервные клетки. Но самой впечатляющей способностью к регенерации обладает печень. Даже если человек утратил 75 % этого органа, печень вырастает до первоначального размера. Убедитесь сами

Сила укуса человека на 50 % сильнее, чем у гориллы

Глядя на грозные челюсти крупных приматов, трудно поверить, что сила сжатия челюстей человека гораздо больше — на целых 40–50 %! Но австралийские исследователи установили, что это действительно так. Добиться такой силы укуса позволяют толстая зубная эмаль и крепкие корни человеческих зубов. Убедитесь сами

Мощному суперкомпьютеру нужно 40 минут, чтобы симулировать 1 секунду деятельности мозга

Японские и немецкие ученые попытались воспроизвести активность человеческого мозга с помощью мощного суперкомпьютера с оперативной памятью 1,4 млн гигабайт. Для этого была создана компьютерная модель из 1,73 млрд нейронов. Для того чтобы воспроизвести работу мозга, которую он делает за 1 секунду, компьютеру понадобилось 40 минут. Убедитесь сами

В человеческом мозге столько же нервных клеток, сколько звезд в Млечном пути

Не зря мозг — самый загадочный и неизученный орган человеческого тела. В мозге 100 млрд нейронов — примерно столько же звезд во всей нашей Галактике. Убедитесь сами

Объем человеческой памяти — больше 30 000 «айфонов»

Ученые установили, что человеческая память способна хранить 1 млн гигабайт информации. По объему это равно памяти 31 250 стандартных 32-гигабайтных «айфонов». Правда, когда у нас хорошее настроение, мы запоминаем информацию хуже. Убедитесь сами

Мышцы человека во много раз сильнее, чем мы думаем

Научных исследований суперсилы нет, ведь она включается только тогда, когда человеку угрожает смертельная опасность. Но существуют многочисленные показания свидетелей, которые видели, как люди в схватке побеждают медведя или поднимают автомобиль, спасая ребенка. В обычном состоянии наша сила ограничена природой, чтобы мы не повредили свои мышцы и сухожилия. Но как только в опасной ситуации в кровь попадают гормоны адреналин и норадреналин, в человеке включаются суперспособности. Убедитесь сами

Человек излучает свет

Японские исследователи с помощью сверхчувствительных камер зафиксировали свечение, исходящее от человека. И хотя оно в 1 000 раз слабее того, что может увидеть человеческий глаз, мы все-таки светимся! Самый яркий свет мы излучаем примерно в 4 часа дня, а ярче всего светится лицо. Убедитесь сами