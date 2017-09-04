7 загадок, решить которые под силу только настоящим детективам

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Всем знакомы обычные тесты на IQ, где, ответив (или не ответив) на 40 вопросов, можно узнать свой уровень интеллекта. Однако есть и другой способ узнать, на что на самом деле способен ваш разум. AdMe.ru подобрал для вас несколько детективных загадок, решить которые сможет далеко не каждый.

Задача № 1. Побег

Джека посадили в тюрьму с земляным полом и одним окном, расположенным настолько высоко, что достать до него он не может. В камере не было ничего, кроме лопаты. В тюрьме очень сухо и жарко, но ни воды, ни еды Джек не получит, поэтому у него есть всего 2 дня, чтобы сбежать, иначе он погибнет. Как Джеку сбежать из тюрьмы, если вариант с подкопом не подходит, поскольку его рытье займет намного больше 2 дней?

Задача № 2. Похищенное ожерелье

Миссис Смит обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее пропало старинное ожерелье. Когда полицейские прибыли на место, то увидели, что ни на двери, ни на окнах нет следов взлома, и только одно окно разбито. Внутри дома царил полный беспорядок, а весь ковер был в грязных следах. На следующий день миссис Смит арестовали за мошенничество. Почему?

Задача № 3. Убийство в школе

В первый день учебного года на последней перемене в одном из классов было обнаружено тело учителя географии. У полиции было 4 подозреваемых: садовник, преподаватель математики, учитель физкультуры и директор школы. Все они рассказали, где были во время убийства: Садовник подстригал кусты на заднем дворе.

Преподаватель математики проводил итоговый полугодовой тест.

Учитель физкультуры играл в баскетбол с учениками.

Директор весь день провел в своем кабинете. Сразу же после этого полиция арестовала преступника. Кто убил учителя географии и как полиция вычислила убийцу?

Задача № 4. Одинокий человек

На окраине города жил одинокий пожилой человек, который никогда не уходил далеко от дома. В разгар лета в одну из пятниц утром к его дому пришел почтальон и позвал хозяина, но тот не ответил. Он заглянул в окно и увидел его лежащим на полу в луже крови. Почтальон вызвал полицейского, который нашел возле дома две бутылки с теплым молоком, одну с холодным и ежедневную газету за вторник. На следующий день полицейский арестовал убийцу. Как полиция так быстро вычислила преступника?

Задача № 5. Две таблетки

Серийный убийца похищал людей и заставлял их принимать 1 из 2 таблеток: первая не приносила вреда, а вторая мгновенно убивала. Оставшуюся таблетку убийца всегда принимал сам. Похищенный проглатывал выбранную таблетку, запивал водой и тут же умирал, а убийце всегда доставалась безвредная таблетка. Почему убийце ни разу не попалась таблетка с ядом?

Задача № 6. Замерзшие окна

Однажды морозным зимним днем Джон нашел своего друга Джека мертвым в гостиной собственного дома. Джон тут же вызвал полицию и на вопрос полицейского о том, как он нашел тело, ответил, что шел мимо и решил зайти к Джеку в гости. По его словам, он долго стучал и звонил в дверь, однако друг ему не открывал, хотя через замерзшее окно было видно, что в доме горит свет. Тогда Джон подышал на замерзшее оконное стекло, чтобы растопить лед. Когда он заглянул в комнату, увидел, что Джек лежит на полу. Полицейский тут же арестовал Джона по подозрению в убийстве. Почему?

Задача № 7. Загадка химика

Известный ученый-химик был найден убитым в своей собственной лаборатории. В помещении не нашли никаких улик, за исключением листка бумаги рядом с телом, на котором было перечислено несколько химических элементов. Следователь выяснил, что в день смерти в лабораторию к ученому приходили 3 человека: его жена Мэри, племянник Николас и друг Джонатан. Следователь тут же арестовал подозреваемого в убийстве. Как ему это удалось?

Задача № 1. Решение С помощью лопаты Джеку нужно сделать земляную гору под окном, встать на нее и выбраться из тюрьмы.

Задача № 2. Решение Полицейские поняли, что миссис Смит обманывает их: стекло в доме могло быть разбито только изнутри, ведь если бы его разбили снаружи, осколки лежали бы на полу комнаты.

Задача № 3. Решение Учителя географии убил преподаватель математики. По его словам, он проводил полугодовое тестирование, однако преступление случилось в первый учебный день года.

Задача № 4. Решение Очевидно, что убийца — разносчик газет. Только он мог знать, что в четверг и среду газеты уже будет некому читать.

Задача № 5. Решение Обе таблетки были абсолютно безвредным, а яд был в стакане с водой, предназначенном для жертвы.

Задача № 6. Решение

Джон не мог растопить ледяную корку на стекле снаружи дома, поскольку она появляется только на внутренней стороне окна.

Задача № 7. Решение

Подсказка была на клочке бумаги, лежавшем рядом с жертвой. Если сложить буквы, обозначающие химические элементы, то получится имя Николас на латинице: Ni-C-O-La-S.