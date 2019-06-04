7 случаев, когда изменение вкусовых ощущений говорит об опасном заболевании

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Наши рецепторы способны различать 5 основных вкусов: кислый, сладкий, соленый, горький и умами (пикантный, ближе к мясному). Все остальное лишь ощущения, приближенные к вкусовым. Их тоже различают, деля на жгучий, терпкий, жирный и металлический привкусы. А вот искажения или потеря этих вкусов и ощущений могут быть признаком серьезных заболеваний и инфекций.

Мы в AdMe.ru разобрались, почему происходят изменения вкуса и стоит ли бежать к врачу, как только это обнаружилось.

1. Полная потеря вкуса

Полную потерю вкуса еще называют агевзией. Она может быть симптомом затяжного насморка или возникать на фоне приема антибиотиков. Но, если прошло уже больше месяца после лечения, а вкус еще не восстановился — посетите врача. Такое расстройство рецепторов могут вызывать: травмы головы (и возникающие впоследствии повреждения тканей нервов, таламуса и языкоглоточного нерва);

инфекции верхних дыхательных путей;

гипотериоз;

синдром Кушинга;

сахарный диабет;

стоматологические инфекции;

рак полости рта.

2. Слишком сладко

Если после сочного стейка или щедро приправленного салата вы чувствуете сладкий привкус, стоит побеспокоиться о здоровье. Такой симптом может быть первым звоночком серьезного заболевания. Такого, как: отравление пестицидами или другими химическими ядами;

нарушение выработки инсулина и, как следствие, начальная стадия сахарного диабета;

инфекционное или вирусное повреждение нервных клеток;

депрессия, хронический стресс;

стоматологические заболевания, которые вызывают синегнойные палочки (бактерии, выделяющие сладкие вещества);

рак легких.

3. Все слишком соленое

Самыми вероятными причинами, которые могут спровоцировать соленый привкус во рту, — это плохая гигиена ротовой полости и обезвоживание, которое человек не ощущает. Скрытый дефицит жидкости может быть вызван приемом лекарств, употреблением алкоголя или других вредных напитков. Но если вы тщательно чистите зубы 2 раза в день, выпиваете достаточное количество жидкости и не злоупотребляете напитками, то повод для волнения есть: инфекционные и грибковые заболевания носо­глотки — например синусит, при котором слизь, скопившаяся в пазухах носа, стекает в рот и вызывает соленый привкус;

стрептококки, стафилококки или пневмококки, которые попадают в слюнные протоки и провоцируют заболевание слюнных желез.

4. Все слишком горькое

Если вас замучила горечь во рту, особенно по утрам, то это первый сигнал проверить печень и другие органы брюшной полости. Это может быть обычная зашлакованность, которую необходимо устранить с помощью медицинских препаратов и специальной диеты. Но, возможно, причины гораздо серьезнее и требуют немедленного вмешательства врача: заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей;

хронический холецистит и желчнокаменная болезнь;

«ленивый» кишечник (если вы любитель поесть, особенно налегаете на жирное и жареное);

менопауза;

повреждения нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз).

5. Все кажется кислым

Изжога и кислая отрыжка могут быть всего лишь сопутствующими симптомами беременности вследствие повышения внутрибрюшного давления. Но если эта причина точно исключена, то это могут быть: заболевания пищеварительного тракта, чаще всего обострение гастрита или язва желудка в начальной стадии;

проблемы с зубами (кариес, гингивит, пародонтит).

6. Искажение вкуса

Если во время приема пищи вы заметили, что вкус вашего любимого яблока резко изменился и теперь он по всем своим свойствам напоминает лук, то это, скорее всего, дисгевзия. Такое искажение вкуса может быть симптомом: гипотериоза (недостатка гормона щитовидной железы);

беременности;

анемии;

нарушения функционирования желудочно-кишечного тракта.

7. Утренние привкусы

Есть и другие привкусы, которые не относятся к основным вкусам, но могут быть проявлением серьезных заболеваний: металлический — сигнализирует о пародонтозе, отравлении ртутью, анемии;

привкус сероводорода («тухлый») — говорит о гастрите с пониженной кислотностью;

привкус ацетона — признак сахарного диабета, дисфункции щитовидной железы.

Помните, что самолечение не выход из ситуации. Если вы ощущаете что-то подобное, обратитесь к врачу.