7 утренних привычек, которые мешают похудеть

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Утро задает настроение и темп всему дню, включая режим питания. Большую или маленькую порцию мы съедим за обедом, использует ли организм калории или «отложит про запас» — на это влияют утренние ритуалы, со многими из которых мы свыклись настолько, что уже и не замечаем их.

AdMe.ru обнаружил научные доказательства связи наших привычек с риском спровоцировать дисбаланс в организме и набрать лишние килограммы.

1. Отказываемся от плотного завтрака

Время суток, когда мы едим, важнее того, что именно мы едим. Ученые Университета в Тель-Авиве подтвердили, что диета с плотным завтраком и легким ужином эффективнее для нормализации веса, чем распорядок с частыми, но легкими перекусами. А все потому, что в течение дня интенсивность обмена веществ меняется. Главный вывод ученых — не отказывайте себе в высококалорийном, богатом энергией завтраке. Обед должен быть среднего размера, а ужин как можно более легким.

2. Игнорируем возможность прогуляться под солнцем

Солнечный свет в прямом смысле сжигает жир. По крайней мере, подкожный слой белой жировой ткани. Ученые из Университета Альберты в Канаде экспериментально доказали, что под воздействием видимого спектра частицы липидов уменьшаются в объеме, свободно покидают клетку и выводятся организмом. Это открытие частично объясняет, почему зимой люди, испытывая нехватку солнечного света, набирают вес. Но помните: злоупотреблять солнечными ваннами опасно.

3. Забываем про стакан воды после пробуждения

Организм взрослого человека на 55–60 % состоит из воды, объясняют ученые, поэтому стакан воды после пробуждения — настоящий подарок. Вода ускоряет обмен веществ, что снижает риск отложения жира, и помогает выводить токсины из тела. Автор статей по продуктивности Крис Бейли (Chris Bailey) рассказал, что в рамках эксперимента, когда он начинал каждый день со стакана воды, ему удалось уменьшить объем жировых отложений в организме с 17 % до 10 %.

4. Не делаем зарядку

Помимо очевидных плюсов — сжигание калорий, ускорение обмена веществ — утренняя физическая нагрузка еще и снижает аппетит! В ходе эксперимента исследователи из Нортумбрийского университета (Великобритания) обнаружили, что люди, привыкшие к утренним упражнениям натощак, в течение дня едят меньшие порции, чем те, кто отлынивает от зарядки. Объяснение, предположительно, кроется в «пробуждающем эффекте» нагрузок. Их сторонники сами приводят себя в тонус, а остальные буквально «заедают» во время завтрака и обеда стресс от раннего пробуждения. Также выяснилось, что зарядка на голодный желудок с точки зрения потери веса на 20% эффективнее тех же упражнений, выполненных в течение дня.

5. Приберегаем сдобные вкусняшки на обед или ужин

Если не можете удержаться от сладкого и мучного, расправьтесь с ним в первой половине дня. Это еще один вывод из исследования ученых Тель-Авивского университета, подтвердивших изменения в интенсивности обмена веществ в течение дня. Пирожное, съеденное утром, добавит меньше лишних сантиметров талии, чем то же самое лакомство, отложенное до вечера. Вот уж точно тот случай, когда ужин лучше отдать врагу!

6. Читаем новости по утрам

Страх и раздражение, вызванные скроллингом утренних новостей, могут сказаться на здоровье. Особенно если процесс накладывается на хроническое недосыпание. А все дело в том, что длительный стресс способствует превращению «неопределившихся» стволовых клеток в клетки жировой ткани. Как это работает, объяснили ученые Стэнфордского университета в Калифорнии (США). Под действием стресса организм вырабатывает гормоны, которые помогают ему адаптироваться к новым условиям. Если стресс кратковременный, формирования новой жировой ткани за счет стволовых клеток не происходит. Если же он продолжительный, запускается механизм «запасания калорий». И даже если мы станем меньше есть, похудеть не удастся, пока организм не выйдет из стрессовой ситуации.

7. Недооцениваем помощь питомцев

Собака может стать хорошим компаньоном на пробежке, а кот — во время растяжки или йоги. Владельцам животных проще контролировать свой вес. Этот факт тоже подтверждается исследованием. Кроме того, общение с любимым питомцем и забота о нем могут подарить положительные эмоции, что снижает уровень стресса, который в ином случае так и хочется компенсировать десертом.