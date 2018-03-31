7 советов, которые помогут увеличить ваши шансы на выигрыш в лотерее

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Шансы выиграть в среднестатистическую лотерею у каждого игрока, прямо скажем, невелики. Но существуют счастливчики, которые выигрывают крупные призы по несколько раз и даже делятся своими теориями гарантированного выигрыша. Не все уравнения можно объяснить с точки зрения логики, но они тем не менее подтверждаются положительным опытом игроков.

Мы в AdMe.ru решили собрать самые интересные советы и рассказать, как можно увеличить свои шансы на выигрыш. А в конце мы откроем секрет, какова будет вероятность вашего выигрыша, если вы все-таки решили принять участие в розыгрыше.

Номера, которые чаще всего выпадают

Наблюдая за лотерейными розыгрышами, аналитик Су Ким пришел к выводу, что чаще всего из лототрона вылетает шар под номером 20. За ним по частоте появлений следуют шары с номерами 37, 2, 31 и 35. При этом самым частым шаром, выпадающим в бонусном раунде, оказался номер 42. Ким уверен, что, сделав ставки именно на эти номера, вы повысите свои шансы на выигрыш.

Увеличить шансы, не увеличивая затрат

Инвестор Стефан Мандел выиграл крупные лотерейные призы целых 14 раз. Его стратегия проста: скупать столько билетов, на сколько хватит средств. Но Мандел изначально мог себе позволить такое вложение. А вот у обычного игрока вряд ли есть возможность выкупить сразу большое количество билетов. В таком случае можно собрать сообщество людей, которым вы доверяете, и вместе периодически вкладывать деньги в покупку билетов. Вполне возможно, что вы выиграете несколько мелких призов, которые помогут вашей команде компенсировать затраты на билеты. А если удастся сорвать куш, придется поделиться с товарищами по лотерее.

Чтобы не делиться выигрышем

Но не все хотят делиться выигрышем (а такая вероятность есть, даже если вы играете вне сообщества). Чтобы в случае удачи не «пилить» выигранную сумму с другими участниками лотереи, постарайтесь избегать чисел, которые люди указывают чаще всего. Эти цифры легко можно связать с датами, которые для кого-то что-то значат. Поэтому, чтобы не промахнуться, отмечайте числа после 31.

Не бойтесь лотерей с большим количеством участников

Начинающие игроки полагают, что не нужно пытаться выиграть в лотерее, в которой участвует большое количество билетов (ведь чем меньше участников, тем больше вероятность). Мнение это ошибочно, так как вероятность выиграть не изменяется от количества игроков (если речь не о специальных розыгрышах, где из барабана извлекают не шары с номерами билетов). Кстати, лотереи с большим количеством участников, наоборот, отличаются сравнительно большим количеством призов и более существенными суммами выигрышей.

Следите за билетами

В мире хватает победителей лотерей, которые даже не знают о своем статусе. Например, Джимми Смит, пожилой мужчина из США, выиграл $ 24 млн и не знал об этом. Понял, что выиграл, Смит только за 2 дня до истечения срока, отведенного на получение денег. К счастью, все это время билет в целости пролежал в кармане рубашки мужчины. Реальность такова, что билеты проверяют далеко не все. Поэтому, если не хотите лишиться денег, после покупки лотерейного билета не забудьте его проверить.

Не доверяйте кассирам

Будьте особо внимательны, если проверяете билет через кассира, иначе можете попасть в ту же ситуацию, что и счастливчик Карлос Фигероа. Мужчина купил билет в супермаркете и проверил его через специальный автомат. Поняв, что выиграл миллион, Фигероа обратился к кассиру, чтобы перепроверить данные. Кассир взял билет и исчез на 20 минут, после чего вернулся и заявил, что билет не выиграл. Вот только Карлос уже знал о своем выигрыше благодаря автомату. К тому же кассир вообще принес совершенно другой билет. Мужчина поднял шумиху и доказал свою правоту. Эксперты утверждают, что его случай не единственный и многие люди, проверяющие свои билеты через кассиров, и не подозревают, что их лишили заслуженного выигрыша.

Забудьте про соцсети

К сожалению, стоя в одном шаге от получения выигрыша, вы не можете доверять даже друзьям в соцсетях. В подтверждение этому печальный опыт девушки по имени Шантель, которая выложила фото счастливого билета в Facebook. Один из подписчиков девушки оказался достаточно наглым, чтобы отсканировать штрих-код по фото и получить чужие деньги. В итоге, когда Шантель попыталась получить выигрыш, ей было отказано.

Бонус: каковы шансы выиграть в лотерею?

Прежде чем отправляться в магазин за лотерейным билетом и применять на практике эти советы, давайте посмотрим, каковы реальные шансы выиграть джекпот сегодня. Научно доказано, что шансы совпадения чисел, выпавших из лототрона, и чисел, прописанных в билете, крайне малы. А если точнее: вероятность выиграть в лотерее, в которой вам перед розыгрышем нужно угадать 6 чисел, которые выпадут из лототрона, составляет 1 к 13 983 816 ;

; вероятность выиграть в лотерее с билетом, в котором нужно зачеркнуть поле цифр, составляет 1 к почти 175 000 000. Поэтому участие в лотерее не должно стать для вас единственной надеждой на решение всех проблем.

А вы когда-нибудь выигрывали в лотерею? Есть ли у вас какие-то свои секреты и счастливые числа? Поделитесь этим в комментариях.