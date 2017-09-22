7 способов, которыми дурачат доверчивых покупателей в магазинах

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Не всегда продукты в магазине хорошего качества — даже супермаркеты с болью в сердце расстаются с просроченным товаром, ведь это означает потерю прибыли. Но это не должно сказываться на покупателях. AdMe.ru перечисляет уловки продавцов, которые легко заметить, если знать, в чем дело. Покупайте только качественные продукты и будьте здоровы!

1. В мясных витринах используют розовую подсветку

У светодиодных ламп для мясных витрин специальная розовая подсветка. Она придает мясным продуктам более аппетитный и свежий вид, мясо лучше продается. Если в витрине вам приглянулся кусочек мяса, перед покупкой попросите вынуть его и показать вам.

2. Мясо обрабатывают «освежителями»

Такие добавки («фреши») стабилизируют цвет мяса, останавливают процесс порчи и улучшают вкус. Для здоровья они не вредны, но если вы хотите купить полностью натуральное и свежее мясо, соблюдайте несколько правил: Покупайте мясо у проверенных продавцов и научитесь определять его качество. Срез свежего мяса должен быть плотным на вид, упругим на ощупь и почти сухим за счет «корочки подсыхания» . Свежее мясо также имеет специфический естественный запах — если его нет, это повод насторожиться.

. Свежее мясо также имеет специфический естественный запах — если его нет, это повод насторожиться. Лучше покупать мясо в магазинах, где мясной цех находится за стеклом и вы можете наблюдать за его работой и соблюдением чистоты.

3. Свежие продукты смешивают с такими же, но с истекающим сроком годности

Продукты с разными сроками годности в магазине могут перемешать и упаковать в пластиковый лоток. Запах под пленкой не чувствуется, а наклейку с датой упаковки можно заменить на более «свежую». Такие манипуляции проделывают c конфетами, печеньем, мясными нарезками, сметаной, салатами и другими развесными продуктами. Поэтому старайтесь покупать продукты в упаковке производителя.

4. В фарш добавляют посторонние примеси

В фарш могут добавить и порошок-освежитель, и консерванты, и более дешевые мясные субпродукты (сало, легкие), и лед. Проверить качество фарша сложно, поэтому на переработку может пойти мясо с истекающим сроком годности. Покупайте фарш в местах, где его могут сделать из выбранного мяса при вас, при этом убедитесь, что мясорубка чисто вымыта.

5. В кулинарию добавляют продукты, срок годности которых подходит к концу

Отделы кулинарии в супермаркете созданы в первую очередь не для удобства покупателей, а для спасения магазина от убытков. В пиццу, салаты и пирожные попадают продукты, срок годности которых подходит к концу: непроданная курица гриль, крошка из залежавшегося хлеба и печенья и др. Из мяса и птицы делают полуфабрикаты — маринуют для шашлыка и т. д. Отравиться ими вряд ли можно, но будьте осторожнее — если купили, ешьте сразу, а не храните несколько дней в холодильнике.

6. Замороженные продукты продаются под видом охлажденных

Мясо и рыбу часто размораживают и продают как охлажденные. Если продукты были заморожены единожды и размораживались по правилам, ничего страшного. Но иногда разморозка происходит при комнатной температуре, отчего в образующейся жидкости размножаются разные микроорганизмы, а верхний слой начинает портиться, когда внутри еще остается лед. Такие продукты выдает лишняя влага или изморозь на поверхности, на мясе — отсутствие упругости (при нажатии пальцем оно не восстанавливает форму), а на рыбе — слизь. Как определить свежесть продуктов, подробнее читайте здесь.

7. Этикетки со сроком годности и датой упаковки заменяются на новые

Бывает, что в магазинах переклеивают этикетки, чтобы изменить срок годности товара. Если этикетки наклеены в 2–3 слоя, насторожитесь, — возможно, товар просрочен. Лучше покупать товар, где срок годности обозначен производителем. Также внимательно смотрите, что за дата указана на стикере, — дата фасовки товара не означает, что он свежий, это определяется датой срока годности.

И напоследок несколько общих советов: Не забывайте чек. Но вернуть некачественный товар вы можете, даже если его нет, — в качестве доказательства требуйте запись с камеры видеонаблюдения.

Проверяйте чек, не отходя от кассы. Чем он длиннее, тем вероятнее, что вас обсчитают — пробьют лишнюю позицию или дешевый товар как дорогой.

Перевзвешивайте расфасованные продукты, чтобы не платить лишнего. Например, фрукты могут усыхать, а вес на этикетке остается прежним.

Не стесняйтесь просить документы на продукцию.

Покупайте продукты в проверенных местах.

Жалуйтесь на некачественное обслуживание и товары!