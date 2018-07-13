7 сигналов организма, указывающих на то, что вам срочно нужно повысить уровень гемоглобина

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Пониженный уровень гемоглобина в крови был обнаружен аж у 1,62 млрд человек, согласно данным Всемирной организации здравоохранения за 2017 год. Но большинство людей, страдающих железодефицитной анемией (нарушение синтеза гемоглобина вследствие дефицита железа), вовсе не догадываются о своем заболевании и путают симптомы болезни с обычной усталостью.

AdMe.ru выделил основные признаки, которые указывают на то, что вашему организму нужна помощь.

1. Вы быстро устаете

Недостаток железа в организме приводит к снижению уровня гемоглобина в крови, а эритроциты, в свою очередь, не разносят необходимое количество кислорода по организму. Именно поэтому вы можете чувствовать себя уставшим и обессиленным без причины.

2. У вас пожелтели белки глаз

У здорового человека белок глаза имеет слегка желтоватый однородный цвет. Но если вы заметили, что белки ваших глаз приобрели более насыщенный желтый оттенок, насторожитесь: это может свидетельствовать о том, что эритроциты (красные кровяные тельца) подверглись разрушению, и, как следствие, ваш организм перенасыщен билирубином (желчный пигмент, который образуется при расщеплении белков).

3. Вы страдаете от головокружений

Если вы начали часто чувствовать головокружение, это может сигнализировать о наличии анемии. Дело в том, что голова у страдающих от этого заболевания кружится из-за нехватки кислорода в мозге, так как эритроциты не разносят его по организму. Также при анемии вы нередко можете испытывать головную боль, напоминающую мигрень.

4. У вас участилось сердцебиение

При анемии у человека может участиться пульс и ускоряется сердцебиение. Связано это с тем, что уровень красных кровяных телец падает, а сердце в попытке насытить кислородом ткани организма вынуждено перекачивать больший объем крови, чем обычно.

5. Вы чувствуете одышку

Нарушения дыхания также могут указывать на то, что вам необходимо повысить уровень гемоглобина: в связи с недостаточным количеством кислорода в клетках в организме активизируются компенсаторные механизмы (учащается пульс и сердцебиение), и, как следствие, нарушается частота и глубина дыхания.

6. У вас понизилось давление

Пониженное содержание эритроцитов в крови приводит к понижению давления, и особенно часто этот симптом наблюдается у пожилых людей. В зону риска также попадают беременные женщины, у которых понижается давление в связи с нехваткой железа в организме.

7. У вас изменился цвет кожи

При пониженном гемоглобине у человека наблюдается сухость кожи, на ней появляются трещины. Меняется и сам цвет кожи: он становится бледным, также могут появиться пигментные пятна.

Слева — рука здорового человека, справа — рука больного.

Что делать?

Если вы заметили у себя подобные симптомы, то в первую очередь обязательно проконсультируйтесь с врачом. Он назначит вам сдачу анализа крови и определит, нужно ли вам лечение и какие именно препараты следует принимать. Ежедневно гуляйте на свежем воздухе. Пешие прогулки помогут насытить клетки организма кислородом. Употребляйте больше белковой пищи (говядина, печень, индейка, креветки, творог) и постарайтесь исключить жирную (свинина, сало, растительное масло, майонез, колбасы), так как она мешает железу усваиваться. Обязательно введите в рацион продукты, содержащие железо (чечевица, кешью, горький шоколад, гречневая каша, томатный сок).