7 простых советов, чтобы остаться здоровым в доме с простуженным человеком
Кашляющие или чихающие люди очень быстро распространяют инфекцию вокруг себя. Именно поэтому им рекомендовано брать больничный и «отлеживаться», чтобы не заражать коллег и знакомых. Но что делать домочадцам, которые в любом случае контактируют с больным?
Мы в AdMe.ru собрали основные советы, которые помогут вам не заразиться, если дома есть носитель вируса.
7. Тщательная уборка
Когда один из домочадцев болен, обычной уборки будет мало. Обязательно сделайте влажную уборку: протрите полы, поверхности столов, тумбочек, дверные ручки, пульты, выключатели и т. д. Для этого используйте дезинфицирующие средства.
И не забывайте проветривать комнаты. Вирусы часто передаются воздушно-капельным путем. Поэтому помещения, в которых они циркулируют, требуют не только тщательной уборки, но и обычного проветривания.
6. Постельное белье и полотенца
Одежду, постельное белье и полотенца больного человека стирайте при высокой температуре, максимально допустимой для ткани, и по возможности с дезинфицирующими средствами. Для белых вещей подойдут хлорные отбеливатели, а для цветных используйте специальные гели с антибактериальным составом. Если в стиральной машине есть дополнительная функция антибактериальной сушки, не отказывайтесь от нее. И не забывайте гладить вещи после стирки. Здесь тоже будет уместна высокая температура.
Все это поможет убить слишком живучие вирусы.
5. Средства гигиены
Следите за тем, чтобы все носовые платки и салфетки, которыми пользуется больной, быстро отправлялись в мусорное ведро, а не лежали на полках или диване.
Купите для больного новую зубную щетку и поставьте ее отдельно от остальных. А после того как человек выздоровеет, выбросьте ее.
4. Пылесборники
Постарайтесь на время болезни человека убрать подальше все «пылесборники», на которых также могут оседать бактерии и вирусы. Сюда можно отнести мягкие игрушки, декоративные подушки, небольшие пледы и прочие вещи, которые обычно приходится стирать, так как влажная уборка их не очищает в достаточной мере.
3. Комнатные растения
Комнатные растения, которые выделяют фитонциды, убивают или подавляют рост болезнетворных бактерий в помещении. Поэтому стоит завести парочку таких помощников.
Среди них самыми распространенными и действенными являются каланхое, алоэ, бегонии, хлорофитум, плющ обыкновенный, циперус, пеперомия туполистная, мирт, сансевьера и другие.
2. Ароматизация воздуха
В этом случае действует тот же принцип, что и с комнатными растениями. Эфирные масла также выделяют фитонциды, которые не дают размножаться вирусам и бактериям.
Особенно много этих полезных летучих соединений в маслах лаванды, эвкалипта, монарды, базилика, фенхеля, мелиссы и маслах хвойных растений. А также в луке и чесноке.
Насытить воздух в комнате эфирными маслами можно с помощью аромалампы или ультразвукового диффузора.
1. Маски
В сезон гриппа и ОРВИ часто можно встретить людей, которые надевают специальные маски, чтобы в общественном месте не подхватить вирус. Дома они также не помешают. Но важно соблюдать два условия.
- Маску следует надевать во время каждого контакта с больным.
- Маски нужно менять часто в течение дня.
И не забывайте, что маска — не панацея. Стоит придерживаться всех остальных советов, чтобы не заразиться.
Фото на превью depositphotos