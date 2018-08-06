7 мифов об употреблении алкоголя, из-за которых вы просыпаетесь с жутким похмельем

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Как часто вы жалели о совершенных вами поступках? Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз испытывал это чувство наутро после алкогольной вечеринки, когда похмелье заставляло забыть о весело проведенном времени. После первого печального опыта кто-то навсегда зарекается пить, другие устанавливают себе некую норму, а третьи ищут способы борьбы с похмельем. А их человечество изобрело великое множество.

AdMe.ru решил проверить распространенные методы борьбы с похмельем с научной точки зрения, чтобы развенчать мифы и выяснить, какие способы на самом деле помогут сделать утро после бурного праздника добрым.

Миф № 1: Нужно запивать алкоголь водой

В плохом самочувствии, проявляющемся у людей наутро после бурной вечеринки, ученые винят ацетальдегид — токсичный продукт переработки алкоголя в печени. Выпитая заранее вода никак не повлияет на процесс его образования, а значит, вы будете испытывать похмелье, пока канцероген не выведется из организма. Переработка и утилизация алкоголя из организма сопровождаются большой потерей жидкости в организме. Поэтому приберегите к моменту своего пробуждения соки и воду, чтобы устранить обезвоживание.

Миф № 2: Существует некая усредненная норма, которой нужно придерживаться

Для каждого человека существует свой порог переносимости алкоголя, превышение которого непременно приводит его к похмелью. Согласно исследованиям, это обусловлено генетически — вот почему ваш друг может выпить половину бара и со свежей головой отправиться утром на работу, а вы даже после пары бокалов пива весь следующий день проводите с головной болью и ощущением тошноты. Помимо генетики, на скорость усвоения и переработки спиртного влияет масса тела: чем она ниже, тем быстрее наступает опьянение. Разработаны специальные таблицы, которые помогут сориентироваться, сколько порций алгоголя можно выпить при определенной массе тела без последствий. Одноко стоит учитывать, что это достаточно условные величины и что реакция организма на дозы выпитого всегда индивидуальна.

Миф № 3: Если хорошо закусывать, похмелья не будет

Обильная еда замедлит усвоение алкоголя и поможет дольше не опьянеть, но не спасет вас от плохого самочувствия утром. А вот хороший завтрак восполнит баланс питательных веществ в организме и восстановит уровень сахара в крови, что благоприятно скажется на самочувствии. Если же наутро вас тошнит от всего мира, а тем более от одного вида еды, заставьте себя выпить немного куриного бульона, и результат не заставит себя ждать.

Миф № 4: Главное, не понижать градус

Порядок употребления напитков практически не влияет на результат. Конечно, если вы запьете водку пивом, углекислый газ в его составе ускорит опьянение. Но и повышение градуса не спасет вас от похмелья, если пить без меры. Здесь важны не столько последовательность или принцип «не мешать», сколько количество выпитого и сам вид напитка. Исследователи выявили влияние цвета алкоголя на интенсивность похмелья. В темных напитках больше конгенеров — веществ, усугубляющих токсический эффект спирта. Поэтому с темным пивом, коньяком и бурбоном нужно быть особенно осторожными.

Миф № 5: Лучшее лекарство от похмелья — выпить с утра

Новая порция спиртного действует как анальгетик — притупляет болевой синдром, и тогда опохмелившемуся кажется, что проблема решена. Однако это лишь кратковременный эффект: вскоре плохое самочувствие вернется, а ослабленному организму придется перерабатывать новую порцию алкоголя в придачу ко вчерашней. С утра лучше приготовить традиционную китайскую настойку из мандарина, корня имбиря и коричневого сахара. Сочетание этих ингредиентов помогает быстрее прийти в себя при похмелье.

Миф № 6: Ложка масла перед выпивкой спасет ваше утро

Существует мнение, что кусочек сливочного или ложка растительного масла, принятые до употребления алкоголя, обволакивают желудок и препятствуют всасыванию алкоголя, а значит, способны уберечь от похмелья. Еще в 2005 году группа ученых провела большое исследование на эту тему и пришла к выводу, что масло, как и другие продукты, никак не препятствует фактическому усваиванию алкоголя. В желудке происходит переваривание лишь 20 % поступающих веществ, остальное перерабатывает кишечник. Сливочное масло лучше съесть с утра, намазав его на бутерброд. Такой завтрак поможет восполнить затраченные организмом жиры и углеводы и придаст бодрости.

Миф № 7: Прием обезболивающих перед сном убережет от похмелья

Действие болеутоляющих таблеток длится не больше 4–6 часов. А их прием на ночь не только не спасет вас с утра, но и станет дополнительным ударом для организма, которому, помимо утилизации алкоголя, придется еще и справляться с побочными эффектами препаратов. Стоит утром выпить таблетку только в том случае, если головная боль невыносима. Для избавления от нее лучше всего подойдет парацетомол, однако он не справится с тошнотой. А вот натуральные средства, такие как заваренные листья красного женьшеня, помогают быстрее вывести алкоголь из организама и снять симптомы похмелья.