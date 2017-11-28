7 видов физических упражнений, которые тренируют мозг

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Тем, кто регулярно занимается спортом, известно, что каждый вид тренировки по-разному воздействует на все группы мышц. Но мало кто знает, что спортивные упражнения напрямую влияют на наш мозг, активизируя различные его центры и помогая лучше справляться с поставленными задачами. Мы в AdMe.ru решили выяснить, как с помощью различных видов спорта можно эффективно прокачать свои умственные способности и стать не только сильнее, но и значительно успешнее. Уверены, теперь никто не станет пренебрежительно отзываться об умственных способностях спортсменов!

1. Теннис

А вы знали, что теннис называют «шахматами в движении»? Помимо выносливости, теннисисты имеют отличные навыки предугадывания действий соперника, а также умеют за доли секунды понять и оценить траекторию движения мяча.

2. Командные виды спорта

Все командные виды спорта способствуют развитию аналитического мышления и быстроты реакции, а также совершенствуют навык работы в коллективе. А в связи с тем, что игра требует сложной координации движений, повышаются также навыки концентрации внимания.

3. Бег на длинные дистанции и гольф

Кажется, что между этими двумя видами спорта нет ничего общего, но это только на первый взгляд. И стайерский бег, и «пенсионерский» гольф способствуют активному развитию стратегического мышления. А иначе как еще выдержать путь в несколько десятков километров или попасть именно в «ту самую» лунку? Кстати, Билл Гейтс — заядлый гольфист.

4. Йога

Основная польза любимой многими йоги — гармонизация мыслей и эмоций, способность сосредотачиваться на главном и отбрасывать лишнее, что оказывается крайне полезным навыком в нашем неспокойном мире. А спокойствие ума, несомненно, является залогом успеха в любом деле.

5. Скалолазание

Все упражнения, где необходимо одновременно двигаться и соображать, отлично тренируют оперативную память, которая позволяет быстро использовать полученную информацию.

6. Плавание, велоспорт и другие кардиотренировки

Очевидной пользой велоспорта, плавания и других схожих видов физических упражнений являются тренировка выносливости и развитие мышц практически всего тела. Кроме того, во время занятий этими видами спорта увеличивается скорость кровотока в организме, в результате чего кровь, насыщенная кислородом, гормонами и питательными веществами быстрее поступает в мозг. Любая аэробная нагрузка прекрасно стимулирует все зоны мозга и способствует развитию памяти.

7. Силовые тренировки

Силовые тренировки считаются прерогативой мужчин, однако это серьезное заблуждение. Любая силовая тренировка стимулирует работу префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за комплексное мышление, возможность работать в режиме многозадачности, умение находить правильные аргументы и отстаивать свою позицию. Именно поэтому становую тягу и другие силовые нагрузки уже сейчас стоит включить в свои тренировки практически всем.