7 упражнений, которые сжигают больше калорий, чем бег

Тем, кто выбирает действенный метод похудения, сразу приходит на ум бег. Мы можем точно сказать, что этот способ эффективен. Например, если человек весом 70 кг будет в течение 30 минут бегать со скоростью 8 км/ч, то сожжет примерно 288 калорий. Но некоторые люди просто не очень любят бегать. Может быть, от этого страдают их колени и суставы или им скучно.

Мы в AdMe.ru обнаружили несколько упражнений, которые сжигают больше калорий, чем бег.

1. Прыжки со скакалкой в быстром темпе — 421 калория

Это не просто популярная детская игра, а распространенное упражнение для спортсменов. С помощью прыжков через скакалку вы получите отличную кардионагрузку и улучшите координацию движений. Прыгать можно разными способами, и каждый придумывает свои фишки во время выполнения этого упражнения.

2. Энергичное плавание — 360 калорий

Плавание — прекрасный способ сжечь калории и предотвратить многие заболевания. Также оно помогает укрепить мышцы без давления на тазобедренные и коленные суставы.

3. Езда на велосипеде со скоростью 22,5–25,5 км/ч — 360 калорий

Во время езды на велосипеде не только сжигаются калории, но и тренируются мышцы, в первую очередь ягодичные и икроножные. Кроме того, вы задействуете мышцы пресса, чтобы удерживать равновесие, и мышцы рук, чтобы управлять рулем. Но при сердечно-сосудистых заболеваниях, артрите, истончении костей и других проблемах со здоровьем нужно обязательно посоветоваться с врачом: возможно, увлечение велосипедом вам противопоказано.

4. Степ-аэробика — 360 калорий

Аэробика — одно из самых увлекательных занятий в тренажерном зале, обычно оно проходит под ритмичную веселую музыку. Выполнение упражнений из этого комплекса способствует не только сжиганию жира, но и укреплению сердечно-сосудистой системы. Также в процессе занятий степ-аэробикой не нагружаются суставы. Так что занятия в спокойном темпе подойдут и тем, у кого есть проблемы с ними.

5. Занятия на эллиптическом тренажере — 324 калории

Правильная тренировка на эллипсоиде задействует и верхнюю, и нижнюю части тела. Нагружаются бицепсы, трицепсы и квадрицепсы, а также мышцы спины, груди, ягодиц и кора. Считается, что заниматься на эллиптическом тренажере могут даже беременные женщины, но разрешение на выполнение любых упражнений должен дать врач.

6. Бёрпи — 300 калорий

При правильном выполнении этого динамичного упражнения вы тренируете все тело и сжигаете 10 калорий в минуту. Но если у вас есть проблемы со здоровьем, обязательно посоветуйтесь с врачом. Вот один из вариантов бёрпи: встать в планку;

выпрыгнуть вперед, приблизив колени к груди;

подпрыгнуть, поднимая руки над головой;

приземлиться, приблизив колени к груди;

вытолкнуть ноги назад, чтобы снова оказаться в планке;

повторять, пока хватит сил.

7. Гандбол — 432 калории

Спортивные игры — это не только веселые соревнования, но и отличная тренировка. В частности, во время занятий гандболом сжигается очень много калорий, так как игроки постоянно находятся в движении.

Примечание: значения, упомянутые в этой статье, показывают среднюю потерю калорий человеком весом около 70 кг, выполняющим описываемые упражнения в течение 30 минут.