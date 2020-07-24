7 отличий между хорошим и плохим стоматологом, о которых знают совсем немногие

Лечение зубов — это стресс для большинства пациентов. Причем как финансовый, так и моральный. Но многим стоматологам это не мешает писать в чеках баснословные суммы, обманывая тем самым людей без профессиональных знаний. И порой жажда наживы заставляет их изощренную фантазию работать на максимуме.

Коллектив AdMe.ru печется о вашей безопасности, и поэтому один из наших авторов специально пообщался со своим стоматологом, который конфиденциально поведал о том, как ведет себя добросовестный специалист. А бонус как раз расскажет о специалисте, который всегда на страже здоровья своего пациента.

Не придает несущественным изменениям зубов характер катастрофы

Ко мне в клинику часто приходят клиенты, которые говорят, что им посоветовали срочно вылечить сразу нескольких зубов, поскольку на них видны пятна / точки, которые могут привести к серьезным проблемам. Но на деле такие пятна часто возникают из-за пигментации эмали, с ними можно проходить всю жизнь и горя не знать. Главное — проходить регулярные обследования, что позволит вовремя распознать нездоровое развитие пятна. И в целом, если врач уж больно рьяно настаивает на незамедлительном лечении (а вы не особо ощущаете проблему) и при этом мало что объясняет и показывает, не поленитесь обратиться в другую клинику для проверки. Пошла я как-то в платную стоматологическую клинику лечить кариес и ставить пломбу на одном зубе. Врач говорит: «Еще на 4 зубах кариес, нужно его лечить, можно сейчас». Отвечаю, что пока не буду, а в ответ пугалки: если запустить, то потом придется вырывать зубы. Через несколько дней пошла в другую платную клинику на профчистку полости рта. Перед процедурой врач сказала, что посмотрит сначала кариес. Посмотрела и сказала, что все нормально, ничего нет. Я спросила про те 4 зуба, она еще раз посмотрела и ответила, что там однозначно ничего нет. Интересно, скольким людям так лечат несуществующий кариес некоторые стоматологи и сколько здоровых зубов они уже испортили. © ZzZzzz11 / Pikabu

Не заменяет дорогостоящие материалы дешевыми аналогами

Эта проблема очень часто встречается при установке пломб. Пациенту предлагают якобы материал высочайшего качества, его же «пробивают» в счете за лечение, вот только при самой процедуре установки пломбы используется дешевый аналог. А его качество, разумеется, оставляет желать лучшего — такие пломбы быстрее усаживаются и меняют цвет под воздействием продуктов питания. Подобный трюк возможен со всеми дорогими материалами, поэтому перед процедурой попросите своего стоматолога предоставить сертификат качества на продукт и сверьте его с упаковкой. Также не нужно стесняться спрашивать о гарантийном сроке процедуры и самого материала. Если врач не дает гарантий или отвечает неуверенно, стоит задуматься.

Не станет добавлять услуги без вашего согласия

Например, пациенту решают установить брекеты. И в промежутке между профессиональной чисткой и непосредственно установкой у человека неожиданно находят гингивит или пародонтит и лечат его, даже не уведомляя клиента. И редко когда эти болезни действительно есть. Порой подобное делается для того, чтобы добавить лишнюю статью расходов в чек. Чтобы избежать подобных неприятностей, утверждайте план лечения и перечень услуг заранее. Заболели у меня зубы. Не зуб, а зубы. Пошел к стоматологу, он мне почистил гнилой и поставил пломбу. Боль не утихла. Поставили мне 6 пломб. В 3 разных стоматологиях. И я уже взвыл от постоянной боли. Плюнул на все и пошел в самую дорогую стоматологию города. Врач провел осмотр. И выдал: «Покупаешь дешевый ополаскиватель с корой дуба, полощешь 2 месяца. Покупаешь обычную дешевую жесткую зубную щетку, зубной порошок и пасту от кровоточивости десен. От пасты и бальзама будет печь, но ты терпи. Щетку меняешь раз в неделю. У тебя не зубы, а десны болят. И нужно обычные дешевые витамины пропить. Врачи не говорили, потому что невыгодно лечить десны». И через месяц боль полностью ушла. Все пломбы мы переделали. Дорого, но оно того стоило.

© dade / Pikabu

Никогда не будет навязывать отбеливание

Наша клиника вообще не занимаемся отбеливанием, и мы всегда советуем пациентам серьезно задуматься о необходимости этой процедуры. Ведь каждое отбеливание усиливает чувствительность эмали, и зубы окрашиваются быстрее из-за пищи. Что в результате вновь приведет вас к новому отбеливанию. У зубов есть естественный цвет, и это нужно учитывать. Даже когда желание обрести голливудскую улыбку уже не дает жить, задумайтесь о последствиях. А лучше проводите иногда чистку скалером и профессиональными зубными пастами. Это намного полезнее. Моя мама — стоматолог, каждые 5 лет у нее повышение квалификации. На этих курсах, помимо стандартных лекций, им вполне серьезно говорят, что необходимо зарабатывать деньги. Рекомендуют, мол, почаще делайте отбеливание кислотами. Эмаль истончится, кариес, затем глубокий кариес, пульпит, удаление нерва, разрушение зуба и коронка. И за всё деньги. Цинично и страшно. © Подслушано / Ideer.ru

Не будет удалять зубы мудрости без необходимости

Удаление зубов мудрости — дорогостоящая и многоэтапная процедура, и, разумеется, многие нечистые на руку коллеги будут рьяно доказывать, что «зубы растут неправильно» и их срочно нужно удалять. Однако на деле этот диагноз не всегда настолько страшный, как говорят отдельные специалисты. У некоторых людей зубы мудрости вполне нормально растут. Да, их чистка затруднена, но явного болевого дискомфорта не ощущается. Поэтому я рекомендую решать проблемы по мере их поступления и перепроверять любые, даже самые страшные прогнозы, а также ориентироваться на собственные ощущения и мнения разных стоматологов.

Будет рвать зуб только в крайнем случае

Недобросовестные стоматологи подходят к этому стратегически. Специально долго, но на деле практически безрезультатно они лечат больной зуб, чтобы потом начать мягко подводить клиента к имплантации. А там уже и замена материалов, и куча дополнительных услуг в довесок. Удаление зуба — это всегда крайняя мера, которой часто можно избежать. Поэтому если вы столкнулись с долгим и безрезультатным лечением и вас настойчиво толкают на замену зуба имплантом, то лучше пройти диагностику у другого специалиста. В студенческие времена как-то заболел зуб, нижний коренной. Денег на платного врача нет, пошел в бесплатную клинику. Врач осмотрела, потыкала, посверлила что-то. Нет, говорит, вырывать надо. Запишись, мол, на прием и приходи. Хм, такой расклад не устраивает. Тем более зуб-то целый, но внутри дыра по центру небольшая. Да и до нерва не достает, как оказалось, когда она ковыряла. Но она настаивала на своем. Окей! Вышел, почесал репу. Вырывать зуб неохота, вставлять имплант — денег нет, родителей трясти не вариант. Зашел в соседний кабинет, врач — парень лет 30. Говорю, надо пломбу поставить. Посмотрел, что-то постучал, потыкал. Хорошо, говорит. Прошло уже 10 лет, а пломба все стоит и зубы все на месте. © Vito01 / Pikabu

Стоимость услуг всегда определяет заранее

«Поменялась стоимость материалов», «не успели обновить прайс»... О каких только причинах увеличения конечной стоимости лечения мне не рассказывали мои новые пациенты. Поэтому я рекомендую закреплять план лечения, как и стоимость материалов, в договоре, а если врач отказывается, то не раздумывая топать в сторону двери. Дай, думаю, схожу на «бесплатную консультацию» к стоматологу. В таком вопросе лучше перебдеть, чем недобдеть. Позвонила в ближайшую стоматологию, где есть такая услуга, назначили время. Пришла: здрасте, проходите, садитесь. После 5-минутного осмотра врач выдал: «Гигиена полости рта правильная. С вас ₽ 3 000». Пока пыталась осмыслить сказанные слова, одевалась. И без задней мысли ушла, не заплатив... Через неделю сходила в другую клинику, врач нашел кариес на 3 зубах. © ArnoldovnaA / Pikabu

Несколько советов от стоматологов

Приобретите электрическую зубную щетку.

Не покупайте зубную пасту с древесным углем — она разрушает эмаль.

Жуйте жвачки с ксилитом, в них настоящий кладезь полезных веществ для ротовой полости.

Все зубные пасты в основном одинаковые, просто убедитесь, что в вашей есть фтор.

Вопреки распространенному мнению, полоскать зубы водой после зубной пасты не следует, потому что частицы фтора работают после чистки.

После того как вы съедите что-нибудь кислое или сладкое, прополощите рот водой. © milenpatel / Reddit

Бонус: хороший стоматолог всегда бдит

У меня есть личный стоматолог. Мои зубы он знает как родные. С ним мы прошли через кариес, брекеты, отбеливание... Однажды после сложного лечения зуба он вынес мне рекомендацию: воздержаться от употребления сахара. А я как раз собиралась в отпуск. Ну и решила: «Ничего страшного, он не узнает». И вот я на пляже, заказываю долгожданный напиток, беру его в руки — и тут: «Я же говорил воздержаться от сахара!» Короче, у него тоже отпуск был, и скоро все служащие отеля знали, что мне нельзя, а что можно, иначе суровый стоматолог будет в гневе. © Подслушано / Ideer.ru