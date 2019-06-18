7 доказательств того, что наука бывает круче любых сериалов

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Ученые — особенные люди. В детстве они ставят взрослых в тупик вопросами вроде «А что будет, если вылить на солнце ведро воды огромного размера?», а потом вырастают и сами находят на них ответы. Причем иногда они достают эти ответы буквально из-под земли или добывают в космосе. Благодаря их исследованиям, открытиям и достижениям, будь то котлеты нового поколения или «таблетки от старости», мир движется вперед.

AdMe.ru не устает удивляться безграничному любопытству ученых и результатам, которых им удается достичь. Вот самые яркие из них.

1. Биохимики придумали мясо из растительных ингредиентов, и никто не может отличить его от настоящего

Биохимик и глава стартапа Impossible Foods Пэт Браун создал котлету из растительных ингредиентов, которую по вкусу, текстуре и аромату сложно отличить от говяжьей. Помимо соевого и картофельного белка и растительных масел, в ней содержится гем — вещество, синтезированное из корней сои и придающее продукту характерный красноватый оттенок и легкий привкус железа. Из-за гема котлета выделяет сок и коричневеет в процессе жарки, как настоящее мясо. Белков и жиров в ней примерно столько же, сколько в натуральном аналоге, а вот глютена и холестерина почти нет. Котлеты из искусственного мяса уже продают в 5 тыс. заведений США, а с конца этого года бургеры с ними можно будет купить во всех американских ресторанах Burger King. Помимо котлет, в супермаркетах вскоре планируется продавать подобные фрикадельки, фарш для пельменей, пирожков и лазаньи.

2. Создан лазер, который умеет находить и уничтожать раковые клетки через кожу, без проникновения в организм

Специалисты из Арканзасского университета медицинских наук во главе с Владимиром Жаровым успешно испытали на людях лазер для уничтожения опухолевых клеток в крови. Для процедуры не нужны ни операции, ни разрезы: аппарат прямо через кожу тестирует организм пациента, находит циркулирующие в крови «плохие» клетки, которые еще не закрепились в каких-либо органах, и с помощью нагрева разрушает их. Это позволяет помешать развитию метастазов и остановить рак. С помощью нового аппарата удалось уничтожить большую часть раковых клеток у 27 добровольцев с меланомой (раком кожи), при этом аппарат работал не на полную мощность.

3. Искусственный интеллект научился распознавать значение младенческого крика

Исследователи из Колледжа Нью-Джерси на основе эксперимента с 26 младенцами из отделения интенсивной терапии научили искусственный интеллект различать крики новорожденных. По частоте и интервалу звуков он может определить 5 основных сигналов ребенка: потребность в еде, сне, во внимании, в смене подгузника и недовольство дискомфортом, например болевыми ощущениями. Ученые планируют провести более масштабные исследования и впоследствии использовать искусственный интеллект в роддомах и больницах для лучшего понимания потребностей новорожденных.

4. Лекарство против старения прошло первое испытание на людях

Исследователи из Техасского университета в Остине провели эксперимент по удалению из организма клеток, отвечающих за старение. Не все наши поврежденные клетки умирают. Некоторые из них перестают делиться, но при этом остаются в организме и, накапливаясь, мешают работе иммунной системы и способствуют старению. Ученые предположили, что если удалить стареющие клетки из организма, то можно предотвратить старческие болезни и продлить молодость. В ходе исследования 14 пациентов принимали препараты для устранения отживших клеток, и в результате их самочувствие значительно улучшилось. Ученые продолжают исследования. Их цель — синтезировать лекарство, которое нужно будет принимать пару раз в год, подобно профилактической чистке зубов у стоматолога, и жить дольше.

5. Ученые придумали фильтр из водорослей, которые уничтожают разливы нефти

Разливы нефти в результате аварий на танкерах или нефтяных платформах — огромная проблема для окружающей среды, а ликвидация последствий может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. Ученые из Южного научного центра РАН и Мурманского морского биологического института разработали фильтры из водоросли под названием «фукус пузырчатый», которая устойчива к сильному загрязнению, низким температурам и скудному освещению. Если окружить участок разлива плантацией водорослей, то нескольких десятков килограммов такого биофильтра хватит, чтобы утилизировать тонны нефтепродуктов.

6. Палеонтологи установили, что перья появились намного раньше птиц

Ученые из Бристольского университета доказали, что перья возникли на 80 млн лет раньше птиц и не были связаны со способностью летать. Останки первой птицы - археоптерикса - относятся к позднему юрскому периоду, тогда как динозавры с перьями, например кулиндадромеус, жили гораздо раньше, в триасовом периоде. Палеонтологи полагают, что перья позволяли древним динозаврам регулировать температуру тела и обеспечивали теплоизоляцию.

7. Исследователи доказали, что наш мозг вовсе не неподвижен

Большинство из нас убеждены, что мозг - неподвижный орган. Но согласно недавнему исследованию, это совсем не так: оказывается, наш мозг пульсирует с каждым биением сердца. Обычными методами исследования эти колебания мозга уловить нельзя, но специальный мощный томограф впервые смог зафиксировать движения в ответ на сокращение сердечной мышцы. В будущем этот метод планируют применять для изучения заболеваний мозга.