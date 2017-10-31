7 простых советов, чтобы остаться здоровым в доме с простуженным человеком

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Кашляющие или чихающие люди очень быстро распространяют инфекцию вокруг себя. Именно поэтому им рекомендовано брать больничный и «отлеживаться», чтобы не заражать коллег и знакомых. Но что делать домочадцам, которые в любом случае контактируют с больным? Мы в AdMe.ru собрали основные советы, которые помогут вам не заразиться, если дома есть носитель вируса.

7. Тщательная уборка

Когда один из домочадцев болен, обычной уборки будет мало. Обязательно сделайте влажную уборку: протрите полы, поверхности столов, тумбочек, дверные ручки, пульты, выключатели и т. д. Для этого используйте дезинфицирующие средства. И не забывайте проветривать комнаты. Вирусы часто передаются воздушно-капельным путем. Поэтому помещения, в которых они циркулируют, требуют не только тщательной уборки, но и обычного проветривания.

6. Постельное белье и полотенца

Одежду, постельное белье и полотенца больного человека стирайте при высокой температуре, максимально допустимой для ткани, и по возможности с дезинфицирующими средствами. Для белых вещей подойдут хлорные отбеливатели, а для цветных используйте специальные гели с антибактериальным составом. Если в стиральной машине есть дополнительная функция антибактериальной сушки, не отказывайтесь от нее. И не забывайте гладить вещи после стирки. Здесь тоже будет уместна высокая температура. Все это поможет убить слишком живучие вирусы.

5. Средства гигиены

Следите за тем, чтобы все носовые платки и салфетки, которыми пользуется больной, быстро отправлялись в мусорное ведро, а не лежали на полках или диване. Купите для больного новую зубную щетку и поставьте ее отдельно от остальных. А после того как человек выздоровеет, выбросьте ее.

4. Пылесборники

Постарайтесь на время болезни человека убрать подальше все «пылесборники», на которых также могут оседать бактерии и вирусы. Сюда можно отнести мягкие игрушки, декоративные подушки, небольшие пледы и прочие вещи, которые обычно приходится стирать, так как влажная уборка их не очищает в достаточной мере.

3. Комнатные растения

Комнатные растения, которые выделяют фитонциды, убивают или подавляют рост болезнетворных бактерий в помещении. Поэтому стоит завести парочку таких помощников. Среди них самыми распространенными и действенными являются каланхое, алоэ, бегонии, хлорофитум, плющ обыкновенный, циперус, пеперомия туполистная, мирт, сансевьера и другие.

2. Ароматизация воздуха

В этом случае действует тот же принцип, что и с комнатными растениями. Эфирные масла также выделяют фитонциды, которые не дают размножаться вирусам и бактериям. Особенно много этих полезных летучих соединений в маслах лаванды, эвкалипта, монарды, базилика, фенхеля, мелиссы и маслах хвойных растений. А также в луке и чесноке. Насытить воздух в комнате эфирными маслами можно с помощью аромалампы или ультразвукового диффузора.

1. Маски

В сезон гриппа и ОРВИ часто можно встретить людей, которые надевают специальные маски, чтобы в общественном месте не подхватить вирус. Дома они также не помешают. Но важно соблюдать два условия. Маску следует надевать во время каждого контакта с больным.

Маски нужно менять часто в течение дня. И не забывайте, что маска — не панацея. Стоит придерживаться всех остальных советов, чтобы не заразиться.