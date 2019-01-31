7+ сверхспособностей, которые могут быть у вас, даже если вы не подозреваете об этом

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Многие хоть раз мечтали получить сверхспособности супергероев или обладать уникальными возможностями. Но, оказывается, некоторое подобие экстраординарных сил есть во многих из нас, просто мы об этом не подозреваем. Мы попытались разобраться, каким образом возникают эти свойства в человеке и какие из них способны проявить в жизни обычные люди.

AdMe.ru убедился в том, что не всегда наука может дать объяснение тому или иному явлению. И глядя на то, как постепенно воплощаются в жизнь казавшиеся невероятными идеи писателей-фантастов, мы можем подтвердить справедливость высказывания Уолта Диснея: «Все ваши мечты могут сбыться, если у вас хватит смелости их осуществить».

1. Cуперсила

Практически у всех живых существ на Земле есть ген MSTN, который вырабатывает белок миостатин. Высокий уровень этого протеина в организме мешает росту мышц, а низкий — способствует быстрому развитию мускулатуры. Поэтому люди, рождающиеся с дефектным геном и испытывающие недостаток миостатина, имеют значительно большую мышечную массу и совсем небольшие запасы жира. Считается, что любой человек может стать подобием Шварценеггера, если заблокировать действие гена MSTN. Однако на данный момент это небезопасно. Сухожилия не развиваются так быстро, как мускулатура, и не могут выдержать массу мышц. Но независимо от того, нормальный или дефектный у вас ген MSTN, в критической ситуации любой из нас может проявить суперсилу. Том Бойл — младший увидел мальчика-велосипедиста, придавленного машиной, и, испугавшись за его жизнь, поднял автомобиль весом почти в 1,5 т. Лишь после того, как шоковое состояние прошло, Бойл осознал, что сломал 8 зубов, стискивая их при подъеме автомобиля. Чтобы не допустить травм, мозг в обычной ситуации просто ограничивает наши физические возможности.

2. Сверхскорость

Конечно, никому не удастся, подобно Флэшу из комиксов, развить быстроту движений, превышающую скорость света. Да и передвижение на огромной скорости было бы небезопасно: случайно влетевшая в глаз муха привела бы к ослеплению, а столкнувшись с другим человеком, мы погубили бы и его, и себя. Но добиться выдающихся показателей в спорте многим людям помогает наличие гена ACTN3, отвечающего не только за силу и быстроту мышц, но и за восстановление их после травм и нагрузок в более короткие сроки. При этом у бегунов на длинные дистанции чаще имеется мутированный ген ACTN3, обеспечивающий им выносливость, а у спринтеров мутация гена встречается намного реже, так как им требуется прежде всего сила мышц. Однако даже при отсутствии нужного гена можно тренировками достичь фантастических (как бы это патетично ни звучало) результатов. Новые исследования показали, что человек физически способен достичь скорости в 64 км/ч. В то время как самый быстрый спринтер в мире на 100-метровой дистанции Усейн Болт бежал со средней скоростью всего 37 км/ч. Лучший результат, который он показал во время забега, составлял 44 км/ч.

3. Сверхспособности к устному счету

Скотт Флансбург умеет делать в голове сложнейшие вычисления быстрее калькулятора. Неизвестно, является ли эта способность приобретенной или генетически переданной ему. Однако МРТ его мозга показала, что в вычислениях он использует часть мозга, связанную с движением (вблизи моторной коры). Для своих подсчетов математик использует не классическую систему от 1 до 10, а систему от 0 до 9. Так что, вероятно, есть более эффективный способ счета, а значит любой другой человек тоже сможет научиться скоростным вычислениям. Другой вопрос, зачем.

4. Нечувствительность к яду

Известны случаи, когда люди искусственным путем вырабатывали нечувствительность к ядам. Например, царь Митридат VI Понтийский в течение жизни употреблял небольшие дозы яда, чтобы не быть отравленным, как его отец. Некоторые животные, например олени или лоси, едят ядовитые растения без малейшего вреда для себя. Но, оказывается, и без дополнительного вмешательства в организме человека могут произойти генетические изменения, которые сделают его нечувствительным к яду. У людей из аргентинской деревни Сан-Антонио-де-лос-Корбес выработалась невосприимчивость к повышенным дозам мышьяка. В их местности подземные воды содержат в 20 раз больше допустимой концентрации этого вещества. В организме местных жителей был найден ген AS3MT, который способствовал более активному выводу токсинов из печени. Так что, получается, организм любого из нас может не только научиться переносить опасные вещества, но и передавать эту способность детям и внукам.

5. Внутренний слух

В этом видео Лиделл Симпсон показывает, на что похож фотонический слух.

Лиделл Симпсон глухой, но он слышит звуки своим внутренним (фотоническим) слухом. Для него почти все вокруг транслирует звук: движение, эмоция, запах, прикосновение и вкус. Все это Лиделл воспринимает как техно или танцевальную музыку. Это состояние, которое врачи изначально считали психическим отклонением, является одной из форм синестезии — явления, при котором раздражение одного органа чувств вызывает ощущения в другом. Фотонический слух Лиделла позволяет ему услышать слова актеров по телевизору при выключенном звуке. Также синестет смог выучить несколько языков, включая русский, немецкий и арабский. Такой слух Лиделл приобрел в возрасте 4–5 лет, после того как оглох. Многие из нас лишены такого музыкального мироощущения лишь за ненадобностью, поскольку мы и так можем видеть и слышать. Но, что любопытно, сердце любого человека способно подстраиваться под ритм тех мелодий, которые мы слушаем. И вполне можно слушать определенные композиции, чтобы разогнать или, наоборот, замедлить ритмы сердца.

6. Феноменальная память

У некоторых людей есть способности, которые едва ли можно назвать подарком судьбы. И среди них — гипертимезия, свойство помнить свою жизнь в подробностях. Первым человеком, случай гипертимезии которого был подробно описан, стала Джилл Прайс. Женщина во всех тонкостях помнит, что с ней происходило с 14 лет, и может назвать точную дату того или иного случая. Однако самой Джилл эта уникальная способность радости не приносит: она помнит каждое неприятное событие в своей жизни, а горечь от них не утихает со временем, как у обычного человека. А постоянная зацикленность на старых событиях не оставляет времени на их анализ. Но если вам по каким-то причинам хотелось бы обладать феноменальной памятью и запоминать кучу полезных или бесполезных фактов, это вполне возможно. Победитель чемпионата США по памяти Нельсон Деллис утверждает, что в начале тренировок на запоминание 52-карточной колоды ему требовалось около 20 минут, а впоследствии он научился делать это за 30 секунд. Для достижения таких результатов он тренировался по 5 часов в день.

7. Устойчивость к току и эхолокация

Некоторые таланты открываются человеку в течение жизни. И нередко это происходит в результате сложных жизненных обстоятельств. К примеру, Бен Андервуд потерял оба глаза из-за рака в возрасте 3 лет, но научился распознавать форму окружающих предметов при помощи эхолокации (подобно дельфинам или летучим мышам). Благодаря этому парень смог учиться в школе, кататься на роликовых коньках, играть в баскетбол и даже в видеоигры. А житель Сербии Биба Струха узнал о неповторимости своей личности, лишь попав под сильный разряд электрического тока. Оказалось, что его кожа тоньше, чем у обычного человека, и не имеет потовых желез, из-за чего смертельно опасное напряжение не наносит ему никакого вреда. Также его организм обладает способностью накапливать электричество, так что он может зажечь лампочку или приготовить сосиски, используя лишь энергию собственного тела.

Регулярные тренировки могут из любого человека сделать Супермена.

Бонус: способность дышать под водой

Если вы когда-нибудь мечтали опускаться глубоко под воду без акваланга, глубже, чем это могут дайверы сейчас, то, возможно, скоро ваши мечты станут реальностью. И это без каких-либо мутаций или длительных тренировок. Гидрокостюм, созданный бывшим хирургом Арнольдом Ланде, позволяет дышать воздухом из воды, подобно рыбам, и погружаться на значительную глубину. Использование наполненной воздухом жидкости для дыхания было опробовано на недоношенных младенцах еще в 1989 году. У многих малышей после применения метода значительно улучшились физические показатели. Еще один способ дышать под водой, возможно, будет изобретен благодаря датским ученым. Они создали искусственный кристалл, обладающий способностью накапливать большое количество кислорода, словно губка. Использование маленьких кусков этого вещества вместо громоздких баллонов с воздухом сможет упростить процесс плавания под водой.