7 ошибок на первом свидании, из-за которых вас не пригласят на второе

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Первое свидание — с одной стороны, это возможность встретить того самого человека. А с другой — та еще нервотрепка, которая в итоге ни к чему не приводит. AdMe.ru расскажет о 7 ошибках, которые мы иногда совершаем на свидании, и способах их избежать. Читайте и встречайтесь, ведь это шанс познакомиться если не с тем самым, то просто с интересным человеком. А если после прочитанного все-таки останутся вопросы — держите универсальный совет-бонус в конце статьи.

7. Критика

Ваш партнер просит охладить красное вино? Считает, что последняя часть «Пиратов Карибского моря» была самой удачной? Не видит ничего зазорного в слове «ихний»? Сдержите желание объяснить, насколько глубоко он заблуждается. Первое свидание, собственно, для того и нужно, чтобы оценить человека и понять, по пути ли вам дальше. Перевоспитать партнера с первого раза не получится, а вот запомниться злобным педантом — легко. Совет: Не критикуйте!

6. Разговоры о бывших

Совет «не говори о бывших» по степени очевидности можно сравнить разве что с «не ешь суп вилкой». Но одно из исследований говорит о том, что люди часто поднимают тему своих предыдущих отношений на свидании. В результате у партнера создается впечатление, что им не заинтересованы. Вполне ожидаемое такое впечатление. Совет: Ну что тут посоветуешь-то? Просто не говорите о бывших, и все. Ведь со стороны это выглядит так, будто вы привели экс-партнера с собой на свидание.

5. Разговоры о работе

В беседах о работе люди нередко впадают в одну из двух крайностей: она либо слишком плохая, либо слишком хорошая. В первом случае вы выглядите неудачником. Во-втором — все эти восторженные рассказы про тренинги, воркшопы, брейнштормы и комьюнити кажутся попыткой в чем-то убедить в первую очередь самого себя. Совет: Вспомните какую-нибудь смешную историю, связанную с работой. Совсем безумных воспоминаний не нужно (например, про то, как офисный унитаз накрыли прозрачной пленкой), а вот самоирония не помешает (подойдет рассказ про какой-нибудь ужасный конкурс на корпоративе, в котором приходилось принимать участие).

4. Неправильная тема для беседы

Кроме бывших и работы, есть и другие темы, которые не рекомендуется обсуждать при встрече с малознакомым человеком. С человеком, которому вы хотите понравиться. Это проблемы со здоровьем или их отсутствие (в зожников не то чтобы сразу все влюбляются), религия или политика, избыток или недостаток денег. Отсутствие справедливости, настоящей любви, дешевой гречки — тоже нет, как и любые другие размышления о неидеальности этого мира. Совет: Известный специалист в сфере отношений составил 36 вопросов, которые помогут мужчине и женщине лучше узнать друг друга и проникнуться симпатией. Почитайте, наверняка вы найдете среди них идеи для диалога на первом свидании. Кстати, чтобы магия сработала на все сто, каждому по очереди нужно ответить на все вопросы и потом в течение 4 минут смотреть друг другу в глаза.

3. Неправильная одежда

Неправильная одежда — это все неудобное, не соответствующее времени суток или погоде, вызывающее, яркое или, напротив, слишком серое. Выбирайте классическую и удобную одежду (если это не бесформенный балахон), желательно красного цвета, и не прогадаете. И вот еще несколько советов. Советы женщинам: Количество голой кожи (или покрытой капроном, если холодно) не должно превышать 40 % в случае, если вы ищете длительные отношения. На каблуках шаг становится короче, а покачивание бедрами — сильнее. Это сводит мужчин с ума — мотайте на ус.

Количество голой кожи (или покрытой капроном, если холодно) не должно превышать 40 % в случае, если вы ищете длительные отношения. На каблуках шаг становится короче, а покачивание бедрами — сильнее. Это сводит мужчин с ума — мотайте на ус. У дамы в юбке или платье больше шансов произвести положительное первое впечатление. Соотношение между талией и бедрами, подстегивающее мужчин, — от 0,6 до 0,8. Одежда с запахом или горизонтальными полосами на бедрах, тонкие ремешки на талии и юбка-тюльпан вам в помощь.

Советы мужчинам: Синие джинсы и белая футболка — именно это сочетание назвали оптимальным почти 70 % женщин. Если белый не вариант, то, помимо красного, прекрасный пол отлично реагирует на такие цвета, как фиолетовый, черный и синий.

Синие джинсы и белая футболка — именно это сочетание назвали оптимальным почти 70 % женщин. Если белый не вариант, то, помимо красного, прекрасный пол отлично реагирует на такие цвета, как фиолетовый, черный и синий. Больше всего дам раздражают слишком короткие брюки и слишком большие пиджаки. Более половины женщин отметили, что лучше, если от мужчины ничем не пахнет, кроме свежести. Такие дела, парни.

2. Отказ от алкоголя

Если свидание проходит в первой половине дня и на столе, кроме кофе с пирожными, ничего нет, то спиртное будет неуместным. Но если это ужин, который в любых других условиях сопровождается бокалом красного, то почему нет? Немного (это ключевое слово) алкоголя поможет снять напряжение, и вы начнете вести себя по-настоящему. Это дорогого стоит и компенсирует многие ошибки. А вот когда мы пытаемся вести себя не так, как обычно, это приводит к зажатости в разговоре и поведении, что смотрится неестественно и даже ужасно. Кстати, заедать вино листьями салата — тоже про это. Совет: Выбирайте те напитки (да и блюда тоже), которые пробовали раньше, чтобы реакция организма не удивила вас. Всякие там горящие коктейли, при подаче которых бармен должен ударить вас по голове, оставьте на потом. Ну и даже самое легкое белое вино на пустой желудок — конечно же, табу.

1. Плохое настроение

Если настроение испортилось на свидании из-за ваших неоправданных ожиданий — тут ничего не попишешь, вставайте и уходите. Но явиться на встречу уже не в духе означает свести к минимуму вероятность того, что вас захотят увидеть во второй раз. Ведь в плохом настроении мы лишаемся нашего главного козыря — искренней улыбки. Совет: Если перед встречей что-то (или кто-то) вывело вас из равновесия, перенесите ее. И ничего страшного, что вы уже потратили уйму времени на подготовку. Лучше потратить это время еще раз, чем не дождаться приглашения на второе свидание. А по поводу неоправданных ожиданий — попробуйте не строить предварительных иллюзий, и тогда все будет намного проще.

Совет-бонус: Всегда оставайтесь собой!