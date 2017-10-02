8 ошибок при работе за компьютером, о которых мы не подозреваем

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Работа многих людей связана с компьютером. А иногда после 8-часового рабочего дня нам приходится еще и дома какое-то время проводить перед экраном монитора. Все это может стать причиной ухудшения зрения. AdMe.ru расскажет основные правила, которых стоит придерживаться, чтобы сохранить нормальное зрение.

1. Увеличьте шрифт

Слишком мелкий шрифт и картинки на экране вынуждают нас постоянно щуриться и напрягать глаза, приближаясь к экрану. Это приводит к быстрой усталости или даже головной боли. Поэтому так важно настроить подходящий размер шрифта. А если вам предстоит долго читать, то лучше распечатайте текст на бумаге, также используя крупный шрифт.

2. Настройте яркость

Слишком темный или чрезмерно яркий экран также вынуждает нас присматриваться, напрягать глаза и щуриться, чтобы понять, что написано или изображено. Поэтому не экономьте заряд батареи, но и не переусердствуйте. Используйте такой уровень яркости, который является комфортным для ваших глаз. Обычно это уровень, который по яркости соответствует окружающей обстановке.

3. Избавьтесь от бликов

Солнечные блики на мониторе обычно сильно мешают спокойно работать за компьютером. Если ваш экран не оснащен противобликовым покрытием, то существует три выхода. Вы можете купить специальную пленку, предназначенную для этого; поставить монитор или ноутбук так, чтобы солнце на него не падало никогда в течение рабочего дня, или воспользоваться специальными компьютерными противобликовыми очками, которые также задерживают часть синего света, излучаемого монитором.

4. Установите монитор в правильном положении

Наклон монитора, его удаленность тоже довольно важны. Если во время работы за компьютером вам приходится слишком сильно поднимать или опускать голову, это скажется не только на вашем зрении, но и на осанке. Положение, в котором должен находиться монитор: Если вы используете монитор с диагональю менее 20 дюймов, то его верхний край должен располагаться чуть ниже уровня ваших глаз. Если монитор больше, то верхний край должен быть выше уровня глаз на 5–7 см.

Слегка наклоните монитор назад. Его нижнее основание должно быть чуть ближе к вам, чем верхнее.

Расположите монитор по центру, чтобы постоянно не поворачиваться влево или вправо к нему.

5. Чаще моргайте

Работая за компьютером, мы забываем моргать. В результате наши глаза не получают достаточного увлажнения. Это приводит к дискомфорту. Конечно, заставлять себя моргать довольно сложно, так как обычно мы делаем это механически. Но если вы уже долго работаете за компьтером, то заведите привычку осознанно моргать через равные промежутки времени.

6. Используйте капли

Если все же не получается моргать так часто, как требуется, используйте специальные капли, которые обеспечат вашим глазам достаточный уровень увлажнения. Грамотный офтальмолог поможет сделать правильный выбор. Встречаются и обратные ситуации: когда после работы за компьютером глаза чрезмерно слезятся. В этом случае капли вновь помогут восстановить водный баланс. Их также следует подбирать с офтальмологом.

7. Давайте глазам отдохнуть

Существует отличное правило «20/ 20/ 20». Оно гласит: человеку следует отвлекаться на отдых через каждые 20 минут на 20 секунд и смотреть на объект, который удален не менее чем на 20 метров. Помимо этого, следует делать более длительные перерывы (на 10–15 минут) через каждый час работы за компьютером. В это время не стоит переключаться на экран мобильного телефона или чтение. Лучше сделайте гимнастику для глаз, посмотрите вдаль или просто в окно и подышите свежим воздухом.