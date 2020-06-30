7 типов близнецов, доказывающих, что матушка-природа горазда на выдумки

Как правило, когда кто-нибудь говорит слово «близнецы», сразу представляешь себе держащихся за руки одинаковых мальчишек и девчонок. Однако иногда сходство между родными братьями и сестрами настолько неочевидно, что окружающим вообще с трудом верится в их родственные связи.

Мы в AdMe.ru немного погуглили и нашли необычные типы близнецов, а в бонусе расскажем историю об удивительной встрече двух девушек с разных континентов, которые похожи друг на друга как две капли воды.

Зеркальные близнецы

Когда яйцеклетка расщепляется между 9- и 12-дневной отметкой, на свет появляются зеркальные близнецы. Несмотря на внешнее сходство, вы с легкостью сможете отличить их друг от друга. Они полностью противоположны, например один — правша, другой — левша, у одного родинка на правом плече, у другого точно такая же, но на левом. А еще у таких близнецов волосы могут виться в разных направлениях, а могут вообще у одного быть прямые, а у другого — кудри.

Полуиндентичные близнецы

Такие близнецы — очень редкое явление, они получаются, если 2 сперматозоида от одного и того же мужчины попадают в яйцеклетку одновременно. Появившиеся на свет малыши имеют 3 набора хромосом — 1 от матери и 2 от отца. Поэтому части генетического материала могут отличаться. Например, у близнецов одинаковые брови и глаза, но разные подбородки или носы.

Смешанные близнецы

Смешанные близнецы — редкость, они могут появиться от родителей разных национальностей, если женщина забеременеет от 2 мужчин разных рас одновременно, а также в том случае, если это разнояйцевые близнецы, оба родителя которых — представители смешанной расы. Глядя на таких детей, с трудом верится, что это вообще близнецы, ведь внешне они могут быть совершенно не похожи друг на друга.

Близнецы-химеры

Такие близнецы появляются, когда на ранней стадии беременности 2 оплодотворенные яйцеклетки сливаются в одну, либо самый жизнеспособный эмбрион поглощает другой. ДНК таких животных и людей состоит из ДНК двух совершенно разных существ. В этом случае он становится близнецом самому себе. Например, модель Тейлор Махл долгое время стеснялась своей особенности: у нее было большое родимое пятно — левая половина тела темнее, чем правая. Но, справившись с комплексами, девушка отправилась покорять подиумы. Однажды выяснилось, что она совмещает в себе 2 набора ДНК — свой набор плюс «комплект» от неродившегося брата-близнеца, с которым они «слились воедино» еще в утробе. Мама Тейлор вспоминает, что понятия не имела, что когда-то ждала двойню, но в детстве у Тейлор была странная одержимость иметь брата-близнеца. Для людей такое явление большая редкость, однако довольно часто встречается у животных, и кошки необычного окраса покоряют сеть.

Близнецы от разных отцов

Это явление называется суперфекундация — оплодотворение яйцеклеток сперматозоидами разных мужчин. Внешне такие дети во многом похожи, ведь у них одна мать, но в то же время имеют явные различия, потому что каждый получил в наследство свой уникальный генетический багаж.

Гетерогенные близнецы

Оказывается, близнецы могут родиться не только от разных отцов, но даже от разных матерей. Такое может произойти при искусственном оплодотворении, если 2 яйцеклетки одной женщины подсаживают к 2 разным женщинам и обе яйцеклетки приживаются. Близнецы при этом могут походить друг на друга как две капли воды, и никто в жизни не догадается, что они родились у разных матерей.

Близнецы с разными днями рождения

Если бы один из близнецов рождался на следующий день, все было бы слишком очевидно. Бывает так, что один из малышей рождается в результате преждевременных родов, а рождение второго врачи могут отложить и проконтролировать, так что дни рождения будут разделены сутками, а то и неделями. Случаи бывают и вовсе феноменальные, например рождение с разницей в 2 месяца. 29-летняя Лилия Коновалова родила близнецов с разницей в 11 недель, а это 1 шанс из 50 млн. 24 мая она родила девочку весом 850 г при росте 42 см, а спустя больше 2 месяцев, 9 августа, — мальчика весом около 3 кг и ростом 50 см. Как такое возможно? По сути, женщина беременеет, когда она уже была беременна, и каждый из малышей находится в отдельной утробе, что обусловлено анатомической особенностью организма — у женщины двойная матка. А мировой рекорд — близнецы, рожденные с разницей в 87 дней, — был установлен в 2012 году.

Бонус: можно встретить близнеца, даже если у тебя нет братьев и сестер

Певица Бьянки из Румынии и модель Лана из Арабских Эмиратов похожи как две капли воды, а ведь они даже не родственницы. Красавицы познакомились в интернете и через некоторое время встретились на пляже в Дубае. Девушки оказались настолько похожи друг на друга, что их запросто можно принять за сестер-близняшек.