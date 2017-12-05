7 вещей, которые вы вряд ли захотите покупать после того, как узнаете, из чего их делают

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Каждый день мы выполняем определенный алгоритм действий: подъем, завтрак, дорога на работу и т. д. Но, например, задумывались ли вы, завтракая тостами с арахисовым маслом, о том, как проходит процесс изготовления этого масла? Или, принимая душ, задумывались ли о том, из чего сделан ваш шампунь? Мы в AdMe.ru задались подобными вопросами и нашли кое-что, мягко говоря, потрясшее нас. И мы предупреждаем, что развидеть это будет невозможно. Но все-таки советуем рискнуть!

1. Экскременты насекомых используют для создания глазури драже и желейных бобов

Глазурь, используемая для кондитерских изделий, делается из природной смолы — шеллака. Эта смола не что иное, как экскременты насекомых семейства Kerriidae, которые паразитируют на некоторых тропических и субтропических деревьях в Юго-Восточной Азии и Индии. Помимо продуктов питаниясмолу используют для покрытия таблеток и изготовления лака для древесины. При этом в составе таблеток или конфет шеллак обозначается как пищевая добавка Е-904.

2. На производстве кондитерских изделий существуют допустимые уровни примесей, к которым относится и шерсть грызунов

Возможно, где-то существует тот везунчик, которому никогда не попадался какой-то странный волос или другое инородное тело в пончике или бублике. Так вот, если вы не тот самый везунчик, знайте, что все это лишь потому, что на производстве существует допустимая мера попадания посторонних примесей. Например, 10 насекомых в 225 г обработанного изюма — это допустимое количество. Недопустимым количеством принято считать, когда на 225 г приходится 20 букашек. Список так называемых примесей включает в себя мелких животных (грызуны), перья и волосы, насекомых.

3. Желатин производят из свиных шкур и шкур крупного рогатого скота

Желатин используется при приготовлении многих десертов, мармелада и заливных блюд. Но вряд ли вы задумывались о том, из чего он сделан, когда с удовольствием жевали желейных мишек или еще какое-то лакомство. Конечно, мы надеемся, что и после прочтения этого пункта вы не станете задумываться об этом, а продолжите наслаждаться вкусом тех блюд, где он используется. Изготавливается желатин из шкур крупного рогатого скота, свиных шкур и костей, а также из рыбы. Это происходит в течение длительного процесса варения костей и шкуры животных. По сути, получается, что его делают из отходов. Но, несмотря на это, все отходы проходят строгий контроль на пригодность для потребления человека.

4. Красный пищевой краситель кармин добывается из кислоты насекомых кошенили

Кошениль — название нескольких видов насекомых из отряда полужесткокрылых. Из самок этих насекомых добывают вещество, которое необходимо для приготовления красного красителя кармин. В древние времена этот краситель использовался для окрашивания тканей и пряжи, из которой ткали ковры, а также им писали миниатюры древних пергаментов. Сегодня чаще всего его используют как пищевой краситель (пищевая добавка Е-120) и как парфюмерный пигмент.

5. В состав многих помад входит свинец

Многие женщины каждый день пользуются губной помадой, но немногие знают, что в состав некоторых из них входит свинец. Когда-то подобная информация получила статус мистификации, но сегодня это уже подтвержденные благодаря многим анализам данные. Некоторые косметические компании снижают цены на определенные помады, потому что в них содержится свинец. А свинец, судя по многим исследованиям, способствует развитию раковых клеток. В канадской косметике использование свинца запрещено, а это значит, что для тех, кто не готов отказаться от использования помады, есть альтернатива.

6. Мясные продукты заражают вирусами, чтобы уничтожить бактерии

Существуют такие вирусы, как бактериофаги. Они избирательно поражают бактериальные клетки, размножаясь внутри бактерий, тем самым растворяя их. Использование бактериофагов для пищевых продуктов и медикаментов одобрено в США с 2006 года. С их помощью мясо птицы и другие мясные продукты избавляют от вредных бактерий, и только тогда их считают готовыми к употреблению. В 2007 году было принято решение о том, чтобы использовать вирусы для всех пищевых продуктов.

7. Хлеб содержит в себе аминокислоту, полученную из человеческих волос

В хлебе содержится аминокислота L-цистеин, которую получают из человеческих волос или из волос животных. Эта аминокислота выступает в качестве усилителя, который улучшает структуру теста. L-цистеин фальсифицирует истинный состав муки, используемой при производстве, а также делает срок годности хлебобулочных изделий более продолжительным.

А вам известны секреты производства и изготовления каких-либо вещей? Делитесь этим с нами в комментариях.