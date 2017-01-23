7 железных доказательств, что мы не одни в этой Вселенной

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«Одни ли мы во Вселенной?» — один из вечных вопросов человечества, который заставляет нас строить гигантские телескопы, запускать спутники на отдаленные планеты и придумывать самые невероятные теории. Многие десятилетия люди неустанно ведут поиски внеземной жизни, и, как говорят ученые, кое-что мы нашли. AdMe.ru собрал для вас 7 самых что ни на есть научных доказательств того, что мы не одни во Вселенной.

1. Крошечные бактерии на метеоритах

За миллионы лет существования нашей планеты на нее падали десятки тысяч метеоритов. Некоторые из них относятся к классу марсианских. А именно те, в которых были найдены хотя бы намеки на существование внеземной жизни. Один из таких метеоритов — это Нахла, который упал в Египте в 1911 году. Но изучать его начали только через 80 лет, в 1999-м. Внутри куска метеорита обнаружили нитевидные структуры, которые обычно оставляют после себя бактерии. Земные организмы никак не могли попасть в центр тысячелетнего камня, поэтому возможно, что бактерии, оставившие после себя эти следы, были не с Земли. Другой метеорит, Шерготти, был найден в Индии в 1865 году. Когда за него наконец взялись, то глубоко внутри него обнаружили наличие определенных элементов, которые могли образоваться только в воде. Возраст этих элементов составляет несколько десятков тысяч лет. Ученые сделали вывод: «Этот метеорит большую часть своей жизни провел погруженным в воду».

2. Сигнал «WoW!»

Исследователями университета штата Огайо 15 августа 1977 года во время работы на радиотелескопе «Большое ухо» был пойман сильный и странный сигнал, источник которого находился за пределами солнечной системы. Для оператора, доктора Джерри Эймана , звук оказался столь неожиданным, что он обвел соответствующую ему группу символов на распечатке и подписал сбоку «Wow!» («Ого-го!»). Существует множество теорий и предполагаемых расшифровок этих звуков, но ни одна так и не была признана достоверной. Впоследствии ученые не раз пытались поймать подобный радиосигнал, но сколько бы долго они ни слушали космос, этого сделать не удалось.

3. Доказательства в истории

Египетские иероглифы, найденные в храме Сети I в Абидосе имеют очень странный вид. Они изображают что-то похожее на вертолет, дирижабль и подводную лодку. Эта находка вызвала много споров среди египтологов и археологов, которые до сих пор так и не нашли научного объяснения. На картине, написанной Доменико Гирландайо в XV веке, изображена Дева Мария, а позади нее можно увидеть человека, разглядывающего в небе какой-то светящийся шар, похожий на летающий корабль. Еще один артефакт древности, не дающий покоя ученым, — Энигмалит. Это камень, содержащий встроенный элемент, назначение которого непонятно, а по виду он напоминает вилку от электроприборов. Примерный возраст этого камня — 100 000 лет.

4. Живая атмосфера Марса

Относительно недавно данные с марсохода Curiosity подтвердили, что на Красной планете довольно большое содержание метана. На Земле 95 % этого газа производится живыми организмами, а остальные 5 % выделяются в результате вулканической активности. Ученые говорят, что марсианский метан в таких концентрациях должен быть возобновляемым, так как он активно распадается под ультрафиолетом и радиацией. Это значит, что он, скорее всего, появился не из вулканов, а в результате живых процессов.

5. Жизнь может существовать везде

Открытый космос губителен для живых существ, однако некоторые способны выживать в нем на протяжении долгих периодов времени. К примеру, т ихоходка может переживать температуры от −273 до +151 °C и воздействие радиации, в 1 000 раз превышающее смертельную дозу для любого другого существа на планете. Может жить в атмосфере сероводорода и углекислого газа. А еще способна терять почти до 100 % всей своей жидкости. Шведские ученые провели эксперимент и поместили тихоходок на поверхность космической станции. После 10 дней, проведенных в открытом космосе, организмы были иссушены, но по возвращении на борт МКС снова ожили. Если жизнь с нашей планеты способна существовать в самых что ни на есть экстремальных условиях, то почему бы ей не быть за пределами Земли.

6. Существуют тысячи планет, похожих на Землю

Группа ученых из университета Беркли опубликовала результаты исследования, в котором провели анализ 42 000 планетарных систем, находящихся в нашей галактике и видимых с Земли невооруженным взглядом. Они выяснили, что около 22 % планет могут быть приспособлены для жизни. То есть каждая пятая подобная Солнцу звезда имеет планету, похожую на Землю.

7. Вода есть не только на Земле

Не секрет, что для образования жизни необходимо наличие воды. И она, кстати, есть не только на земле. Одно из самых вероятных мест существования жизни — это Европа, спутник Юпитера. По последним данным ученых, Европа покрыта огромными океанами, воды в которых больше, чем на всей Земле. Поверхность замерзшая, но под силой гравитации такого гиганта, как Юпитер, вода подо льдами может сохраняться в жидком состоянии и содержать в себе жизнь. Такими же перспективами обладает Энцелад, спутник Сатурна. Ученые подтвердили, что он прячет гигантский мировой океан под своей ледяной коркой. Подобно Европе, океан Энцелада — идеальное место, где могла бы находиться жизнь, помимо Земли.